Test des JBL Wave 200TWS : des écouteurs qui ne font pas de vagues

La gamme d’écouteurs JBL Wave réunit des écouteurs aux fonctionnalités basiques, mais théoriquement pourvus de bonnes performances audio. Nous avons vérifié si les JBL Wave 200TWS, lancés fin 2021 et particulièrement bien positionnés parmi les écouteurs les plus vendus du marché, étaient à la hauteur de la réputation du fabricant américain.

JBL Wave 200TWS Fiche technique

Modèle JBL Wave 200TWS Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 20 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 8,7 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs achetés par la rédaction.

JBL Wave 200TWS Des écouteurs confortables

Les écouteurs JBL Wave 200TWS sont particulièrement compacts et légers. Ils se présentent sous la forme d’une petite coque dont la forme épouse le creux de l’oreille afin de s’arrimer au pavillon. Cette coque est prolongée par une courte tige, au bas de laquelle se trouvent les électrodes de charge. Les Wave 200TWS sont intra-auriculaires et leurs embouts s’engagent dans le conduit auditif.

À ce niveau de gamme, c’est sans surprise le plastique qui prédomine. Mat sur la partie antérieure des écouteurs, il est brillant dans la partie supérieure et globalement peu flatteur. Chaque écouteur dispose d’une zone tactile pour contrôler la lecture, la gestion des appels téléphoniques et invoquer l’assistant d’un smartphone.

Le confort de port est bon, les écouteurs étant parfaitement stables dans les oreilles, même lorsqu’on bouge rapidement la tête.

Le boîtier de rangement semble réalisé dans le même plastique que les écouteurs et se montre un peu trop glissant. Il n’est ainsi pas simple d’ouvrir le capot d’une seule main, d’autant que l’aimant de fermeture est puissant. Pour autant, ce boîtier semble plutôt solide et ne craque pas lorsqu’on le presse fortement.

JBL fournit un petit câble USB-C pour recharger le boîtier, ainsi que trois paires d’embouts en silicone de tailles différentes.

JBL Wave 200TWS Une application aux réglages complets

Les zones tactiles des JBL Wave 200 TWS répondent aux mêmes combinaisons de pression pour gérer la lecture musicale. Gros bémol, il n’est pas possible d’ajuster le volume d’écoute depuis les écouteurs. Voici les commandes possibles :

Pression simple : mise en pause, reprise de la lecture

Pression double : lecture du titre suivant, prise et fin d’appel téléphonique

Pression triple : lecture du titre précédent

Pression prolongée : invocation de l’assistant vocal du smartphone

Autre défaut important, aucune application de contrôle n’est proposée. Ces écouteurs ne peuvent donc pas être mis à jour, les zones tactiles ne sont pas reprogrammables et aucune possibilité d’égalisation du son n’est offerte à l’utilisateur.

JBL a néanmoins intégré une fonction pratique d’écoute en mono. Pour cela, il suffit de laisser l’un des deux écouteurs dans le boîtier de rangement.

La connexion Bluetooth est mono-point et il faudra désappairer les écouteurs d’un smartphone pour les associer à un second. La liaison radio est parfaitement stable jusqu’à 10 mètres et traverse sans mal une cloison mince ou un plancher bois. La latence dans les jeux vidéo est perceptible, le son ayant un temps de retard sur l’image. Ce n’est pas fondamentalement gênant et la synchronisation est parfaite en lecture vidéo. Enfin, les écouteurs sont compatibles avec la transmission audio SBC.

JBL Wave 200TWS Une douche froide

Grosse surprise à l’écoute des JBL Wave 200TWS. Leurs performances sont en tous points décevantes et très en retrait de ce que proposent les casques d’entrée de gamme du fabricant. Pour faire simple, il n’y a pratiquement pas de grave, ni en volume ni en extension. Le son est décharné et l’on entend pratiquement que des sons moyens et aigus. Pour le coup, l’absence d’application de contrôle, qui permettrait à l’utilisateur d’égaliser le son et au fabricant de corriger le tir avec une mise à jour, est incompréhensible.

La courbe de réponse confirme les impressions d’écoute. Attention, ne vous méprenez pas, si les Wave 200TWS reproduisent bien les basses fréquences sous 100 Hz et jusqu’à 20 Hz, c’est avec bien trop peu de niveau au regard des fréquences moyennes et de surcroît aiguës. Entre le registre grave et l’aigu, il y a jusqu’à 20 dB d’écart, alors que 6 dB suffisent à donner l’impression que le volume double. Ainsi, par effet de masque des sons aigus et moyens, on n’entend quasiment pas les sons graves. Autre effet indésirable, toutes les musiques que l’on écoute sont excessivement colorées et se ressemblent.

Difficile d’évoquer dans ces conditions les qualités dynamiques des écouteurs. Le son est anémique et lointain. La stéréo est bien marquée et il y a un peu d’espace dans l’axe frontal.

Grave : en très net retrait, masqué par les deux autres registres de fréquences

Médium : accidenté et très en avant

Aigu : infiniment trop de niveau ; on entend que ça

JBL Wave 200TWS Des appels téléphoniques convenables

On peut passer des appels téléphoniques avec les écouteurs JBL Wave 200TWS et, disons-le clairement, c’est plus agréable que d’écouter de la musique. Le retrait des basses fréquences rend la voix de l’interlocuteur plus claire et intelligible. Tout n’est cependant pas rose, car le système de réduction des bruits environnant l’utilisateur engendre un souffle audible par l’auditeur et n’élimine pas assez les sons parasites.

JBL Wave 200TWS Une autonomie satisfaisante

JBL annonce une autonomie de 5 heures au maximum. À 50 % du volume, j’ai mesuré 4 h 30 environ avec une playlist de titre rock, pop et jazz. C’est dans la moyenne basse de la catégorie, mais suffisant pour une longue session musicale ou plusieurs épisodes de série TV. Le temps de charge des écouteurs est de 2 heures environ, tout comme celui du boîtier qui peut les recharger jusqu’à 3 fois.

JBL Wave 200TWS Prix et date de sortie

Lancés à 79 euros, les écouteurs JBL Wave 200TWS sont fréquemment proposés aux environs de 60 euros en coloris noir ou blanc. Au regard de leurs performances audio en berne, mieux vaut s’intéresser aux modèles des séries Tune et Live. À ce niveau de prix, les excellents Sony WF-C700N, avec réduction de bruit active, restent incontournables.