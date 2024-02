Les trajets en voiture électrique sur autoroute deviennent bien plus abordables qu’en thermique grâce à Tesla

Grâce à Tesla, la recharge de n'importe quelle voiture électrique sur les trajets par autoroute devient presque aussi abordable que la recharge à domicile. De quoi proposer un coût aux 100 km largement inférieur à celui des voitures thermiques (essence et diesel).

Depuis quelques jours, recharger une voiture électrique sur les Tesla Superchargeurs est devenu très abordable. Jugez par vous-même : le tarif au kWh est de seulement 0,26 euro dans certaines stations aux heures creuses. À titre de comparaison, le coût de l’électricité à la maison coûte 0,2516 euro par kWh depuis le 1er février 2024.

100 km pour moins de 5 euros

Avec ce nouveau tarif sur les Superchargeurs, il est possible de parcourir 100 km en voiture électrique pour un coût d’environ 4,68 euros. À titre de comparaison, parcourir cette même distance en voiture thermique revient à environ 10 euros. Mais attention, car ce tarif aussi intéressant n’est pas disponible dans toutes les stations de recharge ni pour toutes les voitures électriques.

Il faut en effet savoir que si la plupart des Tesla Superchargeurs sont ouverts à toutes les voitures électriques quelle que soit leur marque, ce n’est pas le cas de la totalité. De plus, le prix de la recharge varie selon les stations et l’heure de la journée. Le coût au kWh peut ainsi monter à 0,42 euro aux heures pleines, dans les stations les plus chères.

Bien moins cher que les concurrents

Pour les possesseurs de voitures électriques d’une marque autre que Tesla, le coût sera le même, à condition d’avoir l’abonnement à 12,99 euros par mois. Dans le cas contraire, il faudra ajouter environ 12 centimes de plus par kWh. Cela reviendra toujours moins chère que la plupart des autres opérateurs de recharge. On peut citer Ionity et Total Energie, à 0,59 euro le kWh.

Dans ce cas, parcourir 100 km coûte environ 10 euros, soit approximativement le même prix qu’en voiture thermique. Rappelons que nous parlons ici des recharges pour les trajets autoroutiers, les plus chères. L’avantage des concurrents de Tesla, c’est que leurs stations sont sur les aires de service, alors qu’il faut souvent sortir de l’autoroute pour faire le plein sur un Superchargeur.

Sur les bornes publiques dans les villes, villages ou à la maison, comme nous l’avons vu plus haut, le prix de la recharge est largement inférieur. Encore plus avec certains abonnements électriques dédiés, comme EDF Tempo, permettant de baisser le coût au kWh à 0,1296 euro. Soit 2,3 euros pour parcourir 100 km.