Snapdragon X Elite : ces grandes marques vont lancer un PC portable en 2024

Qualcomm a convaincu les plus grandes marques du secteur du PC de lancer de nouvelles machines équipées des puces Snapdragon X Elite.

Cette année, la star du Snapdragon Summit n’était pas le Snapdragon 8 Gen 3, la nouvelle puce qui équipera les smartphones haut de gamme de 2024, mais plutôt le Snapdragon X Elite. Il s’agit de la plateforme visant les PC portables et utilisant la nouvelle architecture Oryon.

La promesse est très forte puisque Qualcomm affirme avoir une puce plus performante que l’Apple M2 ou les processeurs AMD et Intel. Une promesse qui a visiblement convaincu les plus grandes marques.

2024, l’année du passage de Windows à ARM ?

Qualcomm a ainsi pu confirmer s’être mis dans la poche les champions du PC et du smartphone avec sa nouvelle plateforme. Ainsi, les marques Asus, Acer, Dell, Lenovo ou encore HP vont lancer des ordinateurs portables équipés d’une puce Qualcomm Snapdragon X Elite.

Mais ce ne sont pas les seuls puisque Xiaomi, Samsung et Honor vont également lancer des machines. Si tous les fabricants tiennent leur promesse, on devrait donc avoir de la belle concurrence sur le secteur.

Même Microsoft va lancer un produit Microsoft Surface équipé d’une puce Snapdragon X Elite.

Ne pas répéter les erreurs du passé ?

Ce n’est pas la première fois que Qualcomm fait de grandes promesses autour de la conquête du marché du PC avec ses puces. En fait, depuis le lancement de ses puces Snapdragon pour Windows, la marque promet chaque année de faire mieux qu’Intel ou AMD, sans jamais réussir à percer. Sur le papier, les Snapdragon X Elite semblent cette fois avoir tout pour convaincre, mais Windows sera-t-il vraiment au niveau ?

Avec sa transition vers ses propres puces, Apple a, à la fois, proposé des SoC Apple M1 puis M2 très intéressant, mais aussi un passage de macOS à cette nouvelle architecture. En quelques mois, les principaux logiciels étaient optimisés pour les puces Apple Silicon.

Cela fait 10 ans que Microsoft propose une version de Windows adaptée aux puces ARM pour le grand public (Windows RT est sorti en 2012), et pourtant sa solution peine toujours à convaincre. Espérons que cette fois, ce sera la bonne.