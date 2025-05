AMD dévoile la Radeon RX 9060 XT, ou l’entrée de gamme « musclée » de cette génération

Tout comme Nvidia, AMD lance désormais ses modèles de cartes graphiques plus abordables ce printemps. La Radeon RX 9060 XT se place ainsi entre l’entrée et le milieu de gamme pour le jeu en 1080p et 1440p.

C’est au Computex qu’AMD dévoile officiellement sa Radeon 9060 XT, premier modèle « entrée de gamme » de la génération RDNA 4. Tout comme les RTX 5060 Ti de chez Nvidia, ce GPU sera vendu en deux configurations, 8 et 16 Go de VRAM, avec des prestations techniques identiques.

La RX 9060 XT, ou une 9070 XT coupée en deux

Après des semaines de rumeurs et futes, la fiche technique de RX 9060 XT est enfin confirmée par AMD. Ainsi, la carte graphique embarque 32 unités de calculs et accélérateurs ray tracing ainsi que 64 accélérateurs IA. Il s’agit ni plus du moins d’une quantité d’unités divisée par deux par rapport à la 9070 XT

Caractéristique Valeur Unités de calcul RDNA 4 32 Accélérateurs Ray Tracing (RT) 32 Accélérateurs IA 64 Puissance IA maximale (TOPS) 821 TOPS (NTT Sparse) Fréquence Boost 3,13 GHz Mémoire vidéo 8 Go / 16 Go Consommation totale (TBP) 150 W – 182 W Connectivité PCIe 5.0 x16 Sorties vidéo DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b

La fréquence d’horloge plafonne à 3,13 GHz en mode boost pour une consommation globale (TBP) de 150 à 182W entre les versions 8 et 16 Go.

Source : AMD

On reste sur un pool mémoire en GDDR6. Comme d’habitude, on vous conseillera de vous diriger vers la version 16 Go de VRAM, y compris en 1080p, afin de vous assurer un avenir plus durable sur des jeux de plus en plus gourmands en mémoire.

Source : AMD

AMD place la RX 9060 XT en version 16 Go face à la RTX 5060 Ti en version 8 Go, qui sont proposés à un tarif de base similaire. La marque promet environ 6% de performance en plus en 1440p, un chiffre qu’on tâchera évidemment de vérifier en test.

Prix et disponibilité

L’AMD Radeon RX 9060 XT ne sera pas disponible en modèle de référence vendu directement par AMD, mais par ses différents partenaires.

Elle sera lancée le 5 juin prochain pour un prix conseillé de 299 dollars pour sa version 8 Go et 349 dollars pour sa version 16 Go. Nous tâcherons d’indiquer les prix en euros quand n