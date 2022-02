Ford Mustang Mach-E vs Kia EV6 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

C’est désormais au tour de la Kia EV6 de se confronter au SUV électrique de Ford, la Mustang Mach-E. Nous allons voir ensemble dans ce comparatif l’ensemble des similitudes et des différences entre les deux véhicules pour vous aider à déterminer celle qui vous correspondra le plus.

Au pays des SUV électriques, la proposition de Kia est très attirante. Outre le look atypique, l’EV6 possède des atouts de taille grâce à son architecture de batterie 800 Volts. De l’autre côté, la Ford Mustang Mach-E est la première proposition sérieuse du constructeur américain dans le monde de l’électrique.

Avec ces deux voitures électriques disponibles aujourd’hui, il peut être légitime pour des acheteurs potentiels de ne pas savoir laquelle choisir. Nous allons donc les examiner en détail, et à l’issue de ce dossier vous saurez sans doute celle qui est faite pour vous.

Fiches techniques des Ford Mustang Mach-E et Kia EV6

Modèle Ford Mustang Mach-E Kia EV6 Catégorie SUV Crossovers Puissance (chevaux) 337 chevaux 228 chevaux Puissance (kw) 225 kW 160 kW 0 à 100 km/h 4.9 secondes 5.2 secondes Niveau d'autonomie Assistance Autonomie complète Vitesse max 180 km/h N/C Taille de l'écran principale 15 pouces 12.3 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4712 mm 4680 mm Hauteur 1597 mm 1550 mm Largeur 1881 mm 1880 mm Prix entrée de gamme 48990 euros 45000 euros Poids Maximal N/C 1600 kg Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

Avec son sigle mythique « Mustang » appliqué sur le coffre arrière, la Ford Mustang Mach-E attire l’œil. Feux avants sculptés pour mettre en avant le côté sportif, lignes acérées tout le long de la carrosserie, et allure de « coupé » plus que de SUV, c’est un design réussi que nous propose le constructeur américain.

Au niveau des dimensions, la Mustang Mach-E n’est pas une petite voiture, loin de là : 4,71 mètres de long, 1,62 mètre de haut et 1,88 mètre de large. La Kia EV6 est quasi identique sur le papier, avec 4,68 mètres de long pour 1,88 mètre de large et 1,55 mètre de haut. Le poids des deux véhicules est également comparable, avec d’un côté entre 1 920 et 2 170 kilogrammes pour l’EV6, et entre 1 969 et 2 273 kilogrammes pour la Mustang Mach-E.

Pour sûr, l’allure de concept car de l’EV6 ne laissera pas indifférent : sa signature lumineuse arrière est aisément reconnaissables lorsque les lignes sportives montrent que ce SUV n’est pas là pour passer inaperçu.

À l’intérieur

Avec un empattement de presque trois mètres, la Mustang Mach-E pourrait être plus généreuse en espace à l’intérieur. En effet, notamment à l’avant, la console centrale est un peu trop imposante et vient empiéter sur l’habitabilité réservée aux jambes des occupants. Les volumes des coffres sont tout juste corrects pour le segment, avec 402 Litres à l’arrière et 81 Litres à l’avant.

En dehors de ce petit point négatif, les matériaux utilisés sont de qualité (simili cuir pour la sellerie, quelques touches de tissu sur la planche de bord), et l’ergonomie est travaillée. Au centre, le grand écran au format portrait est par exemple doté d’une molette crantée utilisée pour contrôler la température ou le volume des médias, ce qui s’avère diaboliquement efficace.

Du côté de la Kia EV6, avec un empattement plus petit de quelques centimètres par rapport à la Mustang Mach-E, la place à bord est tout de même plus généreuse. La part belle est faite aux passagers avant qui pourront même profiter de sièges qui s’allongent, fonctionnalité très pratique pendant les recharges de quelques dizaines de minutes.

Le coffre arrière de 490 Litres (22 % plus volumineux que la Mustang Mach-E) permettra de stocker assez de bagages pour partir en famille, et l’espace à l’arrière est globalement très bon.

Technologies embarquées

Il n’y a pas beaucoup de technologies absentes sur la Ford Mustang Mach-E. En effet, Ford a eu la bonne idée d’équiper son SUV électrique avec générosité : Android Auto, Apple Carplay, recharge de smartphone par induction, ports USB-C et USB-A, caméra à 360 degrés, clé sur smartphone, ou encore sièges chauffants et ventilés, tout y est.

