MG ZS EV vs Tesla Model 3 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

La dernière née du groupe MG vient se mesurer au best-seller de Tesla, la Model 3. Avec un rapport prix/prestations excellent, la MG ZS EV pourra-t-elle l’emporter sur la berline américaine ?

On ne la présente plus tant elle cartonne dans toute l’Europe, la Tesla Model 3 est devenue en quelques années la voiture électrique de référence pour beaucoup. Toutefois, que ce soit pour des raisons objectives ou subjectives, de nombreux acheteurs potentiels ne finissent pas par choisir la berline électrique de la firme américaine.

Nous tenterons aujourd’hui de proposer une alternative avec la MG ZS EV, qui ne manque pas d’atouts comme nous le verrons. Design, technologies embarquées, comportement routier et bien entendu facture finale, nous détaillerons les différences entre les deux véhicules pour que vous puissiez déterminer celle qui est faite pour vous.

Fiches techniques des MG ZS EV et Tesla Model 3

Modèle MG ZS EV (2021) Tesla Model 3 (2021) Catégorie SUV Berlines Puissance (chevaux) 156 chevaux 512 chevaux Puissance (kw) 114 kW 370 kW 0 à 100 km/h 8.6 secondes 3.3 secondes Niveau d'autonomie Autonomie partielle Autonomie complète Vitesse max 175 km/h 261 km/h OS embarqué N/C Tesla OS Apple CarPlay Oui N/C Android Auto Oui N/C Taille de l'écran principale 10.1 pouces 15 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4314 mm 4694 mm Hauteur 1620 mm 1443 mm Largeur 1809 mm 1849 mm Prix entrée de gamme 30990 euros 36800 euros Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

Les dimensions des deux véhicules de ce comparatif sont assez éloignées. Et pour cause, ils ne jouent pas dans la même cour. Du côté du SUV de MG, avec 4,32 mètres de long pour 1,81 mètre de large et 1,65 mètre de haut, vous avez affaire à une voiture taillée pour la ville, qui pourra se garer sans problème presque partout.

Au niveau de la Model 3, avec ses 4,69 mètres de long (37 centimètres de plus que la MG ZS EV), 1,85 mètre de large et 1,44 mètre de haut, ce n’est pas la même symphonie. Oubliez les places étriquées des centres-villes sous peine d’y laisser quelques traces sur votre carrosserie.

Pour terminer sur les fiches techniques, nous noterons que la Tesla Model 3 est plus lourde de 200 kilos que la MG ZS EV, avec, pour l’Américaine, entre 1 760 et 1 844 kilogrammes affichés.

Le design de la MG ZS EV est assez séduisant pour un SUV compact, avec notamment une calandre pleine texturée permettant au port de recharge de se dévoiler. La signature lumineuse à l’avant associée aux lignes acérées du capot est du plus bel effet, lui donnant une allure sportive à souhait.

Tesla Model 3 // Source : Frandroid Tesla Model 3 // Source : Frandroid

L’aérodynamique travaillée de la Tesla Model 3 se ressent au premier coup d’œil, avec un long capot plongeant donnant à la voiture une allure de balle de fusil. Nous verrons plus loin que cela en fait un point fort, notamment au niveau de la consommation, que l’allure de SUV de la MG ZS EV ne pourra pas combler.

À l’intérieur

Avec un coffre de 488 Litres, la MG ZS EV s’en sort avec les honneurs pour un véhicule de 4,32 mètres de long. L’espace à bord est plus que correct, avec suffisamment de place à l’arrière pour que deux adultes soient confortablement installés.

L’intérieur de la MG ZS EV est globalement convaincant : il profite de matériaux de bonne facture qui habillent la planche de bord, et une disposition assez ergonomique des divers boutons ici et là au niveau de la console centrale.

Minimaliste est le maître mot à bord de la Tesla Model 3, où vous ne trouverez pas de boutons physiques pour démarrer le véhicule, gérer la climatisation ou même ouvrir la boîte à gants. Oubliez tout cela, et accueillez à bras ouverts l’écran central qui regroupe tous les contrôles relatifs au véhicule.

Tesla Model 3 // Source : Frandroid

Ne disposant pas de hayon, la Tesla Model 3 offre tout de même une grande capacité de stockage (561 Litres pour le coffre arrière et 88 Litres pour le coffre avant). Il conviendra cependant de ne pas souhaiter charger des objets trop volumineux, l’ouverture du coffre étant relativement petite comparée à celle d’un SUV comme la MG ZS EV.

Technologies embarquées

Les deux écrans qui composent le combiné d’instrumentalisation de la MG ZS EV permettent de visualiser aisément toutes les informations pertinentes relatives à l’état actuel du véhicule : autonomie, vitesse, navigation. On retiendra toutefois que le système embarqué du constructeur, iSmart, manque parfois d’ergonomie, avec des sous-menus difficiles d’accès.

Android Auto et Apple Carplay sont disponibles chez MG, contrairement à Tesla, qui décidément ne fait pas les choses comme les autres.

L’écran géant de 15 pouces au centre de la planche de bord de la Tesla Model 3 donne le ton : c’est un véhicule condensé de technologies. Entre les caméras embarquées qui scrutent tous les alentours, et l’intérieur high-tech, les plus technophiles d’entre nous seront ravis.

Les étapes de navigation sur une Tesla Model 3 // Source : Bob JOUY pour Frandroid

De série, l’Autopilot de Tesla impressionne toujours par sa simplicité et son efficacité, rendant les voyages sur voie rapide très reposants pour le conducteur. Parmi les particularités de Tesla, nous pourrons citer la fonction « clé sur téléphone », qui permet de se passer de clé physique pour ouvrir et démarrer le véhicule, et qui fonctionne parfaitement bien sur la Model 3.

