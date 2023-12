Apple CarPlay se métamorphose enfin sur les voitures, voici à quoi cela ressemble en pratique

On commençait à désespérer d'avoir des nouvelles du nouvel Apple CarPlay. Plus d'un an après la présentation d'une interface révolutionnaire, la marque restait muette, mais ça bouge enfin : Porsche et Aston Martin viennent de présenter leurs interfaces respectives. Et ça promet !

Retour en arrière : nous voilà à la WWDC 2022, et Apple présente entre autres une nouvelle version de son système CarPlay. S’il permettait jusqu’à présent de ne dupliquer que le contenu de son iPhone sur l’écran central de sa voiture, cette nouvelle interface change du tout au tout, puisqu’elle engloberait l’intégralité des écrans de la voiture, compteurs compris. Révolutionnaire !

Depuis… plus rien. Apple n’a plus du tout communiqué sur son nouveau système, et ça commençait à nous énerver. La marque se contentait d’afficher sur son site officiel que les véhicules compatibles seraient dévoilés fin 2023… et elle a plus ou moins tenu parole, puisque Porsche et Aston Martin viennent de lancer le bal en dévoilant leurs interfaces respectives. Car and Driver et Cool Hunting nous apportent les premières images, et ça claque.

Personnalisation et intégration profondes

Ce qui marque en premier lieu, c’est le degré de personnalisation de CarPlay : les marques peuvent réellement y transposer leurs chartes graphiques. Ces deux constructeurs haut de gamme en sont la preuve parfaite, puisque Porsche reprend son traditionnel compteur avec le powermètre au centre et la vitesse à gauche ; Aston Martin, de son côté, affiche un certain patriotisme, avec la mention « Handbuilt in Great Britain » (« construit à la main en Grande-Bretagne ») sur le compte-tour.

Pour rappel, cette CarPlay de nouvelle génération va bien plus loin dans l’intégration de l’iPhone dans les paramètres de la voiture. S’il est assez évident de comprendre que le smartphone Apple va récupérer les données de vitesse et de puissance pour pouvoir les afficher sur le compte-tour, bien d’autres paramètres de la voiture vont également être pris en compte.

Citons par exemple le niveau de charge de la batterie pour les modèles électriques, les données de température, de consommation ou des distances parcourues. Apple se rapproche donc fortement de ce que peut proposer Android Automotive, qui équipe actuellement les dernières Renault, Volvo et Polestar, mais avec une différence majeure : sans iPhone connecté, pas de CarPlay – à la différence d’Android Automotive, inclus nativement dans les voitures.

Des questions en suspens

Ces illustrations sont bien jolies, mais elles n’écartent pas toutes les questions associées à cette spectaculaire fonctionnalité. L’arrivée effective sur le marché, par exemple, reste très floue : Aston Martin évoque « courant 2024« , tandis que Porsche ne s’aventure même pas sur une date.

Source : Apple, Porsche Source : Apple, Aston Martin

Une seconde question prend le relais : quels autres constructeurs vont suivre le pas ? Si de nombreuses marques avaient été évoquées au WWDC 2022, comme Nissan, Ford, Audi, Mercedes-Benz ou Honda, nous n’avons absolument aucune nouvelle de chacune d’entre elles. Une chose est sûre : la guerre entre iOS et Android n’est pas terminée !