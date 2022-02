MG ZS EV vs Kia e-Niro : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

La mise à jour de la MG ZS EV en version 2021 est attirante pour de nombreux clients potentiels de SUV électrique. En face, nous avons décidé d’aligner une référence en la matière : la Kia e-Niro. Laquelle sera la voiture électrique faite pour vous ?

2022 sera sans aucun doute une année phénoménale en matière de d’offres de voitures électriques. Les SUV électriques sont particulièrement bien lotis avec de nombreuses références méritant que l’on examine tous les détails, afin de s’assurer de faire le choix qui correspond à son profil.

C’est pourquoi nous avons choisi de mettre en face, d’un côté la Kia e-Niro, et de l’autre la MG ZS EV. Entre design, caractéristiques techniques, ressentis au volant ou encore espace à bord, nous examinerons les deux véhicules de manière exhaustive pour que vous puissiez déterminer celle qui est faite pour vous.

Fiches techniques des MG ZS EV et Kia e-Niro

Modèle MG ZS EV (2021) Kia e-Niro Catégorie SUV Crossovers Puissance (chevaux) 156 chevaux 204 chevaux Puissance (kw) 114 kW 150 kW 0 à 100 km/h 8.6 secondes 7.8 secondes Niveau d'autonomie Autonomie partielle Autonomie complète Vitesse max 175 km/h N/C Apple CarPlay Oui Oui Android Auto Oui Oui Taille de l'écran principale 10.1 pouces 10.25 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4314 mm 4375 mm Hauteur 1620 mm 1570 mm Largeur 1809 mm 1805 mm Prix entrée de gamme 30990 euros 37000 euros Poids Maximal N/C 2230 kg Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

Toute en modernité, la MG ZS EV ne cache pas son restylage : la calandre pleine et texturée à l’avant marque clairement la différence avec l’ancien modèle, pour notre plus grand bonheur. La signature lumineuse à l’avant ajoute un effet à la fois agressif et sportif, rendant ce petit SUV très agréable à l’œil.

Au niveau des dimensions, avec ses 4,32 mètres de long pour 1,81 mètre de large et 1,65 mètre de haut, la MG ZS EV est relativement courte, mais nous verrons plus loin que l’espace à bord reste généreux. La Kia e-Niro est quant à elle légèrement plus longue (4,37 mètres), et plus basse (1,56 mètre), mais la largeur est identique (1,81 mètre). La différence de taille se fait sur la balance, où la Kia e-Niro affichera près de 1 800 kilogrammes contre 200 kg de moins pour la MG ZS EV.

Kia e-Niro Le Kia e-Niro // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le Kia e-Niro // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le Kia e-Niro // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le Kia e-Niro // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid

Pour sûr, le design de la Kia e-Niro est plus neutre que la MG ZS EV, avec seulement une petite calandre texturée à l’avant qui viendra rappeler que nous ne sommes pas en présence d’une version thermique. En dehors de cette petite touche singulière, rien de nouveau sous le soleil : la e-Niro est un SUV urbain comme on en voit beaucoup.

À l’intérieur

Pour un véhicule de 4,32 mètres de long, il faut avouer que la MG ZS EV propose une habitabilité excellente. L’espace aux jambes à l’arrière est très raisonnable. Le coffre est plutôt très grand pour un véhicule de ce gabarit, avec entre 488 et 1 166 Litres selon la configuration (sièges arrières relevés ou rabattus).

La Kia e-Niro n’a pas trop à rougir du coffre de la MG ZS EV, car avec 451 à 1 114 Litres, la capacité de chargement est aussi au rendez-vous. L’intérieur est assez sobre, mais on trouve aisément tout ce dont on a besoin à bord : sièges électriques chauffants, volant chauffant et des finitions sont convaincantes.

Technologies embarquées

Dotée d’un grand écran central tactile et d’un second écran derrière le volant, la MG ZS EV bénéficie désormais d’un système d’infodivertissement assez fluide, mais qui pêchera par son manque d’ergonomie.

Apple Carplay et Android Auto sont de la partie dans les deux véhicules de ce comparatif, avec une intégration qui sera toute fois légèrement meilleure sur la MG. Pour terminer avec la MG ZS EV, notons qu’elle propose la fameuse technologie V2L, qui permet d’utiliser la batterie de la voiture pour alimenter d’autres appareils électriques, via le port de charge de l’automobile.

Le système d’info-divertissement du Kia e-Niro // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le système d’info-divertissement du Kia e-Niro // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid

La Kia e-Niro et la MG ZS EV proposent toutes deux une combinaison de régulateur adaptatif et de maintien actif dans la voie, ce qui permet sur les grands axes d’avoir une conduite plus reposante. Contrairement à la MG ZS EV, la Kia e-Niro possède une interface utilisateur assez intuitive et dotée de fonctionnalités très pratiques, comme la géolocalisation des bornes de recharges et le champ d’action du véhicule en fonction de son niveau de batterie actuel.

