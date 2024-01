Android Auto : cette petite nouveauté va grandement faciliter les voyages en voiture électrique

Google vient de dévoiler lors du CES 2024 une mise à jour d'Android Auto, bien pratique pour les longs trajets en voiture électrique. Android Automotive en profite pour arriver chez de nouveaux constructeurs automobile et étoffer son catalogue d'applications.

Android Auto est désormais une habitude pour de nombreux conducteurs, grâce aux applications de navigation (Google Maps, Waze) ou de streaming (Deezer, Spotify) disponibles directement sur l’écran central de leurs voitures.

Google profite du CES 2024 pour améliorer son application dans le cas des voitures électriques : un planificateur d’itinéraires fait ainsi son arrivée « dans les prochains mois », selon le communiqué de la marque. Android Automotive, de son côté, arrive chez de nouveaux constructeurs et améliore l’offre de son magasin d’applications.

Un planificateur d’itinéraires sur Android Auto

C’est une des fonctions clés d’une bonne voiture électrique : le planificateur d’itinéraires arrive donc sur Android Auto. L’application va ainsi pouvoir récupérer les données relatives au niveau de charge de la batterie et pourra planifier, si besoin, des arrêts recharge sur le parcours si l’autonomie est jugée trop faible pour arriver à destination.

En bonus, l’application sélectionnera les bornes les plus puissantes et les moins éloignées du parcours initial afin de perdre le moins de temps possible. Cette fonction arrivera d’abord chez Ford, sur la Mustang Mach-E et le F-150 Lightning, avant d’arriver sur d’autres modèles ultérieurement.

Un bon moyen de refaire parler de l’application, qui a été un peu éclipsé par les premières images de la nouvelle version d’Apple CarPlay, capable de prendre en charge l’affichage des compteurs en plus de l’écran central.

Plus de choix sur Android Automotive

Android Automotive va plus loin dans l’intégration des services Google dans la voiture, puisqu’ils sont disponibles nativement dans le système d’infodivertissement dans la voiture. Pas besoin, donc, de connecter son téléphone pour en profiter.

Si cette solution est actuellement disponible chez Renault, Volvo ou Polestar, ce CES 2024 est également l’occasion d’apprendre que d’autres marques vont rejoindre le mouvement, comme Nissan ou Lincoln.

Notons enfin l’arrivée dès aujourd’hui du navigateur Chrome pour surfer sur Internet et d’applications de streaming comme CrunchyRoll ou PBS Kids — reste à savoir si la France en profitera. Des applications disponibles uniquement lorsque la voiture est à l’arrêt, vous vous en doutez bien. Ah, et vous pouvez désormais envoyer des itinéraires directement depuis l’app Google Maps de votre téléphone vers la voiture en un clic.

