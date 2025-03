Proton VPN revient avec une offre ne pas rater : -80 % sur l’abonnement qui protège jusqu’à 10 appareils en même temps

Avec un VPN comme Proton VPN, vous avez un outil multifonction à installer sur votre PC, smartphone ou tablette pour renforcer votre sécurité et votre anonymat en ligne. En plus, l’abonnement 24 mois est en promo à -80 %.

Proton VPN est un réseau privé virtuel basé dont les locaux sont basés en Suisse. L’entreprise s’est fait connaître avec son service Proton Mail, mais a depuis développé ses talents avec son service de VPN. Si vous ne connaissez pas le principe d’un VPN, il s’agit de masquer votre adresse IP (qui permet de vous localiser géographiquement sur Internet) ou la déplacer dans d’autres pays pour accéder à du contenu géographiquement protégé. L’abonnement 24 mois à Proton VPN bénéficie d’une sacrée promotion en ce moment puisqu’il passe à 47,76 euros.

Les atouts de Proton VPN

Il propose plus de 11 000 serveurs répartis dans 110 pays

Avec un seul compte, vous protégez 10 appareils

Proton VPN est compatible Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Chromebook et même Google TV.

Un abonnement Proton VPN de 2 ans coûte normalement 9,99 euros/mois, soit 239 euros au total. Avec la réduction de 80% en ce moment grâce au code promo VPN24DEAL, il passe à 1,99 euros/mois, soit 47,76 euros à payer au moment de la souscription. Avec une période de 30 jours pour vous faire rembourser si ça ne vous satisfait pas.

Un VPN pour se téléporter à l’autre bout de la planète

L’avantage d’un VPN comme Proton VPN, c’est son interface facile à utiliser et à comprendre, malgré des fonctions avancées. Une fois installé, le VPN se lance automatiquement au démarrage de votre appareil et masque votre adresse IP derrière une autre. Ainsi, vous êtes incognito sur Internet et ne craignez pas d’être identifié par des tiers malveillants. Non seulement vous protégez votre localisation, mais aussi toutes vos transactions et donc vos données les plus sensibles.

Au-delà de cet aspect sécuritaire, il y a aussi une partie un peu plus pratique. Car vous pouvez choisir la localisation de votre nouvelle adresse IP, parmi les plus de 110 pays disponibles. Le fait de se connecter dans d’autres contrées a des avantages : consulter des sites Internet auxquels vous n’avez pas accès depuis la France (ou inversement des sites français quand vous voyagez à l’étranger), ce qui comprend aussi les catalogues de certaines plateformes de streaming.

Un VPN qui sert aussi à faire des économies

Une autre utilisation du changement d’adresse IP avec Proton VPN, c’est de faire des économies. En fonction du pays depuis lequel vous vous connectez, le prix des vols, des hôtels et même des locations de voiture peut varier de quelques dizaines à quelques centaines d’euros. Alors ça demande un peu de patience puisqu’il faut faire vos recherches plusieurs fois, en changeant de pays, mais parfois ça peut faire économiser de belles sommes.

Au quotidien, Proton VPN est très pratique puisqu’il bloque les cookies publicitaires, les pubs elles-mêmes. Si la connexion au VPN s’arrête, votre connexion Internet l’est aussi, pour ne pas être exposé : c’est le Kill Switch. Vous pouvez aussi décider quels sites passeront par le VPN ou resteront en dehors. Très pratique notamment pour vous connecter à votre banque. Le tout avec des débits élevés pour ne pas altérer votre navigation, profiter du streaming et du gaming comme si de rien n’était.

Si vous voulez en apprendre plus sur Proton VPN, vous pouvez lire l’avis complet de notre expert disponible dans son test.

Proton VPN n’est pas le seul sur le marché, il y en a d’autres disponibles, peut-être plus adaptés à vos besoins. Vous pouvez les retrouver dans notre comparatif sur les meilleurs VPN du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.