On apprécie notamment l’affichage juste derrière le volant, qui apporte des informations utiles pour le conducteur (autonomie, niveau de batterie…) et permet de suivre l’état de la voiture sans détourner le regard.

À bord de la Kia EV6, l’agencement est légèrement différent : deux écrans au format paysage se suivent pour former un grand espace disponible pour les passagers avant afin de consulter tout ce qui est relatif au véhicule, aux médias et à la navigation.

Android Auto et Apple Carplay sont également disponibles, et certaines versions offrent un affichage tête-haute et une vue en réalité augmentée du véhicule pour effectuer des manœuvres de parking en toute quiétude.

Sur la route

La Kia EV6 dispose de palettes au volant qui contrôlent le freinage régénératif, ce qui vous pousse à adopter conduite différente selon les profils de parcours. On appréciera le mode « roue libre » sur autoroute, alors que la conduite à une pédale avec le frein moteur maximal sera idéale en milieu urbain.

Les versions de base de l’EV6 ne développent que 229 chevaux : pour une voiture de près de deux tonnes, c’est trop peu pour être plaqué au siège en enfonçant la pédale de droite. La Ford Mustang Mach-E offre un comportement routier bien différent de l’EV6, avec une tenue de route excellente et une gestion de la direction au millimètre qui permettra de révéler tout le potentiel de cette Mustang sur le réseau secondaire.

Les différentes motorisations proposées

La Ford Mustang Mach-E est disponible en trois versions différentes :

Mach-E : moteur arrière, propulsion, 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, vitesse maximale de 180 km/h ;

AWD : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 5,1 secondes, vitesse maximale de 180 km/h ;

GT : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, vitesse maximale de 200 km/h.

La Kia EV6 est disponible aujourd’hui avec trois motorisations différentes :

EV6 2 roues motrices, propulsion avec batterie de 77 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 7,3 secondes, vitesse maximale de 188 km/h ;

EV6 4×4, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, vitesse maximale de 188 km/h ;

EV6 GT, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, vitesse maximale de 260 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Avec son architecture de batterie 800 Volts, la reine de la charge rapide de ce comparatif est sans aucune équivoque la Kia EV6. Comptez moins de 20 minutes pour rajouter 70 % de batterie sur les bornes Ionity, ce qui en fait avec la Ioniq 5 la meilleure voiture du marché sur le plan de la recharge rapide.

L’autonomie en cycle WLTP est annoncée par Kia comme étant comprise entre 406 kilomètres et 528 kilomètres selon les versions sélectionnées. Le chargeur embarqué de 11 kW assurera un remplissage complet de la batterie de l’EV6 en environ sept heures, contre jusqu’à 10 heures pour la Mustang Mach-E équipée de la grosse batterie de 99 kWh.

Avec une autonomie comprise entre 400 et 610 kilomètres WLTP, la Mustang Mach-E semble intéressante pour les baroudeurs. Toutefois, contrairement à l’EV6 qui cartonne en charge rapide, la Mustang est limitée à 150 kW (115 kW sur les versions équipées de la batterie de 76 kWh), soit un temps d’attente de 45 minutes pour atteindre 80 % de batterie dans des conditions idéales.

Prix

Le prix de départ de la Kia EV6 est fixé en France à 47 990 euros, sans compter le bonus écologique. Avec des versions qui proposent quatre roues motrices et des performances bien meilleures, en jouant avec les catalogues d’options, on atteint un tarif de 66 990 euros.

L’Américaine est quant à elle proposée à partir de 50 450 euros, soit près de 2 500 euros de plus que l’EV6. La gamme grimpe jusqu’à 80 250 euros pour une Mustang Mach-E GT, Extended Range AWD, réservée ainsi aux clients à qui un tarif XXL ne fait pas peur.

Laquelle choisir entre la Ford Mustang Mach-E et la Kia EV6 ?

Au terme de comparatif, vous aurez sans doute déterminé laquelle de la Mustang Mach-E ou de la Kia EV6 sera faite pour vous. Si l’allure de concept-car de l’EV6 vous rebute, et que les performances plus modestes de charge rapide de la Mustang Mach-E ne vous gênent pas, c’est l’Américaine qu’il vous faudra.

Par contre, si les grands trajets sont assez fréquents, vous apprécierez énormément les pauses qui ne dépassent pas 20 minutes à bord de la Kia EV6. En contrepartie, il faudra accepter un comportement moins sportif et une autonomie légèrement inférieur à celle du SUV de Ford.

