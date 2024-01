Recharger sa voiture électrique sur autoroute va devenir bien moins cher avec cette nouvelle offre

Avec 600 stations et 3 300 bornes (très) rapides, le réseau Ionity est assez incontournable pour les recharges des voitures électriques sur les autoroutes européennes. Bonne nouvelle : la marque vient de baisser drastiquement le prix de son abonnement, ouvrant droit à des tarifs plus réduits.

Qui dit voiture électrique dit, forcément, recharge. Un constat d’autant plus valable sur autoroute, où les distances s’allongent et les consommations augmentent. Heureusement, le maillage des stations de recharge sur les aires de service ne cesse de se densifier, bien porté par Ionity.

Fondé en 2017 par BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz et Volkswagen, le consortium se porte bien, avec 600 stations et 3 300 bornes installées partout en Europe en janvier 2024, pouvant délivrer jusqu’à 400 kW selon les bornes et les stations. Une situation de domination (partagée avec les Tesla Superchargeurs) qui pourrait inciter à faire gonfler les prix… mais c’est en fait l’inverse qui vient de se passer, et ce malgré des prix de l’électricité en hausse.

Un abonnement deux fois moins cher

Si Ionity avait baissé le prix de toutes ses recharges en août 2023, le prix de son abonnement (ouvrant le droit à une baisse de 0,20 euro par kWh) n’avait pas changé. Un abonnement jusqu’à présent fixé à 11,99 euros par mois, mais dont le montant vient d’être divisé par deux, d’après un communiqué de presse de la marque.

Il faudra donc maintenant débourser 5,99 euros par mois pour avoir accès à cette réduction, un investissement rentabilisé dès 30 kWh de recharge (soit environ 150 km parcourus sur autoroute) sur le réseau. Si les tarifs évoluent par pays, il faut compter 0,59 euro du kWh en France hors abonnement et 0,39 euro avec ce « Ionity Passport ».

Cet abonnement reste résiliable avec un préavis d’un mois. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, Ionity précise en parallèle avoir baissé ses prix au Danemark, en Norvège, en Suède et an Autriche. Aucune notion, en revanche, de la tarification évolutive que le réseau avait expérimentée fin 2023.

Une offre concurrentielle

Avec cette baisse, Ionity prend un bel avantage dans la jungle des bornes rapides. Si Fastned et TotalEnergies affichent eux aussi un kWh à 0,59 euro, aucun abonnement n’est disponible pour faire baisser la note.

D’autres réseaux affichent des tarifs plus intéressants, comme Tesla et son célèbre réseau de Superchargeurs, qui facture le kWh entre 0,30 et 0,40 euro en fonction des stations et de l’heure pour les conducteurs de voitures électriques tierces. Et propose un abonnement de 12,99 euros par mois pour faire baisser ces coûts et de s’aligner avec ce que paient les possesseurs de Tesla.

IECharge et Lidl sont également moins chers, mais également moins denses, et se trouvent comme les Superchargeurs à l’extérieur des autoroutes. Ionity avance donc une offre très intéressante pour celles et ceux qui veulent perdre le moins de temps possible sur autoroute.