Renault Mégane E-Tech vs Kia EV6 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Fraîchement sortie des usines de Renault, la Mégane E-Tech débarque dans un marché de l’électrique de plus en plus concurrentiel. Qu’à cela ne tienne, nous la mettons en face de la Kia EV6 aujourd’hui pour vous aider à déterminer laquelle de ces deux voitures électriques est faite pour vous.

De plus en plus de références sont disponibles et prétendent pouvoir être le premier véhicule du foyer dans le monde des voitures électriques. C’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui de mettre face à face la Kia EV6 et la Renault Mégane E-Tech. Bien différentes sur le papier, mais avec des tarifs comparables, il est logique pour un nouvel acheteur de se demander vers laquelle des deux il faut s’orienter.

Nous comparerons donc les deux véhicules sur le plan des caractéristiques techniques, de l’espace à bord, des sensations de conduite ou encore du tarif, pour que vous puissiez répondre à cette question : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Fiches techniques des Renault Mégane E-Tech et Kia EV6

Modèle Renault Mégane E-Tech 2021 (220 ch) Kia EV6 Catégorie SUV Crossovers Puissance (chevaux) 220 chevaux 228 chevaux Puissance (kw) 160 kW 160 kW 0 à 100 km/h 7.4 secondes 5.2 secondes Niveau d'autonomie Autonomie partielle Autonomie complète Vitesse max 160 km/h N/C OS embarqué Android Automotive OS N/C Apple CarPlay Oui N/C Android Auto Oui N/C Taille de l'écran principale 12.3 pouces 12.3 pouces Prises côté voiture Type 1 Type 2 Combo (CCS) Longueur 4210 mm 4680 mm Hauteur 1500 mm 1550 mm Largeur 1780 mm 1880 mm Prix entrée de gamme N/C 45000 euros Poids Maximal N/C 1600 kg Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

Au croisement d’un crossover et d’une compacte, la Renault Mégane E-Tech apporte un vent de fraîcheur dans le paysage automobile trop souvent monotone, avec un design assez atypique. Son empattement de 2,70 mètres permettra comme on le verra plus bas de profiter au mieux de l’espace intérieur pour une voiture aussi courte (4,21 mètres).

Renault Mégane E-Tech VERSION ICONIC – GRIS RAFALE VERSION ICONIC – GRIS RAFALE

Pour terminer du côté des dimensions, nous verrons qu’elles sont en tous points plus petites que celles de l’EV6, avec une largeur de 1,77 mètre et une hauteur de 1,50 mètre pour la Mégane E-Tech. La Kia EV6, de son côté, est un véhicule beaucoup plus grand, avec 4,68 mètres de long, 1,88 mètre de large et 1,55 mètre de haut. Il conviendra de garder en tête les près de 50 centimètres de plus en longueur quand vous chercherez avec laquelle des deux il sera plus simple de se garer.

Plus grosse, mais aussi plus lourde, l’EV6 affiche un poids compris entre 1 920 et 2 170 kilogrammes selon les versions, contre entre 1 513 et 1636 kilogrammes pour la Mégane E-Tech. Le design de la Kia EV6 ne manquera pas d’être remarqué, avec des lignes de concept-car et une signature lumineuse inédite à l’arrière qui est du plus bel effet.

À l’intérieur

L’intérieur de la Renault Mégane E-Tech ne ressemble à aucun autre du constructeur français, et c’est une très belle surprise que nous avons eue lors de notre récent essai. On retrouve deux écrans, un au centre de la planche de bord au format portrait, et un autre derrière le volant au format paysage.

VERSION TECHNO – ROUGE FLAMME

La qualité de fabrication est au niveau de ce qu’il se fait de mieux aujourd’hui, lorsque les sièges à l’avant sont globalement très satisfaisants. En termes de capacité de chargement, le coffre arrière offre 389 Litres (1 245 Litres avec les sièges arrière rabattus), ce qui est bien peu en face de l’EV6 qui affiche 490 Litres de capacité.

La part belle est faite aux passagers avant comme arrière à bord de la Kia EV6, qui propose même un mode « relax », allongeant les sièges avant pour se reposer quelques minutes pendant une session de charge.

Technologies embarquées

Le groupe français a voulu en mettre plein la vue avec sa Mégane E-Tech, et c’est tant mieux. En effet, si la visibilité à l’arrière est des plus mauvaise, la faute à une lunette microscopique, Renault a eu la bonne idée de transformer le rétroviseur intérieur en écran qui diffuse une image capturée depuis une caméra arrière, de manière à voir ce qui se trouve derrière le véhicule sans le moindre problème.

VERSION TECHNO – ROUGE FLAMME VERSION TECHNO – ROUGE FLAMME

En plus de cela, on retrouve dans un pack optionnel une vue à 360 degrés et une combinaison de régulateur adaptatif et de maintien dans la voie assurant une conduite autonome de niveau 2. Notons enfin l’intégration parfaite des services de Google (Maps, Assistant) à bord de la Mégane E-Tech, qui affiche la volonté de Renault de se tourner vers l’avenir.

Du côté de la Renault comme de la Kia, Android Auto et Apple Carplay sont disponibles, de manière à assurer un système d’infodivertissement convenant à tous.

