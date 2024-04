Tesla réduit le tarif de son abonnement Superchargeur : nos calculs pour vérifier si l’offre est rentable

Tesla a modifié sa structure tarifaire pour ses Superchargers. Avec un abonnement disponible pour tout le monde, Tesla en a profité pour baisser ses tarifs. Mais est-ce que c'est intéressant ?

Depuis leur lancement, les Superchargeurs Tesla se sont imposés comme une solution de recharge quasi-incontournable pour les propriétaires de voitures électriques.

Si à l’origine, ils étaient exclusivement réservés aux véhicules de la marque Tesla, une grande partie des stations est désormais accessible aux autres marques de voitures électriques, communément appelées « non Tesla ».

Réputés pour leur fiabilité et leurs tarifs compétitifs, les Superchargeurs Tesla sont devenus une référence en matière de recharge rapide.

Une nouvelle formule d’adhésion pour les utilisateurs du réseau Superchargeur

Depuis le 13 avril dernier, Tesla a introduit une formule d’adhésion pour les utilisateurs de son réseau Superchargeur. Cette nouveauté concerne aussi bien les propriétaires de Tesla que les autres utilisateurs de voitures électriques. Pour l’instant, les propriétaires de Tesla bénéficient de l’adhésion gratuitement, mais cela pourrait changer à l’avenir (rien n’est garanti que ça reste gratuit).

Les frais d’adhésion mensuels ont été fixés à 9,99 € par mois, contre 12,99 € initialement prévus. En plus de cette formule mensuelle, Tesla propose également une option annuelle à 100 € par an, offrant ainsi une réduction de 16 % par rapport à l’abonnement mensuel.

L’intérêt de l’adhésion : des tarifs au kWh plus avantageux

L’objectif de cette formule d’adhésion est de permettre aux utilisateurs de bénéficier de tarifs au kWh plus bas sur le réseau Superchargeur. En moyenne, l’économie réalisée est de 0,10 € par kWh.

Ainsi, pour amortir l’abonnement annuel, il faudrait consommer au moins 1000 kWh par an sur le réseau, ce qui en fait une option intéressante pour les gros consommateurs de Superchargeur. Pour les propriétaires de Tesla, cette adhésion reste gratuite pour le moment, ce qui rend l’opération indolore.

Qu’est-ce que ça donne 1 000 kWh ? Au doigt mouillé, 20 bonnes charges (50 kWh par charge), il faut donc charger, en moyenne, sa voiture deux fois par mois pour amortir l’abonnement annuel.

Il est important de noter que les tarifs au kWh continuent d’être régulièrement mis à jour et varient en fonction des stations et des heures de recharge (heures creuses et heures pleines).

