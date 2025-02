Les tests de la Nvidia GeForce 5070 Ti sont là : « presque identique à la RTX 4080 », le choix intelligent face à la 5080

Nos confrères américains viennent de publier leurs tests de la RTX 5070 Ti, la nouvelle carte « milieu-haut de gamme » de NVIDIA. Notre test arrive bientôt, mais ces premiers retours sont déjà très prometteurs.

Il n’y a pas de Founders Edition pour ce modèle // Source : The Verge

Les premiers tests de la nouvelle Nvidia GeForce RTX 5070 Ti viennent d’être publiés chez nos confrères américains. Notre test complet de la carte arrivera dans les prochains jours, mais en attendant, nous vous proposons une analyse détaillée des premiers retours de The Verge, PCWorld et Engadget sur cette nouvelle génération de GPU. Cela vous donnera une première idée.

Pour rappel, nous avons déjà testé en profondeur la RTX 5080, la grande sœur de cette 5070 Ti. Cette mise en perspective vous aidera à mieux comprendre le positionnement de la RTX 5070 Ti dans la gamme Nvidia.

« La nouvelle carte graphique RTX 5070 Ti de Nvidia est l’entrée la plus intrigante de la gamme 50 jusqu’à présent, elle promet de surpasser les cartes de la génération précédente qui étaient encore plus chères », note Tom Warren de The Verge.

Elle bat confortablement la RX 7900 XT d’AMD, échange des coups avec la RX 7900 XTX et est plus proche que je ne l’espérais de la RTX 5080 de Nvidia. »

Des performances qui impressionnent

Selon les tests d’Engadget, la carte montre des performances remarquables : « Dragon Age: The Veilguard a maintenu un taux constant de 200 fps en 4K avec une génération multi-images 4X, le ray tracing et les paramètres graphiques au maximum. »

Le journaliste américain souligne que « sur la 4070 Ti, j’ai généralement vu entre 90 et 100 fps avec ces mêmes paramètres graphiques. »

La révolution DLSS 4 et Multi Frame Generation

L’une des innovations de cette carte réside dans sa technologie de génération d’images. PCWorld est particulièrement enthousiaste : « Le Multi Frame Generation […] est vraiment une belle claque. Cette technologie peut faire en sorte qu’un jeu comme Star Wars Outlaws se sente aussi fluide que le légendaire Doom 2016« .

Source : The Verge

The Verge détaille le fonctionnement de cette technologie : « Multi Frame Gen utilise les derniers modèles graphiques IA, la technologie peut générer jusqu’à trois images supplémentaires pour chaque image rendue de manière traditionnelle« .

Source : The Verge

Les résultats sont spectaculaires, notamment sur Cyberpunk 2077, où la carte passe « d’une moyenne injouable de 15 images par seconde avec des paramètres ultra et le ray tracing complet activé […] jusqu’à 110 images par seconde grâce à Multi Frame Gen 4x« .

FG désactivé // Source : PC World

FG activé // Source : PC World

En 1440p // Source : The Verge

En 4K // Source : The Verge

Des performances brutes au rendez-vous

Les benchmarks révèlent des améliorations significatives par rapport à la génération précédente. The Verge précise : « La carte est environ 14 % plus rapide en 4K que la RTX 4070 Ti de dernière génération et 22 % plus rapide en 1440p. Elle est presque aussi rapide que la RTX 4080 Super, et elle est plus de 80 % plus rapide en 4K que la RTX 3070 Ti vieille de deux générations. »

Sur le plan énergétique, la carte se montre particulièrement efficace. The Verge rapporte : « À une définition de 4K, la RTX 5070 Ti a atteint une moyenne de 271 watts sur les neuf jeux testés, soit un peu plus que la consommation moyenne de 245 watts de la RTX 4070 Ti, mais moins que la moyenne de 282 W de la RTX 4080 pour des performances presque identiques« .

Engadget confirme ces bonnes performances thermiques : « L’ASUS 5070 Ti tournait généralement au ralenti entre 30 et 35°C, et atteignait rapidement 65°C sous charge. Son système de ventilateurs […] a quand même réussi à refroidir la carte en dessous de 40°C en 15 secondes environ. »

Et face à la GeForce 5080 ?

L’écart de performances entre la RTX 5070 Ti et la RTX 5080 soulève des questions intéressantes sur le positionnement des deux cartes.

Comme le souligne The Verge : « La RTX 5080 est environ 12 % plus rapide que la RTX 5070 Ti en 1440p et environ 15 % plus rapide en résolution 4K – mais vous devez payer 33 % de plus pour pas beaucoup plus de performances« .

Source : PCGamer

Cette différence de prix significative pour un gain de performance relativement modeste fait de la RTX 5070 Ti une option particulièrement attractive.

PCWorld va même plus loin dans son analyse : « Avec une différence de performance de seulement 10 à 15 % pour 33 % de plus en termes de prix, la RTX 5070 Ti rend la RTX 5080 presque obsolète pour la plupart des joueurs« .

Les caractéristiques techniques confirment cette impression, avec la RTX 5080 disposant de 10 752 cœurs CUDA contre 8 960 pour la 5070 Ti, mais toutes deux équipées de 16 Go de mémoire GDDR7. Engadget note que même en 4K avec le DLSS 4 activé, « la différence de performance entre les deux cartes devient encore plus négligeable dans les jeux modernes, particulièrement lorsque la Multi Frame Generation est activée.«

Le défi du prix et de la disponibilité

Le principal point d’interrogation des médias américains concerne le prix réel sur le marché. Comme le souligne PCWorld : « Nous voyons déjà des RTX 5070 Ti à 1000 dollars« . The Verge confirme cette inquiétude : « (…) le même prix que la RTX 5080, et une seule carte est répertoriée au prix d’annonce sur les 12 disponibles« .

Une excellente carte… au bon prix

PCWorld résume bien le sentiment général : « Si vous voulez une carte graphique haute performance capable de gérer le gaming en 1440p et 4K, la GeForce RTX 5070 Ti est un choix évident parmi les options actuellement disponibles. »

Cependant, comme le conclut Tom Warren de The Verge : « La RTX 5070 Ti est un bon achat si vous pouvez réellement en obtenir une au prix de référence, mais cela vaut peut-être la peine d’attendre quelques semaines pour voir comment les performances, le prix et la disponibilité d’AMD se comparent au dernier GPU de Nvidia.«

Points forts :

Performances proches de la RTX 4080

DLSS 4 et Multi Frame Generation

Efficacité énergétique améliorée

16 Go de VRAM GDDR7

Points faibles :

Prix probablement plus élevé que le prix de référence MSRP en pratique

Disponibilité potentiellement limitée

Gains de performance modestes par rapport aux RTX 40

Pas de version Founders Edition