Sur la route

Autant le dire dès le début, les deux véhicules ne jouent pas dans la même catégorie une fois que l’on est sur la route. Le MG, avec un moteur de 156 chevaux et un 0 à 100 km/h en plus de 8,5 secondes, n’a aucune chance de rivaliser avec le côté sportif de la Tesla Model 3.

Une conduite en bon père famille sera à privilégier, même si lors de notre récent essai, les améliorations sur ce millésime 2021 nous ont laissé une bonne impression pendant des sessions de conduite dynamique.

La berline sportive de Tesla, quant à elle, est naturellement bien plus joueuse une fois que l’on est derrière le volant. La conduite est très engageante, la tenue de route est exceptionnelle et la transmission intégrale des modèles quatre roues motrice est difficile à prendre en défaut.

La Tesla Model 3 // Source : Tesla Tesla Model 3 // Source : Frandroid Tesla Model 3 en Navigation Autopilot // Source : Bob Jouy pour Frandroid

Pour ceux qui ne veulent pas mettre le pied au plancher de manière fréquente, sachez que la Tesla Model 3 est également une championne de l’écoconduite, avec des consommations très basses, surtout pour une voiture avec une telle puissance. Retenons tout de même comme point noir les bruits de roulement à bord du véhicule, qui restent encore top élevés à haute vitesse.

Les différentes motorisations proposées

La MG ZS EV est disponible en deux configurations différentes, selon la taille de batterie choisie :

Autonomie Standard 2 roues motrices, traction avec batterie de 51 kWh : moteur avant de 130 kW, 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, vitesse maximale de 175 km/h ;

Autonomie Étendue 2 roues motrices, traction avec batterie de 70 kWh : moteur avant de 115 kW, 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, vitesse maximale de 175 km/h ;

Pour la Tesla Model 3, trois versions différentes sont disponibles :

Propulsion : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 6,1 secondes, vitesse maximale de 225 km/h ;

Grande Autonomie : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 4,4 secondes, vitesse maximale de 233 km/h ;

Performance : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, vitesse maximale de 261 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Affichée avec une autonomie WLTP comprise entre 320 et 440 kilomètres, la MG ZS EV ne fera pas le poids face à la Tesla Model 3 sur ce point. En ce qui concerne la charge rapide, elle est annoncée à 40 minutes pour passer de 5 à 80 % de batterie en conditions idéales.

Selon la version choisie, vous disposerez d’un chargeur embarqué de 7 kW (batterie de 51 kWh), ou 11 kW (batterie de 70 kWh), vous assurant de remplir intégralement la voiture en environ 7 heures à domicile. Sur prise domestique, comptez entre 18 et 25 heures pour un plein complet.

L’autonomie en cycle WLTP de la Tesla Model 3 est comprise entre 491 et 602 kilomètres selon la version choisie. L’entrée de gamme dispose d’une batterie de 60 kWh, et les modèles « Grande Autonomie » et « Performance » ont une batterie de 79 kWh.

Championne de la charge rapide, sur le réseau de Superchargeurs Tesla, une Model 3 passera de 10 à 80 % de batterie en une grosse demi-heure, et les versions haut de gamme acceptent jusqu’à 250 kW de puissance via leur port CCS.

Sur une prise domestique, il faudra compter entre 20 et 30 heures pour remplir entièrement les batteries, quand le chargeur embarqué de 11 kW pourra quant à lui permettre de recharger à 100 % en moins de 8 heures sur une Wallbox.

Prix

Avec un tarif agressif, MG souhaite sans aucun doute conquérir de nombreux clients à la recherche d’un rapport qualité/prix/prestations excellent. Le prix à payer pour une MG ZS EV d’entrée de gamme est affiché à 30 490 euros, sans compte le bonus écologique (6 000 euros jusqu’en juillet 2022).

Pour ce tarif, ce sera bien entendu la version équipée de la batterie de 51 kWh. Pour ceux qui souhaitent opter pour la grande batterie de 70 kWh, la facture sera au maximum de 37 640 euros.

Du côté de l’Américaine, le tarif sera nécessairement plus élevé. Les versions les plus onéreuses vont tutoyer les 70 000 euros en cochant les options sur le configurateur en ligne, et l’entrée de gamme est disponible pour 43 800 euros (hors bonus écologique). Cela reste bien au-dessus de la MG ZS EV, même dans sa configuration la plus chère.

Laquelle choisir entre la MG ZS EV et la Tesla Model 3 ?

Si tout va bien, un des deux véhicules de ce comparatif devrait l’emporter à vos yeux. Si la conduite sportive et engageante vous attire, nul doute que la Tesla Model 3 est la candidate idéale. Si par contre, vous êtes à la recherche d’une voiture électrique passe-partout, le rayon de braquage énorme et les 4,69 mètres de la Tesla Model 3 seront des critères rédhibitoires.

La MG ZS EV, avec son tarif canon, est une excellente automobile électrique à considérer, même si ses performances en charge rapide en font un choix difficile comme premier véhicule du foyer. La Tesla Model 3 l’emportera nécessairement lors de longs trajets, où la combinaison du réseau de Superchargeurs Tesla et de l’autonomie récupérée en moins de 30 minutes sera un atout de taille face au SUV de MG.

Mais pour cela, il faudra nécessairement mettre 43 800 euros au minimum pour rouler en Tesla Model 3, soit 43 % de plus que pour la ZS EV d’entrée de gamme.

