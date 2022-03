MG ZS EV (2021) vs Hyundai Kona : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Le Hyundai Kona reste encore une valeur sûre dans le monde des véhicules électriques. Mais fera-t-il le poids face à la MG ZS EV restylée ? C’est ce que nous allons voir dans cette confrontation.

Deux SUV électriques compacts sont au programme de notre match du jour : la MG ZS EV (2021) restylée et la Hyundai Kona Electric. La dernière née du groupe MG nous avait fait une excellente impression lors de notre récent essai, montrant que le rapport prix/prestations était vraiment bon.

En face, l’une des voitures électriques les plus populaires des dernières années, la Hyundai Kona Electric, viendra mettre en avant ses atouts pour vous permettre de déterminer lequel de ces deux véhicules sera celui fait pour vous.

Fiches techniques des MG ZS EV et Hyundai Kona

Modèle MG ZS EV (2021) Hyundai Kona Electric Catégorie SUV SUV Puissance (chevaux) 156 chevaux 204 chevaux Puissance (kw) 114 kW 150 kW 0 à 100 km/h 8.6 secondes 7.6 secondes Niveau d'autonomie Autonomie partielle Autonomie complète Vitesse max 175 km/h 167 km/h Apple CarPlay Oui Oui Android Auto Oui Oui Taille de l'écran principale 10.1 pouces 10.25 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Longueur 4314 mm 4180 mm Hauteur 1620 mm 1570 mm Largeur 1809 mm 1800 mm Prix entrée de gamme 30990 euros 34900 euros Poids Maximal 1620 kg 1760 kg Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

Avec ses 4,32 mètres, la MG ZS EV est légèrement plus longue que la Hyundai Kona (4,21 mètres), mais les deux SUV font jeu égal sur la largeur (1,81 mètre). En hauteur, petite différence également, avec 1,65 mètre pour la MG contre 1,57 mètre pour la Hyundai. Sur la balance, la MG ZS EV affiche un poids compris entre 1 570 et 1 620 kilogrammes selon les versions, lorsque la Hyundai Kona pèse quant à elle entre 1 610 et 1 760 kilogrammes.

En termes de design, la MG ZS EV restylée récupère l’immense majorité de la carrosserie de sa précédente version, on retiendra uniquement la calandre pleine à l’avant et sa texture inédite qui marquent ainsi les différences avec la première MG ZS EV sortie il y a quelques années.

La Hyundai Kona, quant à elle propose, une allure classique de petit SUV urbain, avec comme particularité tout de même la signature lumineuse à l’avant, très caractéristique, sans quoi le design du véhicule serait assez quelconque.

À l’intérieur

L’espace à bord de la MG ZS EV est assez généreux, notamment à l’arrière où deux adultes pourront être installés confortablement. Les différents boutons de l’habitacle sont placés de manière intelligente pour que l’on n’ait pas à chercher les commandes que l’on souhaite utiliser.

Avec quelques centimètres de moins en longueur, l’habitabilité du Hyundai Kona sera logiquement un peu en deçà. Au niveau du coffre, cela se ressent tout de suite : comptez seulement 322 Litres pour la Hyundai contre 488 Litres pour la MG, soit plus de 50 % de plus.

Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Source : Yann Lethuillier pour Frandroid L’intérieur du Hyundai Kona electric // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid

Le poste de conduite du Hyundai Kona est plutôt correct, et l’ergonomie logicielle comme matérielle est soignée. Bien que la longueur totale du véhicule soit modeste, on saluera la place à l’arrière qui permet de loger deux personnes confortablement tout de même.

Technologies embarquées

Avec son écran central tactile de 12 pouces et son second écran derrière le volant, la MG ZS EV est accueillante pour les plus technophiles d’entre nous. Son interface graphique est assez fluide, mais manque tout de même d’ergonomie. On regrettera ainsi de devoir aller dans un tas de sous-menus pour faire les actions souhaitées.

Fort heureusement, Android Auto et Apple CarPlay sont disponibles pour remplacer au besoin l’interface iSmart de MG. C’est également le cas sur la Hyundai Kona. Pour terminer avec la MG ZS EV, on saluera l’intégration de la technologie V2L, qui permet d’utiliser la batterie de la voiture pour recharger d’autres appareils électriques.

Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le tableau de bord // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Source : Yann Lethuillier pour Frandroid

De son côté, la Hyundai Kona propose un système d’infodivertissment en deux parties (écran derrière le volant et écran central), avec la bonne surprise de trouver divers services pertinents lorsque l’on voyage en véhicule électrique. Visualisation des stations de recharge à proximité, rayon d’action restant selon le niveau de charge ou encore vue très détaillée de la consommation instantanée des différents équipements du véhicule : tout y est.

Conduite

La version 2021 de la MG ZS EV a permis aux ingénieurs de la marque de corriger les quelques défauts de leur première copie. On oublie ainsi la prise de roulis trop marquée du premier modèle, et on salue le nouveau châssis et les trains roulants repensés pour gommer cela.