Sur la route

Avec un moteur de 156 chevaux pour la version la moins puissante, la MG ZS EV ne sera pas une supercar, loin de là. Toutefois, avec un 0 à 100 km/h annoncé en 8,6 secondes, elle suffira amplement pour une utilisation en bon père et bonne mère de famille.

Avec trois différents modes de conduite disponibles et différents réglages de freinage régénératif, la MG ZS EV est faite pour s’adapter à tous les profils. De son côté, la Kia e-Niro dispose de palettes derrière le volant servant à régler le niveau de freinage régénératif souhaité. Cela permet au conducteur d’adopter un pilotage à la fois ludique et économe s’il le souhaite.

Avec ses 204 chevaux dans la version la plus puissante, les reprises de la Kia e-Niro seront tout de même plus instantanées que celles de la MG ZS EV. Lors de notre essai, nous avions toutefois relevé un comportement globalement neutre du véhicule, en raison des 1,8 tonne qui se font souvent sentir.

Les différentes motorisations proposées

La MG ZS EV est disponible en deux configurations différentes, selon la taille de batterie choisie :

Autonomie Standard 2 roues motrices, traction avec batterie de 51 kWh : moteur avant de 130 kW, 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, vitesse maximale de 175 km/h ;

Autonomie Étendue 2 roues motrices, traction avec batterie de 70 kWh : moteur avant de 115 kW, 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, vitesse maximale de 175 km/h.

Deux motorisations sont au catalogue de la Kia e-Niro :

2 roues motrices, traction avec batterie de 39 kWh : moteur avant de 100 kW, 0 à 100 km/h en 9,8 secondes, vitesse maximale de 155 km/h ;

2 roues motrices, traction avec batterie de 64 kWh : moteur avant de 150 kW, 0 à 100 km/h en 7,8 secondes, vitesse maximale de 167 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Le port de recharge CCS Combo de la MG ZS EV vous assurera de passer de 5 à 80 % de batterie en 40 minutes sur les chargeurs en courant continu offrant plus de 50 kW de puissance. Le chargeur embarqué, utilisé pour la recharge lente en courant alternatif, accepte au maximum 7 kW sur l’entrée de gamme, et 11 kW sur le modèle haut de gamme. Il vous faudra alors compter autour de 7h30 pour faire le plein complet si votre batterie est vide.

Dotée de la petite batterie de 51 kWh, la MG ZS EV offre une autonomie de 320 kilomètres WLTP, et 440 kilomètres dans sa configuration avec la batterie de 70 kWh.

La Kia e-Niro de son côté accepte une puissance de charge rapide de 77 kW au maximum, permettant de passer de 20 à 80 % de batterie en 42 minutes selon le constructeur. Les deux versions sont équipées d’un chargeur embarqué de 7 kW, assurant une recharge complète en 6 heures ou 9 heures 30 selon la taille de la batterie.

En option, il est possible d’opter pour un chargeur embarqué de 11 kW permettant de réduire de quelques heures la durée de la charge, si vous êtes équipés d’une borne de recharge de 11 kW ou plus.

Au niveau de l’autonomie, comptez entre 289 et 455 kilomètres WLTP en cycle mixte pour la Kia e-Niro, selon la capacité de batterie qui équipe le véhicule.

Prix

L’un des points essentiels lors de la recherche du futur véhicule d’un foyer sera sans aucun doute son prix. Débutant à 30 490 euros hors bonus écologique, la MG ZS EV est plutôt très bien placée. En optant pour la configuration équipée de la batterie de 70 kWh, la facture grimpera au maximum à 37 640 euros, ce qui rend le véhicule éligible au bonus écologique maximal dans tous les cas (réservé aux voitures à moins de 45 000 euros).

Pour aller plus loin

Bonus écologique 2022 : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture électrique

Le catalogue français de Kia propose trois finitions pour la e-Niro. Et avec deux tailles de batteries différentes, les tarifs démarrent à 36 990 euros hors bonus. Cela place l’e-Niro d’entrée de gamme 20 % plus cher que la MG ZS EV. Le modèle le plus onéreux équipé de la batterie de 64 kWh atteint 49 000 euros, ce qui le fait basculer dans la tranche du bonus écologique à 2000 euros.

Laquelle choisir entre la MG ZS EV et la Kia e-Niro ?

Les deux SUV urbains présentés dans ce comparatif sont assez similaires sur bien des points : gabarit, équipements intérieurs ou encore performances en charge rapide. Toutefois, le fait que la MG ZS EV soit proposée à un prix bien inférieur fera aisément pencher la balance vers ce modèle.

En effet, même en choisissant le modèle le plus onéreux du côté de MG, on se retrouve au tarif de l’entrée de gamme chez Kia. Et pour un tarif similaire, la ZS EV profite d’une batterie de 70 kWh contre un accumulateur de 39 kWh pour l’e-Niro, offrant ainsi une autonomie beaucoup plus importante. Le choix paraît clair, et la gagnante de cette confrontation est bel et bien la MG ZS EV.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.