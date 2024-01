La Citroën ë-C3 électrique à moins de 25 000 € est en avance : vous pouvez d’ores et déjà la commander

Face à l’engouement suscité par l’arrivée de la Citroën ë-C3, le constructeur a décidé d’ouvrir officiellement les commandes avec trois semaines d’avance. Les livraisons arriveront-elles plus rapidement de ce fait ? Pas si sûr…

Au sein du groupe Stellantis, le temps entre la présentation d’un produit et son lancement peut être parfois long, très long même. Il peut s’écouler plusieurs mois, pour ne pas dire une année entière, mais dans le cas de la nouvelle Citroën ë-C3, visiblement, on a hâte que les premiers clients puissent rouler avec.

La citadine aux chevrons fait partie de cette vague de voitures électriques à moins de 25 000 euros, hors bonus écologique, prête à déferler en France. Elle devance de quelques mois la Renault 5 E -Tech, de deux ans la Volkswagen ID.2, et elle viendra dans le même temps faire (beaucoup) d’ombre à la Dacia Spring qui, même si ses prix ont récemment été revus à la baisse (à partir de 18 400 euros), n’est plus concernée par le bonus en raison de sa fabrication en Chine.

Pratiquement au même prix qu’une Dacia Spring

Il y a donc un boulevard pour Citroën et sa ë-C3 en ce début d’année 2024, et la marque compte bien en profiter, elle qui est dans le dur depuis quelques années maintenant, largement devancée par Renault et Peugeot, et même dépassée récemment par Dacia en matière de ventes en France.

C’est donc avec trois semaines d’avance qu’ouvrent les réservations de la ë-C3. Les 15 000 premiers clients qui avaient effectué une pré-réservation vont être contactés par leur concessionnaire afin de finaliser leur bon de commande.

Pour rappel, la ë-C3 est disponible à partir de 23 300 euros avant bonus écologique (de 4 000 ou de 5 000 euros, le mystère est encore entier) dans sa version d’entrée de gamme You. La voiture est produite en Europe (au sein de l’usine Stellantis de Trnava, en Slovaquie) et répond aux critères donnant accès au leasing social avec une version disponible pour seulement 54 euros par mois. Sa version supérieure, Max, est proposée à partir de 27 800 euros.

La Citroën ë-C3 en quelques chiffres

La Citroën ë-C3 repose sur la plateforme « Smart Car » de chez Stellantis, une plateforme plus low cost que la CMP utilisée chez Peugeot et que nous retrouverons sur certaines futures Fiat électriques. La voiture intègre un seul et unique moteur électrique de 113 ch (83 kW).

Cette plateforme intègre un pack de batteries LFP (lithium – fer – phosphate) de 44 kWh de capacité, pour offrir une autonomie de près de 320 km selon le cycle WLTP. Ce n’est pas l’apothéose par rapport à une Peugeot e-208 qui est à plus de 400 km désormais, mais la batterie de la ë-C3 embarque environ 10 kWh de moins.

La capacité de charge rapide de 100 kW DC permet de recharger de 20 à 80 % de la capacité en 26 minutes. La recharge de 20 % à 80 % en courant alternatif standard prend environ 4 h 10 en utilisant une puissance de 7 kW, ou 2 h 50 si 11 kW sont disponibles.

Citroën précise que les premiers clients seront livrés avant l’été 2024. Rappelons également qu’une version à 19 990 euros va être commercialisée en 2025, avec une autonomie d’environ 200 km.