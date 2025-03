Carte Vitale sur smartphone : activez-la maintenant, c’est national

Finies les expérimentations régionales : la Carte Vitale numérique s’ouvre à tous.

Ça y est, le grand jour est arrivé : depuis le 18 mars 2025, la Carte Vitale sur smartphone est accessible dans toute la France. Après des mois d’expérimentations dans certaines régions, l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé ont décidé de passer la vitesse supérieure. Plus besoin d’habiter dans un département test pour en profiter : cette fois, tout le monde peut embarquer.

Avant, seuls quelques chanceux dans 23 départements (comme ceux d’Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur ou la Loire-Atlantique) pouvaient tester cette nouveauté. Résultat : 700 000 personnes ont déjà adopté leur Carte Vitale numérique.

Maintenant, la dématérialisation est ouverte à tous les assurés sociaux. L’idée, c’est de vous simplifier la vie : plus d’oubli de carte avant d’aller chez le médecin, des droits toujours à jour, et même la prise en charge de vos ayants droit (conjoint, enfants, etc.). .

Bonne question, nous avons publié un article complet qui vous donne les étapes pour ajouter votre Carte Vitale à votre smartphone.

Et chez le médecin, ça change quoi ?

Côté utilisation, c’est presque du tout cuit. Le professionnel de santé scanne soit un QR Code, soit utilise la technologie NFC. Pas besoin de connexion Internet, tout est synchronisé avec les serveurs de l’Assurance Maladie en temps réel.

Par contre, la carte physique reste d’actualité pour l’instant. En effet, tous les professionnels de santé ne sont pas encore équipés pour lire la version numérique, donc gardez votre carte verte dans un coin, au cas où.