Focal Clear MG Pro : ce casque ultra premium pour audiophile confirmé perd plus de 600 € de son prix

Le Clear Mg Pro de Focal, c’est ce genre d’objet qui ne triche pas. Un casque ouvert taillé pour le mix, le mastering ou simplement l’écoute exigeante. Et qui fait honneur au label « Made in France ». Le site Sonovente fait une belle réduction, faisant passer le prix du casque de 1 499 euros à 885 euros.

Focal, ce n’est pas juste une marque. C’est un blason. Une maison française qui fabrique ses transducteurs Ă la main Ă Saint-Étienne, qui a fait sa rĂ©putation sur des enceintes de monitoring de studio et des casques haute-fidĂ©litĂ© qui claquent plus fort que leurs concurrents. Ici, pas de sur-promesse marketing, pas de tuning artificiel. Juste du son droit, nu, calibrĂ© pour ceux qui bossent avec leurs oreilles. Et dans cette lignĂ©e, le Clear Mg Pro arrive avec l’arrogance tranquille de ceux qui savent ce qu’ils valent. Un casque ouvert, taillĂ© pour le mixage ou le mastering, mais qui sĂ©duira aussi les mĂ©lomanes exigeants. Le Clear MG PRO se dote d’une ristournede 600 euros.

Ce qu’il faut retenir du Focal Clear MG Pro

Des transducteurs M-shape en magnésium

Confort haut de gamme avec coussinets microfibre

Fabriqué en France, livré avec les câbles, et une mallette de transport

Au lieu de 1 499 euros sur le site officiel, le Focal Clear MG Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 885 euros sur Sonovente.com.

Quand le son devient un outil de précision

Dans le monde des casques studio, il y a les bons élèves… et puis il y a les surdoués. Le Focal Clear Mg Pro, c’est un casque ouvert pensé pour les ingénieurs du son, les beatmakers, les producteurs, ou juste les passionnés qui veulent entendre chaque détail comme il a été conçu. Pas de couleur flatteuse ici : c’est du son brut, ciselé, fidèle. Ce que vous balancez dedans, vous le recevez tel quel, sans filtre.

Focal livre ici un casque avec des coques en magnésium légères, rigides, idéales pour encaisser la pression acoustique. Les transducteurs de 40 mm profitent d’une architecture M-shape exclusive, pour une spatialisation plus naturelle, un grave tendu et un aigu qui respire. Le mix s’ouvre, la scène se dessine, et on peut bosser longtemps sans se fatiguer.

C’est un casque qui ne pardonne pas. Les erreurs de compression, les placements douteux, les reverb trop longues… tout ressort. Mais c’est exactement ce qu’on attend d’un casque de monitoring de cette trempe. Et même pour l’écoute, il donne ce côté « salle de contrôle », cette sensation que tout est à sa place.

Penser pour durer, et travailler sans compromis

Côté confort, le Clear Mg Pro fait du Focal dans le texte. Les coussinets sont en microfibre perforée, les arceaux bien équilibrés, et le tout pèse à peine 450 grammes. De quoi tenir une session de 4 heures sans finir avec la tête en feu. Et comme toujours chez la marque stéphanoise, la fabrication est chirurgicale, jusqu’au moindre connecteur.

La boîte est bien fournie : deux câbles (1,2 m et 5 m), une valise rigide, un jeu de coussinets de rechange. On sent qu’on est sur un produit pro, où chaque détail compte. Et le look rouge-noir mat ne fait pas dans le bling, mais respire la solidité et l’élégance sobre.

Enfin, côté compatibilité, c’est un casque 55 ohms. Il s’en sort très bien avec une interface audio ou un ampli casque, mais reste exploitable sur une bonne sortie jack standard. Pas besoin de DAC exotique pour en profiter, même s’il mérite clairement un signal propre.

Afin de comparer le Focal Clear MG Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques audio du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.