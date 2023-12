Renault 5 électrique : mauvaise nouvelle pour la version performante

C'est annoncé de longue date : la très attendue Renault 5 E-Tech électrique aura une version sportive chez Alpine. Dénommée A290, elle arrivera courant 2024, mais la marque commence à dévoiler les premiers détails de sa petite sportive. Mauvaise nouvelle : elle devra se passer du "one-pedal", une fonction bien pratique, qui pourrait se répercuter sur la Renault 5.

Le feuilleton de la Renault 5 électrique continue ! Après la présentation du concept en 2021, la frénésie commence à monter. En peu de temps, on a eu droit à la présentation des premiers détails techniques et stylistiques… avant une fuite massive des lignes définitives de la voiture.

On sait en parallèle qu’Alpine, la division sportive de Renault, travaille sur une version sportive de la Renault 5. Cette dernière s’appellera A290 et on vous avait déjà parlé du concept qui l’annonçait.

Seulement voilà, nos confrères de L’Argus ont pu aller découvrir les ateliers qui développent la version de série, l’occasion d’apprendre quelques détails techniques… ainsi qu’une mauvaise nouvelle : la petite Alpine ne possèdera pas de fonction « one pedal », pourtant très appréciée des conducteurs de voitures électriques. De quoi craindre son absence sur la version Renault également ?

De grandes ambitions

« L’A290 doit redéfinir la sportivité électrique au quotidien. » C’est le directeur de l’ingénierie chez Alpine, Robert Bonetto, qui le dit. Pour cela, la petite Alpine sera assez profondément remaniée par rapport à la Renault 5 « de base » au niveau du châssis, avec des trains roulants revus pour un comportement plus amusant, ou du tarage de la réponse moteur.

Si l’Alpine sera disponible en version traction à son lancement, une version de 280 ch à quatre roues motrices et deux moteurs, reprenant le système du Nissan Ariya, serait dans les cartons.

La partie freinage est également remaniée, puisque l’A290 recevra les étriers de l’A110, le célèbre coupé sportif (qui passera à l’électrique à la prochaine génération). Cette entrevue est également l’occasion pour Alpine d’annoncer que sa citadine pourra compter sur quatre niveaux d’intensité du freinage régénératif… mais qu’il faudra tout de même appuyer sur la pédale de frein pour s’arrêter totalement. En d’autres termes, pas de one-pedal.

La Renault 5 serait aussi concernée ?

Voilà qui nous chagrine. Le one-pedal (la conduit à une pédale) consiste à pouvoir gérer entièrement la vitesse de sa voiture électrique en modulant uniquement la pression sur la pédale d’accélérateur. Autrement dit, si on la relâche entièrement, la voiture va alors fortement décélérer, jusqu’à son arrêt complet.

Cela nécessite une gestion très approfondie du freinage, puisque la partie régénérative (gérée par le moteur électrique) et la partie mécanique (gérée par le système de freinage) doivent parfaitement collaborer pour que le freinage soit le plus transparent possible. Un système lancé sur la Nissan Leaf II de 2018, avant d’arriver par exemple chez Tesla ou Hyundai, et qui est en général très apprécié des conducteurs par le confort et la relaxation qu’il apporte.

Notons que tous les constructeurs ne sont pas d’accord sur cette technologie. Ainsi, Porsche nous expliquait dans un communiqué en début d’année qu’il préférait s’en passer. Le constructeur sportif allemand a choisi de passer en mode « roue-libre » lorsque la pédale d’accélérateur n’est plus enfoncée et de n’utiliser le freinage régénératif que lorsque la pédale de frein est enfoncée. L’objectif : conserver l’énergie cinétique, et donc être plus efficient.

L’Alpine A290, donc, suivra l’exemple de Porsche. Doit-on craindre que la Renault 5 fasse de même ? Les deux modèles sont tout de même très proches : même plateforme AmpR Small, même batterie de 52 kWh, dimensions similaires… La question reste entière. Si l’Alpine A290 sera dévoilée courant 2024, la Renault 5 sera officialisée le 26 février. L’attente sera courte !