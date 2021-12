Kia EV6 vs Hyundai Ioniq 5 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Les deux nouvelles voitures électriques des constructeurs coréens sont face à face aujourd’hui : la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6. Nous allons faire le tour des similitudes et des différences entre les deux modèles pour vous aider à déterminer celle qui est faite pour vous.

Après le succès des Hyundai Kona et Kia e-Niro, il était temps pour les constructeurs sud-coréens de proposer de nouveaux véhicules électriques. Avec des fonctionnalités inédites comme le V2L ou encore la charge ultra rapide grâce à la batterie 800 Volts, la Kia EV6 comme le Hyundai Ioniq 5 ont de sérieux atouts à faire valoir sur le domaine des voitures électriques. Mais laquelle choisir ?

Fiches techniques des Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5

Modèle Kia EV6 Hyundai Ioniq 5 Catégorie Crossovers SUV Puissance (chevaux) 228 chevaux 302 chevaux Puissance (kw) 160 kW 155 kW 0 à 100 km/h 5.2 secondes 5.2 secondes Niveau d'autonomie Autonomie complète Autonomie complète Vitesse max N/C 185 km/h Taille de l'écran principale 12.3 pouces 12 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4680 mm 4635 mm Hauteur 1550 mm 1605 mm Largeur 1880 mm 1890 mm Prix entrée de gamme 45000 euros 41900 euros Poids Maximal 1600 kg N/C Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

La Kia EV6 mesure 4,68 mètres de long pour 1,88 mètre de large et 1,55 mètre de haut. Son gabarit de SUV compact est relativement bien adapté aux routes européennes, et sa ligne futuriste ne laissera pas indifférente. La ligne arrière est assez surprenante pour un crossover, avec un bandeau de feux soulignant l’aspect sportif du véhicule.

Pour la Hyundai Ioniq 5, on retrouve des dimensions similaires : 4,64 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,61 mètre de haut. On compte donc 4 centimètres de moins en longueur pour 6 centimètres de plus en hauteur par rapport à sa cousine EV6 : autant dire qu’elles font jeu égal. En termes de poids, l’EV6, selon les versions, est affichée entre 1 920 et 2 170 kilogrammes, contre entre 1 905 et 2 095 kilogrammes pour la Ioniq 5.

Source : Hyundai

Le design de la Hyundai Ioniq 5 pourrait tout droit sortir d’un film de science-fiction, avec une allure rétro-futuriste du plus bel effet, tout particulièrement sa face avant avec sa signature lumineuse inédite : cette Ioniq 5 ne passe pas inaperçue.

À l’intérieur

La Kia EV6 offre une habitabilité exceptionnelle où le confort est le maître mot. Avec ses 2,90 mètres d’empattement, la part belle est faite aux passagers avant comme arrière. À l’avant notamment, on peut bénéficier de sièges « relax » permettant de se mettre en position sieste pendant la charge. À l’arrière l’espace, aux jambes est excellent pour un véhicule de ce gabarit.

Côté coffre, le volume total est de 490 litres à l’arrière et entre 20 et 52 litres à l’avant. Si les sièges arrière sont rabattus, le volume du coffre monte à 1 300 Litres, de quoi stocker énormément de matériel sans aucune difficulté.

En ce qui concerne la Hyundai Ioniq 5, le coffre arrière offre une capacité légèrement supérieure à la Kia EV6, avec 527 Litres si les sièges sont utilisés. Un petit coffre avant vient ajouter jusqu’à 57 litres, faisant du véhicule une excellente option pour celles et ceux qui ont régulièrement de gros objets à déplacer.

Les places arrière coulissantes de la Ioniq 5 permettront aux plus grands d’entre nous d’être confortablement assis pour de longs trajets, ce qui devient malheureusement assez rare de nos jours. Pour les passagers avant, les sièges électriques et à mémoire de profil pour le conducteur sont très confortables, et offrent même un ajustement au niveau des mollets pour passer en position quasi allongée.

Technologies embarquées

En ce qui concerne les technologies embarquées, les deux Coréennes font jeu égal. Deux écrans sur la planche de bord de la Kia EV6 sont là pour gérer tout le système d’infodivertissement : l’un tactile de 12,3 pouces placé au centre, l’autre de même taille situé derrière le volant. Un affichage tête-haute est également présent, et la connectivité à Apple CarPlay et Android Auto est de la partie.

Vous bénéficiez également de fonctions de conduite assistée, avec un régulateur de vitesse adaptatif associé à un maintien actif dans les lignes. Selon les versions et options choisies, il est également possible de changer de voie de manière semi-autonome, juste en engageant le clignotant.

La Hyundai Ioniq 5 reprend les mêmes fonctionnalités que l’EV6, avec une disposition d’écrans sur la planche de bord comparable (un derrière le volant, et un au centre). Un affichage à 360 degrés en réalité augmentée est disponible pour que les manœuvres de parking soient les plus aisées possibles, et la télécommande du véhicule peut permettre de se stationner en toute autonomie sur les versions les plus haut de gamme des deux véhicules.

