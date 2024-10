La recherche Windows va vivre une petite révolution, mais pas pour tout le monde

Microsoft lance enfin sa mise à jour 24H2 de Windows 11. Beaucoup de changements, beaucoup d’IA, mais surtout : la révolution de la recherche Windows. Elle devient enfin intelligente et donc bien plus pratique qu’auparavant.

La recherche Windows, ça a toujours été compliqué. Pour chercher un paramètre sans indiquer son nom exact est parfois une épreuve. Même chose pour les fichiers : il faut le bon nom, sinon impossible de le trouver.

D’autant plus que parfois, c’est assez lent. Microsoft règle tous ces problèmes en changeant la manière dont fonctionne la recherche Windows 11, avec de l’intelligence artificielle et de la compréhension du langage naturel.

Trouver un paramètre dans Windows devient enfin plus simple

Microsoft le reconnaît dans son annonce : les paramètres de Windows, ce n’est pas ce qu’il y a de plus ergonomique. En fait, la recherche de paramètres existe bien, mais elle ne permet que de trouver les paramètres plus rapidement, ceux dont on connaît déjà le nom.

La nouvelle recherche dans les paramètres Windows // Source : Microsoft

La mise à jour 24H2 change ça avec de la compréhension du langage naturel. Désormais, si l’on veut appairer des écouteurs, il suffit de l’indiquer dans la barre de recherche, et pas de mettre « Bluetooth » par exemple. C’est plus rapide et plus simple.

La recherche dans l’explorateur Windows est vraiment « intelligente »

Autre élément de la recherche Windows qui s’améliore nettement : la recherche dans l’Explorateur de fichiers. Plus besoin d’avoir le bon nom de fichier dorénavant : le décrire simplement suffit. Cela fonctionne avec les documents et les photos, pas avec l’audio et la vidéo (on peut comprendre pourquoi).

La recherche dans l’explorateur de fichiers de Windows // Source : Microsoft

Dans la démonstration de Microsoft, on voit l’utilisatrice rechercher les photos de barbecue qui sont sur son ordinateur. Elle cherche une soirée barbecue à laquelle elle a participé. Sans se soucier de l’orthographe, elle arrive à trouver la photo qu’elle souhaite, en rajoutant « salade » pour préciser sa recherche.

Aucune de ses photos n’est renommée : Windows a analysé les photos stockées et a compris. Cela fonctionne également dans OneDrive.

Click to Do : des actions contextuelles pour tout le système

Microsoft a aussi annoncé l’arrivée d’un nouveau menu contextuel appelé « Click to Do ». Celui ci vous permet d’effectuer des actions rapides sur une image ou un texte affiché à l’écran via le raccourci touche Windows + clic droit sur les PC Copilot+.

Vous pourrez ainsi lancer une recherche visuelle sur Bing en un clic depuis l’application Capture d’écran, mais aussi effectuer des modifications sur une photo pour y retirer des éléments ou encore en retirer le fond. Sur les documents de texte, il sera possible de les résumer, expliquer ou réécrire via ce nouveau menu contextuel.

Uniquement pour les PC Copilot+

Ces trois nouveautés seront disponibles dans la mise à jour 24H2 de Windows 11 et uniquement pour les PC Copilot+, ce qui leur permet de fonctionner même sans une connexion internet.

Si la recherche dans l’explorateur de fichiers sera disponible dès maintenant, la recherche dans les paramètres arrivera dans les prochains mois.