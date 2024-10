La nouvelle offre Chargemap pour recharger sa voiture électrique est-elle intéressante ? Voici nos calculs

Il y a encore peu de temps, il était indispensable d’avoir une carte Chargemap pour charger sa voiture électrique sur les bornes rapides. Mais avec l’obligation d’ouvrir les chargeurs à un moyen de paiement universel comme la carte bleu, Chargemap doit trouver une nouvelle offre plus attrayante. La voici.

Chargemap a fondé son offre sur une carte permettant d’accéder à l’immense majorité des chargeurs rapides. Avant le 13 avril 2024, les chargeurs installés sur la voie publique n’avaient pas l’obligation de proposer un paiement en carte bancaire. Les automobilistes étaient obligés d’avoir un abonnement ou un badge, comme celui de Chargemap, pour démarrer la charge.

Cependant, depuis le 13 avril 2024, les nouveaux chargeurs publics européens délivrant une puissance supérieure à 50 kW doivent accepter un paiement par carte bancaire – les réseaux existants doivent s’équiper avant le 1ᵉʳ janvier 2027.

Le modèle de Chargemap s’essoufle

L’utilité d’acheter une carte Chargemap Pass (19,90 euros à la commande) se réduit donc peu à peu. Plus le réseau de chargeur s’étoffe, plus les lieux de recharge acceptant la CB deviennent nombreux. À titre personnel, utilisateur de voiture électrique, j’arrive par exemple à me passer de l’utilisation d’un Chargemap Pass.

Carte Chargemap

Le modèle de Chargemap est simple : le pass est payant mais ne demande ensuite aucun abonnement. En contrepartie de la facilité de paiement sur les bornes, Chargemap prend une commission de 10 % sur les charges payées via la carte, débitant ensuite l’argent sur votre compte bancaire.

L’abonnement Chargemap Boost pour tenter de rebondir

À présent, Chargemap lance une nouvelle offre : l’abonnement Chargemap Boost.

Pour 8,99 €/mois ou 77,90 € par an, l’abonnement Chargemap Boost fonctionne sans la commission de 10 %. L’application est aussi allégée des publicités, le planificateur d’itinéraire vous propose maintenant des « itinéraires économiques”. Enfin, Chargemap promet des « promotions additionnelles exclusives ».

Une offre véritablement intéressante ?

Pour mieux comprendre, prenons par exemple le coût d’une charge sur un Superchargeur Tesla affiché à 0,462 €/kWh via le Chargemap Pass, reviendrait à 0,415€/kWh en enlevant la commission de Chargemap. On pense que le tarif sera arrondi à 0,42€/kWh, soit le prix facturé par Tesla via leur application.

Source : Thomas Ricker pour The Verge

Reste maintenant à calculer la rentabilité de cette offre. Toujours dans le cas de notre charge sur un superchargeur Tesla, en gardant cette différence de 0,042 € / kWh, il faudrait charger 214 kWh dans le mois pour rentabiliser l’abonnement. En prenant une consommation moyenne de 15 kWh / 100 km, 214 kWh revient à 1 427 km, en chargeant uniquement sur chargeur rapide.

Ajoutons à cela que les personnes rechargent leur voiture électrique uniquement sur le réseau public sont encore peu nombreuses. La plupart des charges des utilisateurs de voitures électriques se fait à domicile. Ce qui nous fait dire que cet abonnement ne sera pas rentable pour l’immense majorité des conducteurs. Il sera toutefois rentabilisé plus rapidement, avec les bornes plus chères, comme les Ionity à 0,59 € / kWh.

Sans oublier que les abonnements se multiplient : celui de Ionity permet d’accéder à un kWh facturé 0,39 euro pour 5,99 euros par mois, tandis que celui de Tesla propose d’économiser environ 10 cts du kWh pour 9,99 euros par mois.