Les voitures électriques à moins de 100 € par mois remises en cause par cette décision du gouvernement

Le leasing social sera, comme convenu par le gouvernement, relancé en 2025 au vu du succès rencontré en 2024. La seule différence, c’est que l’aide sera largement rabotée. Difficile donc d’imaginer le retour d’une voiture électrique à 100 euros par mois…

Ça ne vous a pas échappé, mais en 2025, alors que les normes CAFE planent au-dessus des têtes des constructeurs, il faut vendre plus de voitures électriques.

Sauf qu’entre temps, les subventions ont largement diminué, et les chiffres du début d’année montrent que la progression de ces véhicules à énergie nouvelle n’est toujours pas aussi rapide qu’escomptée.

Une aide réduite de moitié pour 2025 ?

En France, le dispositif de leasing social avait permis de sauver une année bien morose en termes d’électrique, avec pas moins de 50 000 dossiers sélectionnés pour la voiture à 100 euros par mois.

Les aides étaient pour le moins généreuses, avec jusqu’à 13 000 euros de subventions pour une Citroën ë-C3 par exemple, ce qui nous donnait même des offres largement sous les 100 euros par mois promis par Emmanuel Macron, en l’occurrence 54 euros pour la C3, voire même encore moins pour la Twingo E-Tech !

Mais en 2025, ce ne sera pas la même chose. On a même du mal à imaginer, d’après les premières indiscrétions qui en ressortent du côté du gouvernement, comment la voiture à 100 euros par mois va pouvoir renaître de ses centres.

En effet, selon les informations des journalistes du Parisien, l’aide pourrait non plus se situer autour de 13 000 euros, mais deux fois moins, entre 5 000 et 6 000 euros. C’est déjà très généreux, mais au vu des sommes réclamées pour une voiture électrique, cela ne permettra pas d’atteindre le pallier des 100 euros par mois en l’état actuel des choses.

Rappelons que pour atteindre les 13 000 euros d’aides l’an dernier, la somme était constituée du bonus de 7 000 euros, qui n’existe plus en 2025 puisqu’il a été réduit à 4 000 euros (et en plus en fonction des revenus), et d’une aide spéciale leasing de 6 000 euros. Si l’on en croit les journalistes du Parisien, l’aide au leasing pourrait donc passer de 6 000 euros en 2024 à seulement 2 000 euros, dans le meilleur des cas, en 2025, ce qui nous donnerait effectivement 6 000 euros d’aide au cumulé.

Moins bien pour le même prix

D’une manière générale, ce n’est pas vraiment une surprise, le gouvernement cherchant à faire des économies. Sauf que l’équation entre économie et transition énergétique n’est pas si simple à résoudre, d’autant que le législateur ne peut plus se permettre de débourser 650 millions d’euros d’aides cette année.

Le leasing social avec la voiture à 100 euros par mois devrait finalement se limiter à de nouvelles voitures encore plus accessibles que l’an dernier, à commencer par la ë-C3 non plus avec ses 320 km d’autonomie, mais la future version annoncée à seulement 200 km d’autonomie et à moins de 20 000 euros en prix de façade.

Du côté de la Renault 5, ce sera sûrement la version five tant attendue à moins de 25 000 euros, avec 300 km d’autonomie, mais un plus petit moteur de 95 ch par rapport aux versions actuelles et l’absence de recharge rapide. Pour le même prix, vous aurez donc moins bien en 2025 !