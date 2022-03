MG ZS EV (2021) vs Hyundai Ioniq 5 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Le SUV électrique de Hyundai, la Ioniq 5, se frotte aujourd’hui à la MG ZS EV restylée en version 2021. Entre la championne de la charge rapide et la chinoise au rapport prix/prestations excellent, qui va l’emporter ?

Les offres sur le marché des voitures électriques sont de plus en plus nombreuses : il est donc naturel qu’un acheteur potentiel examine différents modèles selon ses besoins. Aujourd’hui, nous nous focalisons sur deux offres de SUV électriques, la MG ZS EV (2021) d’un côté, et la Hyundai Ioniq 5 de l’autre.

Sur le papier, ces véhicules sont assez différents, avec la Hyundai Ioniq 5 considérée comme la championne de la charge rapide, et la MG ZS EV qui offre un rapport prix/prestations difficile à battre. Mais au-delà des caractéristiques techniques, nous comparerons également le design, les sensations au volant ou encore l’interface embarquée pour déterminer celle qui sera faite pour vous. Allons-y !

Fiches techniques des MG ZS EV et Hyundai Ioniq 5

Modèle MG ZS EV Hyundai Ioniq 5 Catégorie SUV SUV Puissance (chevaux) 143 chevaux 302 chevaux Puissance (kw) 105 kW 155 kW 0 à 100 km/h N/C 5.2 secondes Niveau d'autonomie Assistance Autonomie complète Vitesse max N/C 185 km/h Taille de l'écran principale N/C 12 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4314 mm 4635 mm Hauteur 1644 mm 1605 mm Largeur 1809 mm 1890 mm Prix entrée de gamme N/C 41900 euros Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

La MG ZS EV est un SUV urbain aux dimensions raisonnables pour la ville : 4,32 mètres de long, 1,81 mètre de large et 1,65 mètre de haut. Sur la balance, le poids affiché sera lui aussi raisonnable, entre 1 570 et 1 620 kilogrammes.

Le design de la MG ZS EV est globalement plus classique que celui de la Ioniq 5, mais elle ne manque pas de caractère pour autant. On appréciera notamment l’effet texturé de la calandre pleine à l’avant, nous rappelant que l’on est en présence d’un véhicule électrique.

De son côté, la Ioniq 5 fera certainement bien plus tourner la tête avec ses lignes rétro-futuristes qui sont rafraîchissantes dans un panorama de SUV qui, de loin, se ressemblent presque tous.

Source : Hyundai

Du côté côté de la Ioniq 5, nous sommes cependant en présence d’une voiture bien plus longue : 4,64 mètres, soit 32 centimètres de plus que la MG ZS EV. En largeur, comptez 1,89 mètre et 1,61 mètre de haut. Plus imposante que la MG ZS EV, la Hyundai Ioniq 5 est également plus lourde : 2 095 kilogrammes, soit quasiment 500 kg de plus que l’autre SUV de ce comparatif.

À l’intérieur

Si la première version de la MG ZS EV était assez spartiate à l’intérieur, le restylage de l’année 2021 apporte des changements bienvenus. Le nouvel écran central de 10 pouces contrôlé par le système iSmart du constructeur est assez fluide, mais nous retiendrons tout de même un point négatif : le manque d’ergonomie pour trouver certains sous-menus.

Le coffre arrière offre une capacité de chargement de 488 Litres, ce qui est très correct pour un véhicule de 4,32 mètres de long. MG a soigné l’espace à bord comme celui du coffre, avec bien suffisamment de place pour loger confortablement deux adultes aux places arrière.

L’espace à bord de la Hyundai Ioniq 5 est assez généreux, notamment à l’avant avec des sièges larges et enveloppants, et une console centrale ouverte permettant de ranger astucieusement vos effets personnels.

Le volume de coffre à l’arrière est de 527 Litres, alors qu’un petit coffre avant sous le capot de 57 Litres vient se rajouter pour porter le volume total de chargement à 584 Litres. Enfin, la planche de bord flottante offre une belle disposition de deux écrans au format paysage, permettant au conducteur d’avoir sous les yeux l’ensemble des informations relatives au véhicule en toute facilité.

Technologies embarquées

La combinaison classique du régulateur adaptatif et du maintien actif dans la voie est présente sur la MG ZS EV, comme sur la Hyundai Ioniq 5. Ces technologies sont assez utiles sur voie rapide, mais une fois que l’on s’aventure sur des petites routes ou en ville, il vaut mieux reprendre la main.

Une application mobile MG permet de consulter le statut du véhicule (niveau de charge, autonomie, température), comme c’est désormais le cas sur de nombreuses voitures électriques.

Du côté de MG comme de Hyundai, Android Auto et Apple Carplay sont de la partie, permettant de se substituer à l’interface constructeur sur l’écran central de chaque voiture.

Quelques gadgets sont présents sur les versions haut de gamme de la Ioniq 5, permettant par exemple une vue en réalité augmentée à 360 degrés du véhicule, dans le but de faciliter notamment les manœuvres de parking. Ajoutons à cela un affichage tête haute ou des fonctionnalités de parking automatique, et vous aurez ce qu’il se fait de mieux à l’heure actuelle dans le monde de l’automobile.

