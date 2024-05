Voici la Cadillac Optiq, la nouvelle voiture électrique qui arrive en France face au Tesla Model Y

Dévoilé en fin d’année dernière, la nouvelle Cadillac Optiq, une voiture 100 % électrique, fait enfin son arrivée sur le marché français. Le SUV électrique en profite pour dévoiler ses caractéristiques techniques, et notamment son autonomie généreuse.

Cela fait un petit bout de temps que General Motors a plié bagages et quitté la France, puisque son départ remonte à 2017, année durant laquelle Lancia avait également décidé de s’en aller, faute de ventes suffisantes. Et 2024 marque l’année du retour pour les deux constructeurs, qui reviennent officiellement sur notre marché.

Un modèle d’entrée de gamme

Depuis 2022 déjà, le groupe américain envisageait de faire son retour sur le Vieux Continent, mais uniquement en électrique avec ses marques. C’est Cadillac qui a donc été choisie pour être la première à fouler le sol européen, d’abord avec son Lyriq, premier modèle zéro-émission (à l’échappement), qui avait été dévoilé la même année et qui est disponible à la commande depuis mars dernier. Mais une autre auto arrive également sur nos routes. Il s’agit de la Cadillac Optiq, 3ème voiture électrique de la firme qui aura également pour mission de conquérir notre marché.

Celle-ci avait pour mémoire été officiellement dévoilée en novembre dernier et prend une fois de plus la forme d’un SUV, plus compact que son grand frère. Celui-ci adopte d’ailleurs un style assez proche de ce dernier, notamment au niveau de la face avant. Nous retrouvons une signature lumineuse assez similaire, avec des optiques à LED qui descendent jusqu’au niveau du bouclier. Cependant, la calandre est ici bien plus petite et plus discrète, positionnée juste au-dessus d’un bouclier ouvert afin de laisser passer l’air frais.

Si le communiqué publié par la division française de Cadillac n’a pas encore officiellement dévoilé les dimensions de son dernier-né, le site Car News China nous donne plus d’informations. Logique, car le véhicule est déjà commercialisé dans l’Empire du Milieu. Il affiche alors une longueur généreuse de 4,82 mètres pour 1,91 mètre de large et 1,64 mètre de haut. Ce qui le place ainsi au-dessus de la Tesla Model Y en termes de taille, bien que les deux devraient globalement jouer dans la même cour. Il devrait également rivaliser avec la nouvelle Peugeot e-3008 que nous venons d’essayer.

D’ailleurs, le nouvel Optiq arbore une silhouette légèrement coupé, particulièrement visible à l’arrière avec la lunette inclinée. Il repose également sur de grandes jantes, dont la taille n’a pas encore été révélée, tandis que la poupe arbore un design futuriste. La signature lumineuse est séparée en deux parties, dont une remonte jusque sur la vitre arrière. En revanche, le Cx (coefficient de trainée) n’a pas encore été dévoilé par le constructeur américain, qui a fait un travail sur l’aéro, notamment au niveau des poignées intégrées à la carrosserie.

Un incroyable écran 9K à bord

Jusqu’à présent, le poste de conduite du nouveau Cadillac Optiq restait encore très mystérieux, mais voilà que le constructeur dévoile enfin quelques photos officielles. L’occasion de découvrir une présentation très moderne et épurée, qui nous rappelle notamment certaines productions chinoises, entre autres. Au centre de la planche de bord, nous retrouvons une large dalle numérique, comme sur la BMW i4 ou encore chez Mercedes, qui affiche une diagonale de 33 pouces. Cette dernière affiche une incroyable résolution 9K, faisant encore mieux que le Buick Electra E5 et ses 6K.

Elle se divise en deux écrans distincts, l’un faisant office de combiné d’instrumentation et l’autre prenant la forme d’un écran tactile aux graphismes très modernes. Si toutes les fonctionnalités y sont concentrées, on remarque tout de même la présence de commandes sur le volant et de boutons physiques pour la climatisation. Une bonne chose, puisque l’organisme EuroNCAP pourrait pénaliser les constructeurs qui optent pour du tout-tactile comme Tesla par exemple. La voiture est également compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Elle intègre également les services de Google (avec Android Automotive et la Play Store), dont Maps et Assistant, tandis qu’il faudra également s’attendre à profiter d’un assistant vocal et très probablement d’un chargeur pour smartphone à induction. Cependant, nous devrions en savoir plus au cours des prochains mois.

