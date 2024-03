La première voiture électrique de Cadillac arrive enfin en France, voici son prix

Sept ans après avoir disparu de France, Cadillac fait enfin son grand retour chez nous. Et pour cela, la firme américaine lance son Lyriq, un grand SUV électrique haut de gamme rival de la Tesla Model Y. On connaît enfin son prix, et il sera plutôt salé.

Cela fait un petit bout de temps que nous n’avions pas vu de Cadillac sur les routes françaises. Et pour cause, le groupe General Motors a déserté l’Hexagone depuis 2017, date à laquelle sa marque Opel a été rachetée par le groupe PSA, devenu Stellantis en 2021.

Un retour en grand

Cela faisait quelques années déjà que le groupe américain laissait entendre qu’il allait faire son grand retour sur le sol européen. Et nous savions déjà que Cadillac ferait partie des premières marques à venir chez nous, de même que GMC avec son Hummer EV. Et bien c’est désormais chose faite. Nous annoncions au mois de février dernier que Cadillac allait importer son Lyriq chez nous. Et nous y sommes !

Après être arrivé en Suisse, le SUV haut de gamme est enfin disponible en France. C’est en effet ce qu’annonce un communiqué de la marque, qui affirme que ce nouvel arrivant peut d’ores et déjà être commandé en ligne. D’ailleurs, à l’occasion du lancement de ce rival de la Tesla Model Y, mais également dans une moindre mesure de la Peugeot e-3008, il est désormais possible d’en prendre le volant. Le constructeur va installer un centre d’essai en plein cœur de Paris.

Ce dernier sera situé à l’hôtel Fauchon, dans le 8ème arrondissement de la capitale, du 25 mars au 19 avril prochains. Par la suite, des essais seront également proposés au grand public partout en France, afin de permettre aux potentiels acheteurs de se familiariser avec le SUV électrique encore méconnu chez nous. Les commandes ouvriront quant à elles à partir de ce samedi 23 mars. Et on connaît enfin le prix de ce nouvel arrivant, qui embarque une motorisation 100 % électrique.

Attention, car ce dernier ne sera pas à portée de toutes les bourses, bien au contraire. Chez nous, le nouveau Cadillac Lyriq sera en effet affiché à partir de 81 200 euros. Un tarif salé, tandis que la Tesla Model Y démarre désormais à partir de 44 990 euros et est éligible au bonus écologique de 4 000 euros. Ce qui ne sera pas le cas de son rival américain.

Une dotation intéressante

Mais à quoi a-t-on le droit à ce tarif-là ? Dans sa version d’entrée de gamme, le SUV électrique est livré de série avec une belle dotation, qui inclut notamment l’immense écran OLED incurvé de 33 pouces doté des services connectés Google. Plusieurs ports USB-C sont également intégrés dans le poste de conduite, de même qu’un chargeur de smartphone sans fil. Le conducteur et les passagers peuvent profiter du volant et des sièges chauffants à l’avant et à l’arrière, de même que d’une fonction massage.

La liste d’aides à la conduite est également pléthorique, intégrant entre autres les feux adaptatifs, l’aide au stationnement avant et arrière ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. Il faudra sans doute attendre le lancement d’une version encore plus haut de gamme pour profiter de la conduite semi-autonome Super Cruise, qui n’est pas proposée dans le configurateur du SUV électrique. À noter que le toit panoramique et les jantes de 21 pouces sont aussi livrés de série.

Pour mémoire, le Cadillac Lyriq embarque une grosse batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) qui affiche une capacité de 102 kWh. Ce qui est très gros et qui fait donc grimper considérablement le poids et la consommation. C’est pour cela que l’autonomie reste assez limitée, puisqu’elle est annoncée à seulement 530 kilomètres selon le cycle WLTP. Ce qui n’est pas énorme comparé aux 700 kilomètres de la Peugeot e-3008 avec ses 98 kWh.

Mais le Lyriq pèse lourd, pas moins de 2,77 tonnes. Il peut également encaisser une charge de 190 kW en courant continu, ce qui lui permet de gagner 200 km en 15 minutes. La recharge de 20 à 80 % prend environ 40 minutes, ce qui est plutôt long.

Il développe pas moins de 528 chevaux et 610 Nm de couple, tandis que le 0 à 100 km/h est réalisé en 5,3 secondes pour une vitesse maximale de 210 km/h. Les premières livraisons débuteront en juin ou juillet prochain.