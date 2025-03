Mercedes veut proposer à son tour la charge bidirectionnelle sur ses voitures électriques sous peu. Cette solution permettra notamment d’alimenter une maison, et ainsi réduire la facture d’électricité. Mais il y a encore un obstacle à surmonter.

Mercedes est loin d’être en retard sur l’électrification de sa gamme, bien au contraire. Car la firme allemande possède déjà un catalogue bien rempli, qui va de l’EQA à l’EQS en passant par les EQB et EQV. Et c’est loin d’être terminé, car elle prépare un nouveau SUV qui rivalisera avec la Tesla Model Y et dont le lancement est prévu pour 2027.

Enfin la charge bidirectionnelle

En parallèle, le constructeur continue à développer ses technologies pour ses modèles électriques. Outre la conduite autonome, avec l’arrivée de nouveaux phares bleus en Allemagne, Mercedes travaille aussi sur un autre système déjà bien connu. Il s’agit de la charge bidirectionnelle. Sur ce point, la marque a pris un peu de retard par rapport à certains de ses concurrents, car elle ne la propose pas en Europe. Seule certains modèles comme l’EQS y ont le droit, mais seulement au Japon.

Cela devrait cependant bientôt changer, comme l’explique Frank Spennemann, Senior Manager Charging Solutions Energy chez Mercedes-Benz. Ce dernier a été interrogé par le média américain Electrive, notamment au sujet du système V2G (vehicule-to-grid) et V2H (vehicule-to-home). Pour mémoire, celui-ci permet à une voiture électrique de réinjecter de l’énergie stockée dans sa batterie dans le réseau électrique. Ce qui a pour effet de réduire la facture de ceux qui ont recours à cette solution. Mais alors, quand est-ce que cette technologie arrivera chez nous ?

Le porte-parole explique que « nous avons l’intention de l’introduire dans les prochaines générations de nos véhicules, et vous le verrez dès leur arrivée sur le marché ». Le futur GLC électrique évoqué plus haut dans l’article sera-t-il concerné ? Pour le moment, cela n’a pas encore été confirmé par le constructeur. Quoi qu’il en soit, cette technologie présente de nombreux avantages. Selon Frank Spennemann, elle permettrait d’alimenter une maison en électricité pendant une semaine en cas de panne, avec une batterie de 110 kW.

De plus, elle peut aussi être intéressante pour ceux qui ont des panneaux solaires. En effet, « une voiture bidirectionnelle, idéalement associée à un petit système de stockage domestique, leur permet de stocker l’énergie solaire pendant la journée et de l’utiliser la nuit ». Enfin, cette solution est aussi utile pour gagner de l’argent. Ainsi, les propriétaires de véhicules électriques pourraient gagner entre 400 et 700 euros par an en réinjectant de l’énergie dans le réseau. Une somme non négligeable, surtout par les temps qui courent.

Encore quelques obstacles

Par ailleurs, cette technologie permet aussi de stabiliser le réseau électrique, notamment lors des pics de consommation. Pour Frank Spennemann « toutes les simulations des instituts de recherche reposent sur le fait que les véhicules bidirectionnels jouent un rôle dans la stabilisation du réseau et dans le soutien de la transition énergétique ». Cependant, tout n’est pas encore parfait pour le moment. Car pour l’heure, les normes doivent être mieux définies, afin de rendre la charge bidirectionnelle interopérable. Et ce n’est pas tout.

Car il existe également un autre obstacle au développement de cette technologie très intéressante. Actuellement, les clients sont soumis à une double taxation, car l’énergie est taxée quand elle est stockée dans le véhicule, puis lorsqu’elle est réinjectée dans le réseau. Pour le porte-parole de Mercedes « avec ces taxes, le client n’en tirera aucune valeur ajoutée. Et s’il n’y a pas d’avantage financier, il n’y a aucune motivation à investir dans une borne murale bidirectionnelle ».

Pour lui, il est temps que les décideurs éliminent les derniers obstacles au développement de cette pratique. En France, Renault propose déjà ce type de technologie avec sa nouvelle R5 E-Tech, tandis que le nouveau Volvo EX90 est également compatible avec la charge bidirectionnelle. De plus en plus de constructeurs proposeront cette technologie au fil des années, alors qu’elle possède de très nombreux avantages. Que ce soit pour les clients comme pour le réseau électrique. Car elle pourrait aussi contribuer à faire chuter le prix de l’énergie dans les prochaines années.