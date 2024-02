Voici comment la prochaine Peugeot e-208 pourrait évoluer dans un avenir pas si lointain

En 2026, la Peugeot e-208 devrait être logiquement remplacée par une nouvelle génération, qui reposera sur une toute nouvelle plateforme, la STLA Small. Cela pourrait changer pas mal de choses pour la citadine française électrique.

Relativement seule sur son segment pendant un certain temps, aux côtés d’une Renault Zoé un poil vieillissante, la Peugeot e-208 continue de poursuivre une carrière honorable. Elle s’est même hissée en tête des voitures électriques les plus vendues en France en janvier 2024.

La e-208 a récemment eu le droit à une petite cure de jouvence, un modèle que nous avons d’ailleurs essayé il y a quelques mois. Et comme nous l’avions souligné dans notre test, même si la e-208 est encore leader dans son segment, elle devra faire face en 2024 à une nouvelle concurrence : les voitures électriques à moins de 25 000 euros.

Une concurrence qui s’affûte

Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3… La concurrence sera rude pour la sochalienne, qui ne sera pas la moins chère du lot, bien au contraire, même si l’écart se réduira à prestations équivalentes. Car pour les citadines à moins de 25 000 euros, on parle avant tout de versions dont l’autonomie tourne autour de 300 km, quand la e-208 revendique 400 km avec une seule charge.

En 2026, la Peugeot e-208 aura sept ans, et c’est à partir de là qu’une nouvelle génération devrait pointer le bout de son nez. Et cette nouvelle génération sera assemblée en Espagne, au sein de l’usine de Saragosse, à partir de décembre 2026.

Elle sera suivie de la prochaine Opel Corsa Electric à partir de mai 2027, tandis qu’au sein de l’usine de Vigo, toujours en Espagne, la nouvelle Peugeot e-2008 sortira des chaînes de production à partir de septembre 2027.

Pas de révolutions, mais de vraies améliorations

La Peugeot e-208 reposera donc sur la nouvelle plateforme STLA Small, mais attention, il ne s’agira pas de la version Smart destinée aux modèles économiques de Stellantis, tels que la Citroën ë-C3, la future Fiat Panda de 2024 et leurs dérivés SUV urbains, mais bien une version plus sophistiquée qui arrivera en 2026.

Pour le moment, Stellantis n’a pas encore donné de détails concernant cette nouvelle architecture, mais on imagine que sa modularité permettra de couvrir des segments allant de A à D. Toujours est-il que sur de petites voitures comme la e-208, on ne s’attend pas à avoir des batteries plus grosses qu’actuellement. La e-208 embarque un accumulateur de 51 kWh actuellement, et pour l’usage qu’en ont les clients, il n’y a pas vraiment de raison d’avoir plus.

Les ingénieurs travailleront sans doute à rendre la voiture encore plus efficiente pour maximiser l’autonomie et ainsi osciller sans doute entre 400 et 500 km avec une seule charge, ce qui serait déjà largement suffisant pour une citadine destinée à ne jamais trop s’éloigner d’un point de recharge, tout en considérant qui plus est que le maillage en borne de recharge se densifie également.

Là encore, la STLA offre le choix entre des architectures 400 et 800 volts, et il n’y aurait pas vraiment d’intérêt à ce qu’une e-208 soit équipée d’un 800 volts. Pour autant, même si elle restera sans doute sur une architecture 400 volts, sa puissance de charge en courant continu devrait grimper et dépasser les 100 kW du modèle actuel.