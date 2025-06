VPN à prix mini : moins de 60 € pour être protégé sur Internet jusqu’en 2027

Les VPN sont quasiment toujours en promotion, mais l’offre sur l’abonnement Starter de Surshark est particulièrement intéressante : seulement 2,19 euros par mois.

Surfshark est un VPN, au même titre que NordVPN ou Cyberghost. Ce réseau privé virtuel ajoute une couche de protection bienvenue permettant de masquer aux yeux du grand public, et même de votre propre FAI, votre activité sur Internet ainsi que votre identité et vos données. Ce cryptage, souvent de niveau militaire, est là pour vous assurer une certaine tranquillité d’esprit, en vous connectant sur un serveur distant, anonyme, pour vous offrir une expérience de navigation sécurisée. Pour découvrir les services de Surfshark, le VPN propose son abonnement Starter à -86 %, soit 2,19 euros/mois.

Les avantages de Surfshark

Avec un seul compte, vous protégez un nombre illimité d’appareils

Il propose 3 200 serveurs répartis dans 100 pays

Il s’installe facilement sur tous vos appareils

24 mois d’abonnement à Surfshark avec la formule Starter coûte normalement 417,15 euros. Là, vous n’avez qu’à payer 59,13 euros, ce qui fait 2,19 euros par mois. Et vous avez trois mois offerts, soit 27 mois en tout.

Un bouclier numérique actif sur tous les fronts

Un VPN Premium moins cher qu’un café ! Le VPN Premium de CyberGhost chiffre vos données et protège tous vos appareils en un seul clic ! Pour du streaming, le télétravail ou en déplacement il est utile partout.

Une fois que vous avez souscrit l’abonnement, Surfshark s’utilise très facilement, presque automatiquement. Vous le connectez à un serveur et c’est quasiment tout, en tout cas pour l’aspect VPN. Vous pouvez passer dans les paramètres pour activer d’autres options, comme l’adblocker ou le bloqueur pop-ups et de cookies. Mais simplement en vous connectant à un serveur distant, vous êtes déjà protégé.

Votre adresse IP est modifiée, vous rendant totalement anonyme sur Internet. Ce qui n’est pas un passe-droit pour faire n’importe quoi, bien entendu. L’usage d’un VPN est légal pour naviguer, mais vous êtes toujours responsable de vos activités. Ce qu’il y a de bien, c’est que vous pouvez l’installer partout : sur votre smartphone, tablette, PC, TV et même, si vous êtes un peu bricoleur, le configurer sur votre routeur.

Des petits twists d’utilisation bien sympathiques

Outre la sécurité, Surfshark et les VPN en général peuvent être utilisés pour des choses un peu plus sympathiques. Comme l’accès aux catalogues étrangers de certaines plateformes de streaming. Il suffit de choisir un serveur dans le pays où vous voulez regarder des exclusivités, et c’est tout bon. Ça fonctionne aussi pour regarder les chaînes de TV locales ou accéder à des informations, très utile pour contourner la censure de certains pays.

Le VPN et ses changements de pays permet aussi de comparer les prix des vols, hôtels et locations de voiture. Car en fonction du pays d’où vous venez, certaines compagnies gonflent les prix. Il peut y avoir autant d’utilisations de Surfshark qu’il y a d’utilisateurs, avec en fer de lance la protection de vos données. D’ailleurs, vous profitez aussi de l’AltID, avec un générateur d’adresses mail masquées et d’informations personnelles, si vous ne voulez pas laisser traîner vos vraies infos en ligne.

Pour en apprendre plus sur Surfshark et les possibilités qu’il offre, vous pouvez consulter notre test complet disponible ici.

Sinon, vous pouvez lire notre comparatif des meilleurs VPN et trouver celui qui est le plus intéressant pour vous.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.