Qualcomm Snapdragon X Elite rivalise bien avec Apple, Intel et AMD

Les journalistes ont pu essayer des premiers PC portables développés par Qualcomm et équipé de sa nouvelle puce Snapdragon X Elite. Les résultats montrent une puce très performante.

Après plusieurs années de teasing, Qualcomm a enfin levé le voile sur sa première puce pensée pour le PC grâce à une toute nouvelle architecture Oryon : la Qualcomm Snapdragon X Elite. Plusieurs marques devraient proposer en 2024 des PC portables équipés avec cette puce. Pour l’heure, ce sont les journalistes qui ont pu l’essayer sur deux machines de références créés par Qualcomm.

La marque a bien choisi son calendrier en levant l’embargo sur ces premiers tests quelques heures avant la conférence d’Apple. Ce dernier devrait dévoiler sa gamme de puces Apple M3 qui pourrait bien reprendre la couronne que Qualcomm est en train de subtiliser.

Une puce très puissante dans les benchmarks

Les journalistes présents au Snapdragon Summit ont ainsi pu faire tourner une série de benchmarks sur des PC préparés par Qualcomm.

Deux configurations étaient en démonstration : un premier PC portable « Config B » à écran 14 pouces OLED avec une puce réglée avec un TDP de 23W. L’autre est un PC plus performant « Config A » avec une puce réglée sur 80W et un écran de 16,5 pouces. En d’autres termes, des PC qui seraient en quelque sorte concurrents des MacBook Pro d’Apple. Dans les deux cas, on retrouve une ventilation active.

Plusieurs médias comme Anandtech ont publié les résultats de leurs propres sessions de benchmarks. Les résultats sont alignés avec ceux avancés par Qualcomm. C’est plutôt logique puisque la marque contrôle ici l’environnement de test. Il faudra attendre de voir les premiers PC commercialisés pour que chaque journaliste puisse procéder à ses propres tests. Mais c’est déjà intéressant pour la presse de pouvoir constater les performances des machines dans les benchmarks sélectionnés.

Sur du monocœur, la nouvelle puce de Qualcomm s’en sort avec une petite avance sur ses concurrents directs comme l’Apple M2. Il faut toutefois se souvenir que cette dernière est la puce la plus accessible d’Apple. On peut imaginer qu’une Apple M2 Pro ou M2 Max conserverait donc sa première place.

Sur le test avec Cinebench, l’écart se creuse grandement avec Apple. Il s’agit d’un test multicœur qui pousse la puce de Qualcomm à donner le maximum de ses 12 cœurs haute performance. Pour rappel, l’Apple M2 intègre 8 coeurs CPU, dont seulement 4 cœurs haute performance.

Le test Wilflife Extreme met à l’honneur la partie graphique du SoC. Ici, Apple et Qualcomm jouent à jeu égal bien devant ce que proposent AMD et Intel sur leurs SoC. Il serait toutefois intéressant de pouvoir les comparer avec des machines équipées de puces graphiques dédiées, notamment les GeForce de Nvidia.

Les limites de ce plan de communication

Malgré une démonstration très impressionnante sur le papier, il faut remettre certaines choses dans leur contexte. Tout d’abord, les premiers PC équipés d’une puce Snapdragon X Elite ne sont pas attendus avant le milieu de l’année 2024. À ce moment-là, les machines Apple M3 seront commercialisées depuis longtemps et l’on devrait même commencer à entendre parler des puces Apple M4. De même, AMD et Intel devraient avoir le temps de préparer une nouvelle génération de puces face à ce Snapdragon X Elite.

Par ailleurs, le frein principal à l’adoption d’une machine sous Snapdragon X Elite reste aujourd’hui le manque d’adaptation de Windows aux plateformes ARM. Les puces développées par Qualcomm sont très sophistiquées, mais il est plus simple d’utiliser un PC portable sous Windows équipé d’une puce AMD ou Intel.

Reste que les premiers résultats de ce Snapdragon X Elite sont positifs. On est d’autant plus impatients de mettre la main sur les premiers PC équipés pour noter par nous même si on peut enfin découvrir Windows mettre un vrai pied dans cette transformation qui a tant réussi à Apple.