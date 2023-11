L’entrée de gamme de Cadillac sera aussi luxueuse, avec ce SUV électrique prometteur attendu en Europe

Après les Lyriq et Celestiq, Cadillac lève le voile sur un 3e modèle 100 % électrique, l'Optiq. Le SUV électrique devrait notamment faire son arrivée sur le marché européen mais il n'a pas encore dévoilé toutes ses caractéristiques techniques pour le moment.

Si certains constructeurs sont déjà bien avancés en termes d’électrification, d’autres sont encore un peu à la traine. C’est par exemple le cas de certaines marques américaines, comme Cadillac. Il faut dire que la firme est surtout connue pour ses V8 rugissants, plutôt que pour ses voitures électriques. Mais cela est en train de changer.

Un nouveau SUV électrique

En effet, l’entreprise a à cœur de rattraper son retard, alors qu’elle a dévoilé en 2020 le concept Lyriq, annonçant un SUV électrique éponyme officialisé un peu plus tard. Alors que ce dernier n’a pas encore été lancé, la firme américaine a également levé le voile sur sa Celestiq, une grande berline très haut de gamme, qui affichera un prix exorbitant à son lancement. Mais Cadillac ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

C’est ainsi que le constructeur vient tout juste de présenter son 3e modèle 100 % électrique. Ce dernier porte cette fois-ci le nom d’Optiq, conservant ainsi la nomenclature de cette gamme zéro émission (à l’échappement). Pour l’heure, seulement deux images officielles ont été publiées, montrant le design de ce nouvel arrivant qui devrait afficher des dimensions inférieures à celles du Lyriq.

Pour rappel, ce dernier mesure tout de même pas moins de cinq mètres de long. Mais pour le moment, on ne connaît pas les chiffres pour ce nouveau venu dans le catalogue. Quoi qu’il en soit, ce dernier adopte certains éléments rappelant le gros SUV, et notamment la signature lumineuse. On note cependant que la face avant est un peu moins chargée que ce dernier. A l’arrière, on découvre des feux verticaux assez futuristes, tandis que les lignes sont globalement assez agressives.

Ce nouvel Optiq semble arborer une silhouette légèrement coupée, tout à fait dans la tendance. Et pour cause, de plus en plus de constructeurs adoptent ce type de profil, à commencer par Peugeot avec sa nouvelle e-3008, entre autres. En revanche, Cadillac n’a pour le moment pas encore posté de photos du poste de conduite de son SUV électrique, qui pourrait notamment rivaliser avec la Tesla Model Y.

Une arrivée en Europe ?

Aura-t-il le droit à l’immense écran OLED incurvé de 33 pouces de son grand frère ? Rien n’est moins sûr. Car le nouvel Optiq devrait adopter un positionnement légèrement inférieur à ce dernier, qui devrait logiquement se traduire par une dotation un peu moins importante également. Mais rien n’a encore été confirmé pour le moment. Le constructeur ne dit pas non plus un seul mot sur la motorisation de son SUV dans son communiqué très court.

Ce dernier indique seulement que cet Optiq jouera le rôle d’entrée de gamme mais visera quand même les clients friands de modèles de luxe. On sait simplement qu’il sera doté d’une motorisation électrique, sans doute moins puissante que les 340 chevaux annoncés pour le Lyriq. Aura-t-il le droit à la plateforme Ultium, notamment compatible avec la charge bidirectionnelle ? Le mystère reste entier pour le moment.

Quoi qu’il en soit, il faudra sans doute nous attendre à voir arriver le dernier-né de la marque américaine chez nous. Avec son gabarit qui s’annonce relativement compact, il pourrait en effet faire la route jusqu’en Europe, alors que l’on sait que General Motors prépare son retour ici. Le Lyriq devrait d’ailleurs également faire partie du voyage, et ce dès l’année prochaine chez nos voisins suisses puis en 2026 pour la France.

Avec cette offensive, Cadillac espère faire de l’ombre à Tesla, déjà bien chahutée par les constructeurs chinois, et notamment par BYD. En effet, ce dernier est en train de rattraper la firme américaine et annonce qu’une guerre des prix très intense est en train de se préparer. D’autres modèles signés GM pourraient également débarquer chez nous, dont le Hummer EV.