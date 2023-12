Windows 12 : on en sait un peu plus sur ses fonctionnalités et sa date de sortie

Windows 12 est attendu pour être l'un des principaux sujets technologiques de 2024. En attendant des informations officielles, plusieurs sources indiquent une sortie en juin 2024.

Ce matin, c’est Windows 10 qui a fait la une de l’actualité, Microsoft annonçant la poursuite de son support, mais moyennant des frais. Cela semble être une étape de préparation à l’introduction de Windows 12. La rumeur circule depuis un moment : Windows 12, aussi connu sous les noms Next Valley et Hudson Valley, est bientôt là. Pour l’instant, nous n’avons que des rumeurs et quelques fuites d’informations, mais les détails commencent à se préciser.

Nouvelles fonctionnalités et partenariats stratégiques

La fenêtre de lancement de Windows 12 coïnciderait avec l’arrivée des processeurs Intel Meteor Lake et AMD Ryzen 8000. Ces nouveaux processeurs apporteront des accélérateurs d’IA dédiés, des NPU plus précisément, en adéquation avec les capacités avancées de Windows 12. Sans oublier la compatibilité avec ARM et la puce Snapdragon X Elite de Qualcomm, qui a également des fonctions IA avancées.

Windows Central révèle que la nouveauté majeure de Windows 12 sera un Windows Shell (l’interface utilisateur), basé sur l’IA, renforcé par un Copilot avancé. Ce système serait capable d’améliorer constamment la recherche et les flux de travail, de comprendre le contexte et d’offrir des fonctionnalités avancées. L’IA jouerait également un rôle important dans l’amélioration de la recherche Windows, en permettant des requêtes en langage naturel.

Le Copilot est disponible : on a testé l'IA de Windows 11

Les autres avancées de l’IA incluent la Super Resolution pour améliorer la qualité des vidéos et des jeux, ainsi que des améliorations des capacités de traduction en temps réel. En outre, Microsoft expérimenterait aussi des fonds d’écran animés par l’IA, pour créer des effets de parallaxe interactifs.

Au-delà de l’IA, Windows 12 intégrerait une zone dédiée à la création dans le menu Démarrer et l’Explorateur de fichiers, centralisant ainsi les services de Microsoft pour les créateurs. Des améliorations clés en termes d’économie d’énergie seraient aussi en préparation, avec des fonctionnalités qui pourraient prolonger l’autonomie jusqu’à 50 % sur certains appareils.

Une nouvelle fonctionnalité « énergie verte » est prévue pour optimiser le chargement des appareils en fonction de la disponibilité d’énergie renouvelable. Cette dernière fonction serait sans doute réservée à certaines régions, aux États-Unis certainement, elle existe déjà depuis iOS 16. Enfin, Microsoft envisagerait une refonte de l’interface de bureau pour Windows 12, avec des modifications notables de la barre des tâches et d’autres éléments d’interface.

Une date de sortie potentielle pour Windows 12

Selon les informations circulant dans l’industrie, la date de sortie probable de Windows 12 se profile pour juin 2024. Cette estimation s’appuie sur des déclarations de dirigeants d’entreprises clés dans le domaine de la technologie, comme Acer et Quanta Computer, et s’aligne avec le lancement prévu de nouveaux processeurs par Intel et AMD. La fenêtre de lancement en milieu d’année coïnciderait avec l’arrivée de ces nouveaux processeurs, offrant ainsi un terrain fertile pour exploiter pleinement les capacités avancées de Windows 12, notamment en matière d’intelligence artificielle. Cependant, il convient de noter que Microsoft n’a pas encore confirmé officiellement cette date.

Windows 12 : un pas de plus de Microsoft vers une sortie en 2024