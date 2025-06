iOS 26 déjà en vue, la carte Vitale sur smartphone et One UI 8 arrive en bêta – L’actu tech de la semaine

Cette semaine a été plutôt chargée en annonces et en rumeurs et il est temps de faire le point. Apple s’apprêterait déjà à passer d’iOS 19 à… iOS 26, Samsung a lancé la bêta de One UI 8 sur ses smartphones et la carte Vitale arrive sur téléphones pour 46 départements.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Apple prépare le plus gros changement de nom de son histoire : on passerait à iOS 26, et non iOS 19

D’après les informations du journaliste Mark Gurman, Apple s’apprêterait à initier un changement majeur pour ses différents appareils afin de rendre les numéros de version pour cohérents. Plutôt qu’iOS 19, watchOS 11 et macOS 15, Apple passerait tous ses OS en version 26 — pour 2026 — à l’occasion de la WWDC : iOS 26, watchOS 26 et macOS 26.

La carte Vitale sur smartphone continue son déploiement : voici les 46 départements compatibles

L’application Carte Vitale sur smartphone, qui permet de dématérialiser sa carte de l’Assurance maladie, est désormais disponible dans 46 départements en France. Rappelons par ailleurs qu’il est aussi possible de passer par l’application France Identités pour profiter d’une carte Vitale dématérialisée, mais il faudra pour cela avoir une carte d’identité au format carte bancaire.

One UI 8 arrive déjà sur les smartphones Samsung, voici les nouveautés

Samsung a finalement lancé cette semaine le déploiement de One UI 8 en version bêta pour ses derniers smartphones haut de gamme, les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Seulement, le programme bêta n’est proposé que dans quatre pays dans le monde, et la France n’est pas encore concernée. Les premiers smartphones à profiter nativement de One UI 8 seront les prochains pliants de la marque, attendus cet été.