Quoi qu’il en soit, le SUV électrique devrait offrir un confort très appréciable pour les passagers, puisqu’il profite notamment d’un empattement généreux de 2,95 mètres. De quoi accueillir jusqu’à cinq personnes à son bord, avec un bel espace aux places arrière selon le constructeur.

Le volume de coffre est annoncé entre 441 et 1362 litres en Chine. La voiture est équipée d’un grand toit panoramique livré de série, ainsi que de vitres de custode arrière conçues en verre feuilleté acoustique. De quoi offrir un confort optimal aux passagers, tandis que les sièges sont recouverts de tissu recyclé. Les placages intérieurs sont quant à eux réalisés en bois de tulipe et en papier recyclé.

Plus de 500 kilomètres d’autonomie

Le nouveau Cadillac Optiq repose évidemment sur la plateforme Ultium développée par General Motors, qui équipe également le Hummer EV. Le SUV se dote d’une batterie fournie par la coentreprise créée par les géants chinois SAIC et CATL, affichant une capacité de 85 kWh selon le communiqué de la division française. Elle diffère de celle qui équipe la version chinoise, qui se décline en deux versions avec 68,4 et 79,7 kWh comme l’indique le site officiel du constructeur américain.

Dans sa configuration destinée à notre marché, le nouvel Optiq pourra parcourir jusqu’à 300 miles en une seule charge, ce qui équivaut à environ 482 kilomètres. Un chiffre communiqué selon le cycle américain EPA, qui est un peu plus strict que notre WLTP européen. On peut donc s’attendre à une autonomie comprise entre 500 et 550 km selon la taille des jantes pour l’Europe.

En revanche, le temps et la puissance de charge n’ont pas encore été précisés dans le communiqué. Mais celui-ci précise que la voiture peut récupérer jusqu’à 127 kilomètres en 10 minutes environ. En Chine, le 20 à 80 % est réalisé en 33 minutes. Elle est également dotée du préconditionnement de la batterie, afin d’accélérer la charge quand il fait froid.

Une seule configuration sera disponible dans l’Hexagone, affichant une puissance de 300 chevaux et 481 Nm de couple issus de deux moteurs, un sur l’essieu avant et un à l’arrière. En revanche, le 0 à 100 km/h et la vitesse maximale n’ont pas encore été précisés par la marque. En Chine, la version la plus puissante (286 ch et 465 Nm) annonce respectivement 5,97 secondes et 180 km/h.

On sait cependant que plusieurs modes de conduite seront disponibles, dont un destiné à la conduite sur la neige et sur la glace, en plus des configurations standard, sport et à personnaliser.

Par ailleurs, le Cadillac Optiq est également équipé du freinage régénératif, mais également de la conduite à une pédale, que l’on retrouve sur de nombreux modèles, dont la Nissan Leaf ou encore la Tesla Model 3. Il a également le droit à la conduite autonome Super Cruise, qui serait plus performante que l’Autopilot de Tesla. Reste cependant à savoir si elle sera livrée de série ou proposée en option uniquement.

Lancement en septembre

Au total, deux versions seront proposées pour le nouveau Cadillac Optiq, baptisées Luxe et Sport. Si le prix pour la France n’a pas encore été précisé pour le moment, le SUV électrique démarrerait autour de 45 000 dollars hors taxes aux États-Unis, ce qui correspond à enviro 50 000 euros TTC environ selon le taux de change actuel. Un tarif qui ne devrait pas lui permettre d’être éligible au bonus écologique de 4 000 euros chez nous.

À noter que les commandes ne devraient plus tarder à ouvrir en France, alors que la firme américaine précise que la production de ce nouvel arrivant débutera à la fin de l’automne.