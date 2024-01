Apple CarPlay passe à la vitesse supérieure avec cette intégration impeccable sous Android Automotive

La guerre fait rage dans le domaine des écrans de nos voitures électriques. Ford vient d'annoncer une nouvelle génération, utilisant Google (Android) Automotive, mais également compatible avec Amazon Alexa et même Apple CarPlay sur deux écrans. Le tout sur des dalles allant jusqu'à 48 pouces !

Dans le domaine des voitures électriques, les batteries, les moteurs et l’autonomie sont peut-être importants, mais la bataille se joue également dans le domaine de l’expérience utilisateur. Les écrans, notamment, sont en première ligne. Tesla a lancé le jeu avec ses énormes dalles regroupant la quasi-totalité des fonctions de ses voitures, mais le mouvement a encore pris de l’ampleur.

Même des constructeurs de smartphones s’aventurent désormais dans le domaine de la voiture électrique ; Xiaomi en est un bon exemple, avec sa très prometteuse SU7. Hors de question pour les constructeurs historiques de rater le coche, donc. Ford l’a bien compris, et vient de dévoiler sa nouvelle génération d’écrans – et c’est assez impressionnant.

Google Automotive de base sur des écrans de… 48 pouces

Cette nouvelle génération d’écrans tourne, donc, sous Google Automotive (anciennement appelé Android Automotive). Ford rejoint donc Renault, Volvo, Polestar mais aussi Porsche en confiant la partie software de ses voitures au géant de la tech.

Si le constructeur ajoute une surcouche personnelle, la base est bien là, avec des applications tierces (comme Spotify ou Waze) pouvant se mettre à jour indépendamment du logiciel de la voiture. Le communiqué de presse annonce une connexion 5G LTE pour cela, avec bien entendu une compatibilité Wi-Fi en parallèle.

Ce qui est impressionnant, c’est la taille des écrans de cette nouvelle génération. Il faut pour cela se tourner vers Lincoln, la marque premium de Ford (un peu ce qu’est Audi pour Volkswagen, si vous voulez), qui vient de lancer son Navigator, un énorme SUV typiquement américain, doté d’un écran panoramique de 48 pouces !

Une dalle qui permettra d’afficher vitesse, navigation et autres données de l’ordinateur de bord, tandis qu’un second écran, de taille plus raisonnable, pourra afficher d’autres contenus, comme les médias… ou Apple CarPlay. Transition toute trouvée.

Apple CarPlay se refait une beauté

Car oui, les écrans ont beau tourner avec Google, Apple CarPlay n’est pas pour autant exclu du jeu. Le système, qui permet de dupliquer le contenu de son iPhone, s’offre même une petite nouveauté.

Alors, certes, cela ne va pas aussi loin que l’intégration qu’Apple nous promet depuis des années (et qui semble enfin se concrétiser chez Porsche et Aston Martin), mais c’est toujours une bonne nouvelle. Le média américain 9to5Mac a pu le constater : CarPlay peut désormais s’afficher sur deux écrans.

La navigation, fournie par l’application Plans, prend donc la place de Google Maps sur le combiné numérique, tandis que l’écran central fournit le reste des informations. Et ça ne s’arrête pas là, puisque d’autres applications tierces font également leurs apparitions !

Le plein d’applications tierces

La commande vocale d’Amazon, la célèbre Alexa, fait également partie du voyage. D’autres éléments seront disponibles lorsque la voiture sera à l’arrêt : Vivaldi sera là pour naviguer sur le web, rejoint ultérieurement par Chrome, tandis que les vidéos seront prises en charge par Amazon Prime et YouTube.

Des jeux arrivent aussi, puisque Ford mentionne une version « exclusive » d’Asphalt Nitro 2, jouable depuis des manettes reliées en Bluetooth. Une vraie tendance du secteur, encore une fois initiée par Tesla (qui prend désormais en charge Steam), et suivi depuis peu par BMW.

Ford ne laisse cependant pas tomber ses précédentes versions. Une annonce du CES 2024 nous a appris que la marque allait permettre à Android Auto d’accéder aux données de la batterie de ses voitures électriques, comme la Mustang Mach-E et le F-150 Lightning, pour proposer un très pratique planificateur d’itinéraire.

Bref, beaucoup de nouveautés, et ça fait plaisir de voir un constructeur aussi établi innover autant dans ce secteur.