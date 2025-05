Pour AMD, une majorité des joueurs « n’a pas besoin de plus de 8Go de mémoire » sur sa carte graphique

À l’occasion de la sortie de sa carte graphique d’entrée de gamme, AMD justifie sa décision d’un GPU à 8 Go de VRAM.

Annoncé au Computex, la Radeon 9060 XT modèle d’« entrée de gamme » d’AMD sera disponible le 5 juin prochain en deux configurations : 8 et 16 Go de VRAM. Bien que ces deux variantes affichent des caractéristiques techniques quasi similaires, la version à 8 Go soulève des questions sur son existence et sa durabilité.

Des réflexions entendues par Frank Azor, responsable des solutions gaming chez AMD, qui défend l’existence du GPU, précisant qu’il répondrait aux besoins d’une large majorité de joueurs.

À chaque usage sa carte

Tout part d’un tweet sur X d’un vidéaste présent au Computex, interpellant David McAffee, l’un des VP d’AMD, sur la nécessité même de l’existence d’une version 8 Go de la Radeon 9060 XT en 2025, à une époque où les jeux deviennent de plus en plus gourmands en ressources et occupent toujours plus de place.

C’est là qu’intervient Azor, affirmant que « La majorité des joueurs jouent encore en 1080p et n’ont pas besoin de plus de 8 Go de mémoire », rapporte Overclock3D. Il déclare par ailleurs que « la plupart des jeux joués dans le monde entier sont principalement des jeux d’e-sport », précisant que si l’option à 8 Go ne convient pas, il reste celle à 16 Go.

La question de la durabilité

En clair : si vous avez besoin de plus, il existe un modèle pour cela. Cependant, en assurant qu’il s’agit du « même GPU sans compromis », Azor s’aventure sur un terrain glissant. Si en l’état cette carte graphique sert son rôle aujourd’hui pour cette gamme de jeux, elle pourrait se retrouver en difficulté à l’avenir face à des AAA plus gourmands ou au sein d’une configuration plus ancienne, obligeant les utilisateurs à repasser par la caisse.