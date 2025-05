Le constructeur chinois Changan vient de démarrer les livraisons de sa nouvelle Oshan 520. La particularité de cette voiture électrique ? Elle peut se « recharger » en moins de deux minutes, grâce à l’échange de batterie.

Bonne nouvelle, les ventes de voitures électriques repartent enfin à la hausse. Cependant, de nombreux aspects freinent encore les automobilistes, même si ce n’est pas toujours réellement justifié. On pense notamment au prix, qui reste plus élevé que les modèles thermiques, mais aussi à l’autonomie et tout ce qui tourne autour de la recharge.

Une charge plus rapide qu’un plein d’essence

Les conducteurs craignent encore de tomber en panne et de ne pas trouver de borne, ce qui est aujourd’hui infondé car elles sont très nombreuses. De plus, les potentiels clients ne veulent pas passer trop de temps à attendre que la batterie de leur voiture électrique soit remplie. Ce que l’on peut évidemment aisément comprendre. Car à l’heure actuelle, il faut encore compter moins d’une trentaine de minutes pour passer de 10 à 80 % même si certains modèles mettent moins de 10 minutes pour recharger, comme chez Zeekr et BYD.

Mais les constructeurs et les équipementiers travaillent d’arrache-pied pour trouver des solutions, afin de réduire le temps de recharge. Cela passe par des batteries qui peuvent encaisser de plus grandes puissances, mais pas seulement. En effet, d’autres marques ont opté pour une alternative surprenante mais pratique : l’échange de batterie. Une technologie inaugurée par Nio, et qui a aussi séduit le groupe chinois Changan. Ce dernier a rendu ses voitures électriques compatibles avec cette dernière, dont la nouvelle Oshan 520.

Cette nouvelle berline démarre justement ses premières livraisons en cette fin du mois de mai 2025, comme l’indique le site Car News China. Et elle possède un réel atout qui lui permet de se distinguer de ses rivales sur le marché chinois. Elle embarque en effet une batterie fournie par le leader mondial de ce domaine, CATL. Baptisée Choco-SEB, celle-ci est compatible avec le battery swapping. Et selon l’entreprise, l’opération ne demande que 100 secondes, soit un peu moins de deux minutes pour être réalisée.

Un vrai tour de force, puisque cela est plus rapide qu’un plein de carburant. De quoi rassurer les automobilistes qui ne sont pas encore prêts à passer à la voiture électrique. Cependant, cette nouvelle Oshan 520 est pour l’heure seulement commercialisée en Chine, et il n’est pas prévu qu’elle soit un jour vendue en Europe. Mais alors, comment fonctionne sa technologie d’échange de batterie ? En fait, le principe est simple, et le même que ce propose Nio.

Une autonomie correcte

Le conducteur se rend dans une station dédiée, parmi les 30 000 qui vont être construites partout en Chine. Ensuite, un bras robotisé est chargé de retirer la batterie vide pour la remplacer par une autre pleine. Ce qui permet de repartir en moins de deux minutes, sans avoir à sortir de son véhicule. A noter que chaque station installée par CATL peut stocker jusqu’à 30 batteries. Et l’équipementier veut encore accélérer le rythme, puisqu’il prévoit d’en installer de nouvelles dans les principales villes de Chine au cours des prochaines années.

Pour mémoire, la batterie Choco-SEB (pour Swapping Electric Blocks) se décline en plusieurs versions bien distinctes. Elle fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate) et NMC (nickel – manganèse – cobalt) et affiche une capacité comprise entre 42 et 70 kWh. De quoi offrir une autonomie maximale de 550 kilomètres. La nouvelle Changan Oshan 520 a quant à elle le droit à la version de 56 kWh, et peut parcourir jusqu’à 515 kilomètres en conditions réelles. Le pack est associé à un moteur électrique de 141 chevaux installé sur l’essieu avant.

Pour mémoire, cette nouvelle venue mesure 4,77 mètres de long pour 1,84 mètre de large et 1,47 mètre de haut. De quoi rivaliser avec la Tesla Model 3, tandis que son empattement est annoncé à 2,77 mètres. A bord, la berline électrique propose un écran de 10,25 pouces et d’un combiné d’instrumentation numérique dont la taille n’a pas été précisée. Elle a aussi le droit à un siège conducteur chauffant et ventilé, ainsi que que la vision à 360 degrés. Mais aucune arrivée en Europe n’est prévue pour le moment.