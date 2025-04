La Radeon RX 9060 XT se précise : une concurrente de poids pour la GeForce RTX 5060 Ti

Le succès commercial observé avec la RX 9070 XT pousserait AMD à battre le fer tant qu’il est chaud. On apprend que la marque pourrait dégainer en mai sa nouvelle RX 9060 XT pour tacler (ou du moins tenter de le faire) la GeForce RTX 5060 de Nvidia.

L’imposante Radeon RX 9070 XT, pour illustration // Chloé Pertuis pour Frandroid

Lancées fin, février les Radeon RX 9070 XT se sont rapidement imposées comme une alternative crédible au milieu de gamme de Nvidia. En dépit de performances en ray tracing toujours en retrait, et d’un enrobage logiciel qui mérite encore de s’affermir, la solution d’AMD est d’ores et déjà un important succès commercial pour la marque… qui ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin.

Assumant pleinement son statut d’outsider sur le marché GPU, AMD travaille en effet au lancement d’une autre référence plus abordable, la Radeon RX 9060 XT. Conçue pour s’attaquer frontalement aux nouvelles GeForce RTX 5060 / RTX 5060 Ti, dont le coup d’envoi a été donné cette semaine, cette nouvelle puce Radeon pourrait faire être lancée dès le mois de mai.

Vers une annonce au Computex ?

C’est en tout cas ce que suggère un utilisateur du forum spécialisé ChipHell, parfois bien renseigné. Dans l’immédiat, AMD n’a rien confirmé de tel, mais ce créneau de sortie aurait du sens pour la firme.

Non seulement il permettrait à AMD de capitaliser sur le succès des Radeon RX 9070 XT, en lançant un nouveau GPU rapidement après, mais le mois de mai coïncide aussi avec la tenue du Computex. Cette année, le salon ouvrira effectivement ses portes, à TaÏpei, le 20 mai prochain.

Compte tenu de l’importance de ce salon dans le monde de l’informatique et du hardware, il serait logique qu’AMD cherche à en profiter.

Source : AMD

Avec sa Radeon RX 9060 XT, la firme a en tout cas une sérieuse carte à jouer face à Nvidia avec ses GeForce RTX 5060 Ti, notamment. Les GeForce RTX 5060 Ti souffrent en effet d’un approvisionnement limité et de tarifs nettement supérieurs au prix recommandé (449 euros en France). Si AMD parvient à dégainer une carte graphique compétitive sur le plan des performances, à un prix agressif… et avec du stock pour ne pas contrarier la forte demande de modèles milieu de gamme, elle pourrait alors faire mouche.

Pour rappel, sur le plan strictement technique, la Radeon RX 9060 XT devrait s’appuyer sur un GPU Navi 44 et sur 8 à 16 Go de mémoire video (a priori en GDDR6 au lieu de la GDDR7 employée par les RTX 5060), montés sur un bus 128-bit. Son GPU regrouperait quant à lui 2 048 SP et serait cadencé à un maximum de 3 230 MHz. De quoi proposer un gain générationnel substantiel face à l’ancienne Radeon RX 7600 XT.

Suffisamment pour inquiéter Nvidia ? Réponse potentielle dans un peu plus d’un mois.