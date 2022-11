MG4 (64 kWh) : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

Une voiture électrique sans casser sa tirelire, c’est la promesse de la dernière née de MG : la MG4 avec sa batterie de 64 kWh. Mais suffit-elle pour traverser la France sans encombre avec son autonomie ? C’est ce que nous allons examiner à l’aide de nos trajets de référence.

Si les autres véhicules de cette série sont généralement assez onéreux, ce n’est pas le cas de la MG4, qui arrive pour chambouler le segment des voitures électriques, avec des tarifs imbattables. Mais aujourd’hui, nous nous concentrons sur sa capacité à tailler la route, à l’aide de nos deux parcours de référence.

Pour que tous les véhicules soient sur un pied d’égalité, les règles sont les suivantes : le départ se fera à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 % et le véhicule devra rouler aux vitesses limites. Nous allons tout d’abord revenir sur les caractéristiques de la MG4 (autonomie, batterie, puissance de recharge) avant de les confronter à la réalité du terrain.

Vous retrouverez plus bas un tableau récapitulatif résumant pour chaque voiture concernée le coût des trajets, la durée totale ainsi que le temps de charge. Et si la MG4 arrivait à nous surprendre en grands voyages ?

Les caractéristiques de la MG4 (64 kWh)

MG a réussi une prouesse que beaucoup de constructeurs ne parviennent pas à effectuer : proposer une voiture ayant une autonomie WLTP de 450 kilomètres, à un prix contenu. En effet, la MG4 et sa batterie de 64 kWh sont disponibles à partir de 32 990 euros, hors bonus écologique, ce qui permet au client final de rouler avec pour 26 990 euros.

L’autonomie n’est toutefois qu’une partie de l’équation comme vous le savez probablement, et elle n’est rien sans une puissance de charge conséquente, permettant de tailler la route sans souci. Sur la MG4, elle culmine à 135 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80 % en environ 35 minutes.

Le port CCS Combo qui équipe la MG4 l’autorise à se charger sur tous les réseaux disponibles, des Tesla Superchargeurs ouverts à tous en passant par Ionity, Fastned et Totalenergies ou encore le nouveau venu Electra. Comme à l’accoutumée, A Better Route Planner sera utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut.

La planification des trajets

Afin de simuler ce qu’il se passe dans la réalité, nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 64 kWh de la MG4 représentent alors 11 euros. Nous prendrons en compte ce coût lorsqu’il faudra faire le bilan de chaque grand trajet.

Nos deux grands voyages de référence restent inchangés, avec un trajet d’été de 530 kilomètres (Orléans – Arcachon) et un trajet d’hiver de 850 kilomètres (Caen – Chamonix-Mont-Blanc). Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

500 kilomètres sans encombre, en prenant son temps

La MG4 ne parvient pas à faire le trajet avec un seul arrêt entre Orléans et Arcachon en respectant la consigne qui est d’arriver avec 20 % de batterie. En conservant les paramètres par défaut, A Better Route Planner conseille d’ailleurs trois recharges, respectivement de 8, 23 et 19 minutes.

Toutefois, il est possible de prolonger la première charge pour ne pas avoir besoin de s’arrêter plus de deux fois si besoin. Quoiqu’il en soit, le temps passer à recharger atteint 49 minutes pour ce trajet de 530 kilomètres.

Le réseau Ionity est utilisé, en plus d’une borne de recharge publique disponible à proximité du Futuroscope, exploitée par Delta. Le coût de la recharge au tarif actuel pour ce voyage atteint environ 55 euros (68 kWh chez Ionity à 0,69 €/kWh, et 15 kWh à 0,56 €/kWh sur la borne ChargeGuru du Futuroscope). Il faut ajouter les 11 euros de la charge à domicile pour arriver à un total de 66 euros pour ces 530 kilomètres. La consommation moyenne prévue est de 229 Wh/km, ce qui donne une autonomie théorique de 280 kilomètres.