Sur la route

La Hyundai Ioniq 5 est résolument un SUV électrique avec des suspensions réglées pour privilégier le confort. Les reprises ne sont pas en reste pour autant : avec jusqu’à 600 Nm de couple, mettre le pied au plancher vous permettra de vous extirper de la circulation en un clin d’œil.

La conduite à une pédale est bien entendu de la partie avec la Ioniq 5, où des palettes au volant permettent de choisir précisément le niveau de régénération. Il en va de même pour la Kia EV6 et le mode i-Pedal qui permet d’aller jusqu’à l’arrêt complet sans jamais devoir toucher la pédale de frein. C’est très appréciable.

En conduite, le confort de la Kia EV6 peut être un peu en deçà de la Ioniq 5, la faute à des suspensions plus fermes. Des suspensions pilotées seront disponibles sur des versions futures, notamment la version GT, et nul doute que ce point négatif sera corrigé. Pour le moment, avec les versions propulsion développant 229 chevaux seulement (le véhicule pèse deux tonnes), vous ne serez pas collés au siège même en mettant le pied au plancher : Kia a décidé de miser sur l’autonomie et la faible consommation plutôt que sur le côté sportif.

Les différentes motorisations proposées

La Kia EV6 propose trois versions différentes au catalogue français :

EV6 deux roues motrices, propulsion avec batterie de 77 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 7,3 secondes, vitesse maximale de 188 km/h ;

EV6 4×4, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, vitesse maximale de 188 km/h ;

EV6 GT, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, vitesse maximale de 260 km/h.

La Hyundai Ioniq 5 est disponible en trois motorisations différentes en France :

Propulsion avec batterie de 58 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 8,5 secondes, vitesse maximale de 185 km/h ;

Propulsion avec batterie de 73 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 7,4 secondes, vitesse maximale de 185 km/h ;

Transmission intégrale avec batterie de 73 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, vitesse maximale de 185 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Du côté de la recharge rapide, les deux véhicules sont similaires et disposent de performances exceptionnelles grâce à l’architecture 800 Volts des batteries qui les équipent. Comptez 18 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie pour la Ioniq 5 comme pour l’EV6 sur les stations Ionity, avec une puissance de charge maximale située autour de 230 kW.

Pour la charge lente, les deux véhicules sont équipés d’un chargeur embarqué de 11 kW, permettant de remplir la batterie en sept heures environ. Sur une prise domestique, comptez autour de 24 heures pour remplir entièrement les batteries.

En ce qui concerne l’autonomie, avec 4 kWh de plus que la Ioniq 5, la Kia EV6 propose jusqu’à 528 kilomètres en cycle WLTP, contre entre 384 et 481 kilomètres d’autonomie WLTP pour la Hyundai. Les deux véhicules sont enfin équipés de la technologie V2L (Vehicle-2-Load) permettant à la voiture de devenir un générateur, et ainsi y brancher des appareils électriques pour les recharger.

Prix

La Kia EV6 est proposée en quatre finitions différentes, avec un tarif débutant à 47 990 euros, duquel il faut déduire le bonus écologique de 2 000 euros en ce moment. L’EV6 GT-Line + est quant à elle proposée à partir de 66 990 euros, et est donc exclue du bonus écologique.

Chez l’autre constructeur coréen, la Ioniq 5 est proposée à partir de 43 800 euros, et revient donc, au final, bien moins chère que l’EV6. Avec le bonus écologique maximal de 6 000 euros, cela revient à 37 800 euros pour la finition Intuitive équipée de la batterie de 58 kWh, soit 10 000 euros de moins que sa cousine. Bien entendu, la batterie est plus grosse sur l’EV6, ce qui explique le tarif de départ plus élevé.

Deux autres finitions sont disponibles, Creative (à partir de 46 800 euros) et Executive (à partir de 56 000 euros).

Laquelle choisir entre la Kia EV6 et la Hyundai Ioniq 5 ?

Au terme de cette confrontation, le choix se portera sans doute sur le véhicule avec le design qui vous plaît le plus. En effet, les performances de charge exceptionnelles des deux voitures ainsi que leur habitabilité sont trop similaires pour les départager. Sur la route, le confort est comparable, et les technologies embarquées font jeu égal.

Le style rétro-futuriste de la Ioniq 5 vous attire ? Vous pouvez la choisir sans crainte. Si par contre, le côté sportif des lignes arrières de l’EV6 vous plaît davantage, ce sera sans doute le meilleur choix des deux voitures coréennes. Notons tout de même que la Ioniq 5 profite d’un tarif beaucoup plus avantageux : jusqu’à 10 000 euros de moins grâce au bonus écologique maximal auquel elle peut prétendre.