Les deux écrans de la planche de bord de l’EV6 au format paysage offrent un espace correct pour visualiser les informations liées au véhicule, et on retrouvera même un affichage tête-haute et une vue en réalité augmentée sur les versions haut de gamme. Comme souvent, un régulateur adaptatif associé à un maintien dans la voie est de la partie, pour que les voyages sur voie rapide soient plus reposants pour le conducteur.

Sur la route

La belle surprise qu’est la Renault Mégane E-Tech se confirme sur la route, où l’alliance entre confort et dynamisme est clairement au rendez-vous. Avec un 0 à 100 km/h annoncé en 7,4 secondes pour les versions les plus puissantes, il conviendra de ne pas prendre cette Mégane E-Tech pour une voiture de sport cependant.

VERSION ICONIC – GRIS RAFALE VERSION ICONIC – GRIS RAFALE

Les suspensions sont bien ajustées et la conduite sportive sera assez engageante, tout en rassurant sur le plan de la tenue de route notamment grâce à la légèreté relative de la voiture.

La Kia EV6, de son côté, sera plus confortable que dynamique si l’on n’opte pas pour la finition GT. En effet, ce gros bébé de presque deux tonnes a un peu de mal à décoller avec son moteur de 229 chevaux.

On notera toutefois la présence de palettes au volant permettant de régler finement la puissance du freinage régénératif, de manière à convenir à tous les types de conducteurs.

Les différentes motorisations proposées

On retrouve trois versions de la Mégane E-Tech au catalogue Renault aujourd’hui :

E-Tech EV40 standard charge : moteur de 96 kW, 0 à 100 km/h en 10 secondes, vitesse maximale de 150 km/h ;

E-Tech EV60 super charge : moteur de 160 kW, 0 à 100 km/h en 7,4 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

E-Tech EV60 optimum charge : moteur de 160 kW, 0 à 100 km/h en 7,4 secondes, vitesse maximale de 160 km/h.

La Kia EV6 est disponible aujourd’hui avec trois motorisations différentes :

EV6 2 roues motrices, propulsion avec batterie de 77 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 7,3 secondes, vitesse maximale de 188 km/h ;

EV6 4×4, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, vitesse maximale de 188 km/h ;

EV6 GT, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, vitesse maximale de 260 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

La petite batterie de la Mégane E-Tech (40 kWh) offrira autour de 300 kilomètres d’autonomie WLTP, alors que les versions haut de gamme avec la batterie de 60 kWh affichent jusqu’à 454 kilomètres d’autonomie.

Sur le modèle d’entrée de gamme, il n’y a pas de charge rapide possible, mais uniquement une charge lente en courant alternatif à 7 kW. C’est un manque qu’il faut clairement prendre en compte. Comptez ainsi autour de six heures pour remplir intégralement la batterie sur ce modèle.

Sur les versions les plus haut de gamme, un chargeur embarqué de 22 kW permet de faire un plein complet en trois heures sur une borne adaptée, et la charge rapide plafonnant à 130 kW assure de passer de 10 à 70 % en 25 minutes, assure Renault.

Son de cloche fondamentalement différent avec l’EV6 qui est bel et bien la championne de la charge rapide : 18 minutes pour arriver à 80 % de batterie, c’est tout ce qu’il vous faudra.

Au niveau de la charge lente, le chargeur embarqué de 11 kW permet de faire une recharge complète en sept heures environ sur une Wallbox assez puissante. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie WLTP, elle varie entre 406 et 528 kilomètres selon les versions choisies.

Prix

Avec un tarif plutôt agressif de 35 200 euros (hors bonus écologique), la Renault Mégane E-Tech se place en haut de tableau des véhicules électriques offrant un prix de départ assez bas. Toutefois, i n’y pas de charge rapide sur toutes les versions : il vous faudra débourser entre 40 200 et 45 900 euros selon les options pour en profiter, en choisissant le modèle équipé d’une batterie de 60 kWh.

Chez le constructeur asiatique Kia, l’EV6 démarre à 47 990 euros, ce qui la place bien au-dessus de la Mégane E-Tech d’entrée de gamme, mais pas si éloignée du haut de gamme de Renault. Les versions les plus onéreuses de l’EV6 (GT avec quatre roues motrices) demanderont jusqu’à 66 990 euros, les réservant de fait aux poches les plus profondes.

Laquelle choisir entre la Renault Mégane E-Tech et la Kia EV6 ?

Ayant des tarifs assez éloignés en entrée de gamme, il est acquis que les deux véhicules de ce comparatif ne jouent pas dans la même cour. Ceux pour qui une citadine sans charge rapide suffira seront sans doute comblés par la Renault Mégane E-Tech, et ne verront pas d’intérêt à rajouter plus de 15 000 euros pour passer sur une Kia EV6.

Toutefois, si vous consentez en faire votre véhicule principal, et que quelques grands trajets sont au programme, la force de l’EV6, même en entrée de gamme, sera bien présente et la Mégane E-Tech ne pourra pas rivaliser. En effet, même les versions dotées de la charge rapide chez le constructeur français ne font pas le poids face à la Kia EV6 qui reste la plus adaptée pour tailler la route.

