Chromecast en panne, Carte Vitale sur smartphone et test de l’iPhone 16e – L’actu tech de la semaine

Des millions de Chromecast en panne, la carte vitale sur votre smartphone et une belle explication d’à quoi sert une batterie au carbone-silicium. On fait le tour des actualités tech marquantes de la semaine.

Panne mondiale pour les Chromecast

Des millions de Chromecast de Google ont connu une panne mondiale due à l’expiration d’un certificat de sécurité. Le problème a touché principalement les modèles de première génération, les empêchant de se connecter au Wi-Fi et de diffuser du contenu.

Google a reconnu le problème, attribuant l’origine à un « certificat expiré ». Un correctif a été rapidement déployé via une mise à jour du firmware, mais la résolution a nécessité, pour certains utilisateurs, une réinitialisation manuelle de l’appareil.

Ajoutez votre Carte Vitale sur votre smartphone

L’application Carte Vitale est désormais disponible. Les citoyens français peuvent l’utiliser pour accéder aux services de santé, à la place d’une carte physique.

En phase de test pendant quelques années, elle est maintenant déployée dans tout le pays. Pour utiliser l’application, il faut la relier à son identité numérique, préalablement créée via le portail France Identité. Attention, pour ce faire, il faut avoir une carte d’identité au format carte de crédit.

La Carte Vitale dématérialisée ne rend pas obsolète la carte physique. Il faudra attendre que tous les professionnels soient équipés de lecteurs compatibles pour pouvoir s’en passer.

Qu’est-ce que la batterie au carbone-silicium ?

Si vous vous intéressez aux smartphones, vous avez sans nul doute entendu parler des batteries au carbone-silicium. Il s’agit d’une alternative aux modèles au lithium-ion. Depuis longtemps en test, les batteries au carbone-silicium ont dû être stabilisées avant de pouvoir être exploitées commercialement.

Depuis 2024, de plus en plus de constructeurs asiatiques les utilisent dans leurs appareils, comme Honor, Oppo ou Xiaomi. L’avantage de cette nouvelle technologie de batterie est de pouvoir stocker plus de capacité dans une même dimension physique.

Nous vous expliquons en détail ici les tenants et aboutissants de cette nouveauté assez discrète, mais bougrement intéressante pour l’utilisateur final.

Notre test de l’iPhone 16e

L’iPhone 16e est passé entre nos mains. Moins cher de tous les iPhone du moment et pourtant facturé plus de 700 euros, nous l’avons apprécié, mais pas autant que l’on aurait voulu. Nous tirons les conclusions qui s’imposent dans notre test complet à lire ici.