Le prix d’une recharge de voiture électrique reste encore difficile à appréhender, notamment en raison des coûts très variables selon les fournisseurs, mais aussi selon le mode de règlement. Electra lance donc une nouvelle offre d’abonnement permettant de bénéficier d’un tarif fixe et préférentiel au kWh.

La recharge des voitures électriques reste un sujet nouveau et complexe. Il est donc normal de se sentir perdu face aux différents réseaux de chargeurs et moyens de paiement, qui entraînent souvent des tarifs variables sur une même station : paiement par carte bancaire directement sur la borne, via une application, avec un badge RFID, tel que Chargemap, ou encore grâce à la fonctionnalité Plug & Charge intégrée au véhicule.

On ne sait donc jamais vraiment sur quel pied danser. Electra lance une nouvelle offre qui pourrait simplifier tout cela, tout en cherchant avant tout à fidéliser ses clients en utilisant l’argument des économies.

Un abonnement contre un prix réduit du kWh

En lançant l’abonnement Electra+, Electra propose un tarif préférentiel et fixe du kWh contre un abonnement mensuel.

Deux formules sont proposées :

Celle à 4,99 € / mois garanti un prix de 0,39 € / kWh et est rentable dès la première charge selon Electra.

Celle à 19,99 € / mois donne accès à un prix de 0,29 € / kWh et est rentable dès la seconde charge selon Electra.

Et quand la plupart des bornes Electra ont un prix au kWh allant de 0,49 €, ou 0,59 € dans certains cas, il est normal de penser que l’offre peut être alléchante.

Une offre vraiment intéressante ?

Pour comparer, prenons comme référence le tarif de 0,49 € / kWh, qui semble actuellement le plus courant sur les bornes Electra en France.

La formule à 4,99 € / mois propose une remise de 10 centimes d’euro par kWh. Pour rentabiliser cet abonnement, il faut recharger 49,9 kWh, soit l’équivalent d’une charge complète pour une compacte comme une Peugeot e-208 par exemple.

La formule à 19,99 € / mois propose une remise de 20 centimes d’euro par kWh. Pour amortir cet abonnement, il faut recharger 99,95 kWh, soit environ deux charges complètes d’une voiture similaire.

Avec une consommation de 18 kWh / 100 km, il faut alors rouler 277 km pour amortir le premier abonnement et 550 km pour amortir le second. Ce qui donne respectivement 7 euros et 5,2 euros pour parcourir 100 km.

Electra ne ment donc pas en affirmant que les abonnements Electra+ sont rentabilisés en une ou deux charges. L’entreprise annonce des économies pouvant atteindre 660 € par an, sur la base d’un usage de 20 000 km annuels. Toutefois, le montant réel de l’économie dépend de plusieurs facteurs, notamment la consommation du véhicule et la fréquence des recharges sur le réseau Electra.

Selon nous, l’abonnement devient intéressant si vous rechargez votre voiture électrique deux fois par mois (10 à 80 %) sur une borne publique, en zone commerciale ou sur autoroute, et qu’une borne Electra se trouve à proximité. En revanche, si votre recharge s’effectue principalement à domicile et que les passages sur des chargeurs rapides restent très occasionnels, l’abonnement perd de son intérêt… à moins qu’Electra ait une autre stratégie en tête.

Une remise pour fidéliser le client

Le but de cet abonnement Electra + est aussi de fidéliser le client. Le marché des bornes de recharge est désormais saturé de nombreux acteurs, rendant la fidélisation difficile. D’autant plus que les aires de repos proposent généralement des services comparables.

En offrant un avantage tarifaire en échange d’un abonnement, Electra semble vouloir retenir ses clients sur son réseau, qui compte actuellement 300 stations et 1 700 points de charge en France.

Le prix proposé est inférieur aux 0,41 €/kWh pratiqués chez Tesla (hors avantage tarifaire). En souscrivant à un abonnement pour bénéficier d’un tarif plus avantageux sur l’électricité, le client n’a donc plus intérêt à s’arrêter ailleurs pour recharger et payer plus cher.

Attention toutefois, puisqu’avec un abonnement à 9,99 euros par mois de Tesla, le tarif peut descendre autour de 30 centimes le kWh. Imbattable.

À titre de comparaison, en voiture essence, parcourir 100 km revient à environ 12 euros et environ 10 euros en diesel.