La consommation de la MG ZS EV est plutôt correcte pour un SUV. Dans notre test, nous avions relevé une moyenne de 18,7 kWh aux 100 kilomètres, assurant une autonomie d’environ 260 kilomètres pour la petite batterie, et plus de 350 kilomètres pour la grosse batterie.

Pour aller plus loin

Essai MG ZS EV (2021) restylé : encore meilleur et toujours à prix canon

Du côté du constructeur coréen, on retrouve au volant de la Hyundai Kona des palettes qui permettent de régler finement le niveau de freinage régénératif de manière à avoir une conduite économique en toutes circonstances. Si vous souhaitez cependant mettre le pied au plancher, le mode Sport vous assurera des reprises à la hauteur de vos espérances.

Hyundai Kona electric Le Hyundai Kona electric // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid

Comme souvent chez Hyundai, on sent le soin apporté au fait que nous sommes en présence d’une voiture électrique, avec de nombreux moyens d’optimiser sa consommation de manière ludique, et c’est un excellent point.

Les différentes motorisations proposées

La MG ZS EV est disponible en deux configuration différentes, selon la taille de batterie choisie :

Autonomie Standard 2 roues motrices, traction avec batterie de 51 kWh : moteur avant de 130 kW, 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, vitesse maximale de 175 km/h ;

Autonomie Étendue 2 roues motrices, traction avec batterie de 70 kWh : moteur avant de 115 kW, 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, vitesse maximale de 175 km/h ;

Pour la Hyundai Kona Electric, deux configuration différentes sont également proposées :

Traction avec batterie de 39 kWh : moteur avant de 104 kW, 0 à 100 km/h en 9,9 secondes, vitesse maximale de 155 km/h ;

Traction avec batterie de 64 kWh : moteur avant de 170 kW, 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, vitesse maximale de 167 km/h ;

Autonomie, batterie et recharge

La MG ZS EV offre une autonomie de 320 kilomètres WLTP avec la plus petite batterie (51 kWh), et 440 kilomètres dans sa configuration avec la batterie de 70 kWh. Dans un cas comme dans l’autre, il faudra compter autour de 40 minutes en charge rapide pour passer de 5 à 80 %. La puissance maximale acceptée est de 92 kW.

À domicile, comptez dans le meilleur des cas 7 heures pour remplir intégralement la batterie, avec le chargeur embarqué de 7 kW pour l’entrée de gamme et 11 kW pour le haut de gamme. Sur une prise domestique, il faudra tabler sur une durée comprise entre 18 et 25 heures selon la taille de la batterie.

La Hyundai Kona en version d’entrée de gamme propose une autonomie WLTP de 305 kilomètres, alors que le modèle équipé de la batterie de 64 kWh affiche jusqu’à 484 kilomètres d’autonomie. Dans les deux cas, le constructeur annonce une recharge rapide de 10 à 80 % en 47 minutes en conditions idéales.

Le chargeur embarqué de 7 kW de série, ou de 11 kW en option sur les versions 64 kWh, vous permet de remplir intégralement la batterie en moins de 10 heures. Sur une prise domestique, le constructeur annonce entre 17 et 28 heures selon les configurations pour faire un plein intégral.

Prix

L’un des points forts de la MG ZS EV est indéniablement son prix de départ : 30 990 euros hors bonus écologique, avec toutes les prestations que nous avons détaillé au-dessus, cela est clairement difficile à battre. Pour les versions plus onéreuses avec la batterie de 70 kWh, il faudra tabler sur 36 990 euros, ce qui reste raisonnable.

La Hyundai Kona Electric est disponible à partir de 35 100 euros en finition Intuitive, équipée de la petite batterie de 39 kWh. La finition la plus onéreuse pour cette petite batterie est affichée à 41 800 euros.

Si vous souhaitez opter pour la batterie de 64 kWh, comptez entre 39 900 euros et 46 600 euros selon le niveau de finitions. Bien entendu, ces tarifs sont à minorer du bonus écologique, dont vous pourrez trouver tous les détails dans notre dossier.

Laquelle choisir entre la MG ZS EV et la Hyundai Kona ?

Ainsi s’achève ce comparatif, avec un avantage indéniable pour la MG ZS EV. En effet, avec un coffre 50 % plus grand pour seulement 11 centimètres de plus, des performances en charge rapide similaires à la Hyundai Kona et un tarif bien inférieur, comment ne pas opter pour la dernière née de MG ?

Nous avions été conquis lors de l’essai de la MG ZS EV, et bien que la Kona soit une bonne voiture électrique, elle ne fait plus le poids aujourd’hui face à la concurrence. Qu’à cela ne tienne, espérons que Hyundai revoit prochainement sa copie pour proposer une sérieuse alternative à la MG ZS EV. D’ici là, le petit SUV chinois fera l’unanimité.

https://www.frandroid.com/marques/tesla/1184377_tesla-avec-laugmentation-des-tarifs-de-supercharge-lelectrique-est-elle-encore-interessante%E2%80%89

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.