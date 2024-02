Tesla lance les heures super-creuses : recharger sa voiture électrique chez Tesla va coûter moins cher que chez vous

Sans faire d'annonce, Tesla vient de revoir la tarification de ses Superchargeurs et lance les heures super-creuses. Désormais, le montant évolue plus précisément en fonction des heures de la journée, et la charge rapide devient encore plus intéressante selon les stations.

Les voitures électriques ont plus que jamais le vent en poupe depuis quelques années. Et pour cause, rien qu’en France, la part de marché pour cette motorisation dépasse la barre des 15 %. Un chiffre en hausse mais qui n’est pas encore le meilleur en Europe. Car certains freins dissuadent encore les automobilistes, comme le prix ainsi que l’autonomie.

Un prix très bas

Outre ces deux aspects, qui sont cependant de moins en moins problématiques au fil des années, un autre revient souvent : le coût de la recharge. Alors que le prix de l’électricité continue d’augmenter au fil des années, et pourrait même encore grimper de 22 % pour certains, cela inquiète beaucoup les automobilistes. Mais voici une bonne nouvelle, qui devrait rassurer beaucoup de sceptiques ayant encore peu de sauter le pas.

En effet, sur X (anciennement Twitter), un internaute témoigne d’une forte baisse des prix aux Superchargeurs. Il prend, en exemple, celui situé dans le centre commercial Velizy 2 (78), avec un kWh qui descend jusqu’à 0,15 centime, mais seulement à certains moments de la journée. Tesla vient, en effet, de lancer des heures « super-creuses », qui font varier encore plus précisément les tarifs selon l’horaire.

Une évolution qui va encore plus loin que celle qui avait été lancée quelques mois plus tôt avec les heures creuses classiques. Ainsi, charger sa voiture électrique coûte encore moins cher qu’à la maison.

Petite nouveauté cette semaine avec l’introduction de nouveaux tarifs « super heures creuses » sur certains SUC. La différence avec les HC à la maison s’est fortement réduite ! pic.twitter.com/IwiCQPpr0p — Matthieu (@MattSpe666) February 8, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

C’est encore mieux pour les usagers de la station de Roissy-en-France qui profitent d’un prix encore plus bas. Si le tarif dépend des heures, il est cependant très avantageux quelle que soit la plage horaire choisie, et ce que l’on profite d’un abonnement ou non. Il faut, par exemple, compter seulement 0,12 euro du kWh entre minuit et quatre heures du matin sur ces bornes rapides, qui peuvent délivrer jusqu’à 250 kW à l’heure actuelle. Bien sûr, les prix fluctuent dans la journée.

À 9 heures du matin, le kWh passe à 0,35 euro pour les membres (propriétaires Tesla et abonnés non-Tesla), et à 0,47 euro pour ceux qui ne possèdent pas d’abonnement (les propriétaires non-Tesla). Ce qui reste très intéressant au vu de la puissance délivrée. Même si certains opérateurs font tout de même mieux, comme Electra qui ne facture que 0,49 centime pour une puissance qui peut atteindre les 300 kW. Sans parler de Lidl, qui descend à 0,44 euro pour 360 kW.

Un prix variable

Enfin, on note qu’entre 9 heures du matin et 20 heures, le tarif du kWh passe à 27 centimes pour les abonnés (propriétaire Tesla et abonnés non-Tesla) et 0,36 euro pour les autres (non-Tesla). Si vous venez recharger une Tesla Model 3 Grande Autonomie avec sa batterie de 75 kWh, cela vous coûtera environ 20,25 à 27 euros selon que vous ayez souscrit à l’abonnement mensuel ou non. Et entre minuit et quatre heures, ce montant passe à seulement 9 heures pour les membres et 12 euros pour les autres. Plusieurs stations sont concernées, puisque c’est aussi le cas de celle située à Cagnes-sur-Mer !

Autant dire que cela est très intéressant, alors qu’en moyenne, il faut compter 11,17 euros pour une charge très rapide sur des bornes publiques avec un abonnement. Un tarif qui ne prend cependant pas en compte la marge appliquée par l’opérateur, ce qui fait que le prix est généralement un peu plus élevé. Mais quoi qu’il en soit, et malgré la hausse de l’électricité, Tesla a à cœur de rendre la charge accessible au plus grand nombre. La firme avait déjà commencé à faire baisser le prix de ses Superchargeurs en janvier.

Ce dernier avait, en effet, chuté d’environ 16 %, avec seulement 0,27 euro du kWh. Quelques jours plus tard, une nouvelle baisse avait été enregistrée, permettant ainsi de parcourir environ 100 km pour moins de cinq euros. En moyenne, il faut compter environ 11,60 euros pour 100 kilomètres sur une borne rapide, tous opérateurs confondus. Autant dire qu’utiliser les Superchargeurs est très intéressant actuellement. Pour mémoire, une charge à domicile coûte en moyenne 0,2 euro du kWh.

À titre de comparaison, Ionity demande 0,69 euro du kWh pour ses bornes de 350 kWh. Mais attention, car le prix affiché pour les Superchargeurs est actuellement le plus bas proposé par Tesla en France. Et pour cause, les tarifs varient selon la station et ne sont donc pas tous aussi avantageux.