Traverser la France en hiver reste facile, bien que contraignant

Si le trajet estival est relativement classique pour une voiture électrique, il faut prendre son mal en patience sur les 850 kilomètres qui séparent la Normandie de la Haute-Savoie. En effet, le trajet ci-dessous demande un total de cinq recharges, avec une distance maximale entre deux charges qui est de 166 kilomètres.

Au total, sur dix heures de trajet, presque 25 % du temps est passé à charger. Trois recharges dépassent les 30 minutes, et deux sont plus petites, respectivement 17 et 19 minutes.

En termes de réseaux de recharge utilisés, ils sont on ne peut plus variés, puisque Fastned, Ionity, Tesla ou encore Kallista Energy se trouvent sur le trajet. Bonne surprise, une borne de recharge gratuite est utilisée à mi-parcours (Sauvigny-le-Bois). D’autres solutions existent non loin de là si cette dernière n’est pas disponible.

Au total, les coûts liés à la charge rapide de ce trajet sont estimés à 98 euros (ou 130 euros s’il n’y a pas de charge gratuite possible). En y ajoutant la charge à domicile, cela donne un tarif compris entre 109 et 141 euros tout de même. Enfin, en ce qui concerne la consommation, elle est estimée à 267 Wh/km, ce qui nous donne une autonomie hivernale théorique de 240 kilomètres sur autoroute.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 11 euros) dans le tableau ci-dessous, de manière à voir en un clin d’œil où se situe la MG4 par rapport aux autres véhicules qui se sont déjà prêtés à l’exercice.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane e-tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane e-tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min

La MG4 est-elle capable de rivaliser avec des véhicules plus coûteux ?

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, la MG4 est bonne dernière en été comme en hiver, mais elle est aussi (et d’assez loin) la voiture la moins chère du tableau au moment d’écrire ces lignes. En été, le coût aux 100 kilomètres du trajet est d’environ 12,50 euros, ce qui la place parmi les plus coûteuses sur ce type de parcours.

Cela est principalement dû à sa petite batterie de 64 kWh, qui va demander plusieurs recharges rapides sur le parcours. C’est ce qui représente aujourd’hui le paradoxe des véhicules électriques abordables : leur tarif les oblige à avoir une batterie plus petite, mais ils sont souvent moins efficients et demanderont plus d’arrêts lors des grands trajets. Par conséquent, pour parcourir de longues distances, ils coûtent plus cher que certains autres véhicules.

Pour terminer sur le trajet estival, nous remarquons que l’écart entre les trois véhicules les moins rapides n’est même pas de dix minutes (Tesla Model Y Propulsion, Kia EV6 58 kWh et MG4), alors que l’écart de tarif se compte en dizaines de milliers d’euros. Pour celles et ceux qui ne font ce genre de trajets qu’occasionnellement, une MG4 est tout à fait adaptée.

Le trajet hivernal montre les limites de la MG4, où 25 % du temps total de trajet est consacré à la charge. Trois arrêts consécutifs de plus de 30 minutes sont séparés de moins d’une heure et demie de route à chaque fois, ce qui est une contrainte à accepter. En effet, s’arrêter quarante minutes, repartir une heure trente et s’arrêter à nouveau plus d’une demi-heure n’est pas forcément idéal.

Nous retrouvons ainsi à la toute fin du classement la MG4, qui demande environ 30 minutes de plus à charger que la Kia EV6 58 kWh, qui est l’avant-dernière du tableau. Le temps total de trajet – charges comprises – reste cependant acceptable, avec tout juste plus de dix heures de voyage. En termes de coût aux 100 kilomètres pour le grand trajet d’hiver, il est situé autour de 16,50 euros tout de même.

En conclusion : bien que la MG4 ne fasse pas mieux que la plupart des véhicules électriques plus onéreux, elle n’a pas à rougir de sa performance en grands trajets. Quitte à accepter de perdre quelques dizaines de minutes lors des trajets qui dépassent 500 kilomètres, voyager en MG4 est bien possible. L’augmentation de la densité des chargeurs rapides en France à travers les différents réseaux existants permet de traverser l’Hexagone sans crainte, quasiment quel que soit le véhicule électrique considéré.

