La carte Vitale sur smartphone continue son déploiement : voici les 46 départements compatibles

Si vous souhaitez stocker votre carte vitale sur smartphone, c’est désormais possible dans 46 départements, même sans la nouvelle carte d’identité.

Application Carte Vitale

La dématérialisation de nos papiers et documents administratifs suit son cours en France. Alors qu’il est désormais possible de stocker son permis de conduire, ou sa carte d’identité sur smartphone, à travers France Identité, notre sécurité sociale propose aussi sa solution avec l’application carte Vitale.

Pour rappel, la carte électronique d’assurance maladie française demande sa propre application autonome, car il est possible en France d’avoir une carte Vitale sans posséder un permis de conduire ou une carte d’identité.

Le déploiement de la carte Vitale sur smartphone se fait un peu plus lentement que France Identité, mais l’application vient de recevoir un coup d’accélérateur.

Les 46 départements compatibles

Si vous avez déjà l’application France Identité, sachez qu’il est possible d’utiliser l’application carte Vitale dès maintenant. L’application France Identité est accessible si vous avez la nouvelle carte d’identité au format carte bancaire. Il est désormais possible de la demander gratuitement et librement.

Si vous n’êtes pas concernés par France Identité, parce que vous n’avez pas la nouvelle carte d’identité ou que vous souhaitez seulement dématérialiser votre carte Vitale, il faut attendre le déploiement de l’application département par département.

Avec la mise à jour 6.4.1 déployée ce lundi 26 mai 2025, ce sont désormais 4 nouvelles régions qui ont accès à la carte Vitale sur smartphone, soit 46 départements. Voici là liste.

Ain (01)

Allier (03)

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Alpes-Maritimes (06)

Ardèche (07)

Ardennes (08)

Aube (10)

Bas-Rhin (67)

Bouches-du-Rhône (13)

Cantal (15)

Calvados (14)

Côte-d’Or (21)

Doubs (25)

Drôme (26)

Eure (27)

Hautes-Alpes (05)

Haute-Loire (43)

Haute-Marne (52)

Haut-Rhin (68)

Haute-Saône (70)

Haute-Savoie (74)

Isère (38)

Jura (39)

Loire (42)

Loire-Atlantique (44)

Maine-et-Loire (49)

Manche (50)

Marne (51)

Mayenne (53)

Meurthe-et-Moselle (54)

Meuse (55)

Moselle (57)

Nièvre (58)

Orne (61)

Puy-de-Dôme (63)

Rhône (69)

Saône-et-Loire (71)

Sarthe (72)

Savoie (73)

Seine-Maritime (76)

Var (83)

Vaucluse (84)

Vendée (85)

Vosges (88)

Yonne (89)

Territoire de Belfort (90)

Cette nouvelle carte vitale dématérialisée implique aussi un renouvellement de l’équipement des professionnels de santé. Il est donc fortement recommander de continuer d’emporter la carte Vitale physique avec soi.

Cela reste une solution bien pratique qui peut dépanner, notamment en cas de vol ou de perte de sa carte Vitale physique.

Le déploiement de l’application carte Vitale est prévue pour se terminer à l’automne 2025.