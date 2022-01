BMW i4 vs Kia EV6 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

En ce qui concerne les dimensions, nous retrouvons un gabarit de berline électrique familiale : 4,78 mètres de long, 1,85 mètre de large pour 1,44 mètre de haut. Enfin, sur la balance, la BMW i4 affichera entre 2 050 et 2 215 kilogrammes. Chez Kia, on retrouve véhicule plus court (4,68 mètres de long), plus haut (1,55 mètre) et légèrement plus large (1,88 mètre). L’EV6 est également moins lourde que la BMW i4, avec un poids compris entre 1 920 et 2 170 kilogrammes selon les versions.

Côté design, l’arrière de l’EV6 est assez sportif, bien qu’elle soit considérée comme un SUV électrique, et les lignes du véhicule rappellent que l’aérodynamique a été bien travaillée. De prime abord, on pourrait croire à un concept-car mais il s’agit bien d’un véhicule en production, et cela ne laissera pas indifférent.