Sur la route

Les petites motorisations qui sont proposées par MG sur la ZS EV n’en feront pas un foudre de guerre, mais plutôt un véhicule adapté à une conduite relaxante. Les trois modes de conduite disponibles via le sélecteur de vitesses (Confort, Normal, Sport) permettent de moduler la réponse sous la pédale d’accélérateur pour que cela convienne à tous les profils de conducteurs.

Comme ce fut le cas avec la Ioniq première du nom, la Hyundai Ioniq 5 reste sobre au niveau de la consommation compte tenu de son gabarit. Vous pourrez d’ailleurs jouer au jeu de l’éco-conduite en essayant les différents profils de freinage régénératif accessibles grâce aux palettes situées derrière volant.

La conduite à une pédale est de la partie avec le frein moteur réglé au maximum, assurant des voyages en ville comme sur voie rapide sans toucher la pédale de gauche, pour le plus grand plaisir du conducteur. Les sièges enveloppants et très larges à l’avant participent à la sensation de confort de la Ioniq 5, qui se révèle d’ailleurs très silencieuse même à haute vitesse.

Les différentes motorisations proposées

La MG ZS EV est disponible en deux configurations différentes, selon la taille de batterie choisie :

Autonomie Standard 2 roues motrices, traction avec batterie de 51 kWh : moteur avant de 115 kW, 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, vitesse maximale de 175 km/h ;

Autonomie Étendue 2 roues motrices, traction avec batterie de 70 kWh : moteur avant de 130 kW, 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, vitesse maximale de 175 km/h ;

La Hyundai Ioniq 5 est disponible en trois motorisations différentes en France :

Propulsion avec batterie de 58 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 8,5 secondes, vitesse maximale de 185 km/h ;

Propulsion avec batterie de 73 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 7,4 secondes, vitesse maximale de 185 km/h ;

Transmission intégrale avec batterie de 73 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, vitesse maximale de 185 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

La MG ZS EV propose une autonomie en cycle WLTP de 320 kilomètres avec la batterie de 51 kWh, ou de 440 kilomètres avec la batterie de 70 kWh. Dans les deux cas, la charge rapide pour passer de 5 à 80 % est annoncée à 40 minutes en conditions idéales, avec une puissance maximale de 92 kW, ce qui la place nécessairement loin derrière la Ioniq 5.

Le chargeur embarqué de 7 kW assurera une recharge complète en moins de 10 heures pour la version équipée de la grosse batterie, et en environ 7 heures 30 pour l’entrée de gamme. Sur une prise domestique, prévoyez entre 18 et 25 heures pour passer de 0 à 100 %.

Il est difficile de ne pas être conquis par la Ioniq 5 au niveau de la charge rapide. En effet, son architecture de batterie 800 Volts permet de passer de 10 à 80 % de batterie en un temps record de 18 minutes. C’est ce qu’il se fait de mieux à l’heure actuelle, et la MG ZS EV ne peut rivaliser sur ce point.

L’autonomie WLTP annoncée par Hyundai est comprise entre 384 et 481 kilomètres selon les versions. Enfin, pour la charge à domicile, comptez 25 heures sur une prise domestique et 7 heures sur une borne de recharge 11 kW pour pouvoir remplir intégralement la batterie.

Prix

Il est possible d’acquérir une MG ZS EV pour 24 990 euros (30 990 euros, minoré des 6 000 euros de bonus écologique), et cela en fera sans doute une excellente raison de la considérer. En effet, comme vous nous l’avez déjà rappelé, le prix d’un véhicule électrique est souvent le critère numéro un pour vous.

Pour les versions équipées de la batterie de 70 kWh, la facture sera naturellement plus salée, avec un tarif maximal de 36 990 euros, hors bonus.

La Hyundai Ioniq 5 est disponible au catalogue français à un prix de départ de 43 800 euros. Avec le bonus écologique maximal de 6 000 euros disponible jusqu’en juillet 2022, cela revient à 37 800 euros pour la finition Intuitive équipée de la batterie de 58 kWh.

Pour aller plus loin

Bonus écologique 2022 : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture électrique

Les deux autres finitions proposées sont plus onéreuses, avec la version Creative à partir de 46 800 euros et Executive à partir de 56 000 euros. Le panier moyen est résolument plus élevé que chez MG.

Laquelle choisir entre la MG ZS EV et la Hyundai Ioniq 5?

Pour terminer ce match entre la MG ZS EV et la Hyundai Ioniq 5, le vainqueur dépendra de vos besoins. Si les grands trajets que vous faites fréquemment dépassent l’autonomie du véhicule, et que des bornes Ionity sont sur votre chemin, la Ioniq 5 sera imbattable avec ses performances de charge rapide.

Si, par contre, vous souhaitez un véhicule plus petit, adapté à la ville et qui offre tout ce dont vous avez besoin pour un tarif raisonnable, la MG ZS EV aura de sérieux arguments pour elle. Avec un prix de départ situé 13 000 euros en dessous de celui de la Ioniq 5, il faudra clairement justifier le surplus pour jeter son dévolu sur la Coréenne…

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.