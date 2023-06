Voici le Rafale : un vent de changement souffle chez Renault, mais sans le 100 % électrique

Renault a dévoilé son nouveau SUV coupé, le Rafale, lors de la 52ᵉ édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget. Il a été créé pour rivaliser avec le Peugeot 408.

C’est une annonce qui a créé la surprise au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, pour sa 52ᵉ édition. Renault, l’illustre constructeur automobile français, a dévoilé aujourd’hui le Rafale, une nouvelle venue dans son catalogue haut de gamme. Pour le lieu de cette annonce, on aurait pu s’attendre à un avion de chasse, mais c’est bien d’une voiture qu’il s’agit, et pas n’importe laquelle.

Un SUV coupé pour rivaliser avec la Peugeot 408

Le Rafale vient s’installer comme le grand frère de l’Arkana. Son objectif ? Rivaliser avec le Peugeot 408. Et pour cause, l’un des concepteurs de la voiture est Gilles Vidal, un ancien de chez Peugeot.

Les traits du 408 se retrouvent ainsi dans le design du Rafale, mais aussi ceux d’un autre modèle phare de Peugeot, le 3008.

Le nouveau SUV coupé de Renault, avec son spoiler en forme de queue de canard, ses phares Full LED rectangulaires, son capot plat et sa calandre verticale ponctuée de losanges facettés, affiche des airs de déjà-vu… tout en gardant une identité propre.

L’imposant gabarit du Rafale le place au-dessus d’un nouvel Espace. Long de 4,71 mètres, large de 1,86 m, et haut de 1,61 m, il dispose d’un empattement de 2,74 m.

Android Automotive avec une nouvelle interface

À bord, le Rafale se dote du système que l’on connaît bien chez Renault : double dalle de 12 pouces, système multimédia Google Android Automotive, affichage tête haute de 9,3 » et deux dalles numériques face au conducteur.

L’une d’elles est dédiée à l’instrumentation numérique (12,3 »), et l’autre au système multimédia (12 »). Renault fait la différence avec une séquence d’accueil inédite, une ambiance sonore travaillée et une interface logicielle repensée, tirant profit d’une version plus avancée d’Android Automotive 12.

Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault

Pour aller plus loin

On a testé Android Automotive à bord du nouveau Renault Espace hybride

Du point de vue de la sécurité, le Rafale ne fait pas les choses à moitié avec 32 ADAS (aides à la conduite) et un sélecteur de mode de conduite Multi-Sense. Et pour le confort, Renault propose une expérience écologique en proposant des textiles 100 % recyclés, y compris l’Alcantara.

Le Rafale se distingue par une autre innovation majeure : son toit panoramique intègre la technologie électrochrome SolarBay de Saint-Gobain. Grâce à un polymère à cristaux liquides, il est possible d’opacifier tout ou partie de la surface à l’aide des 9 segments qui composent le toit. Un atout indéniable pour une meilleure garde au toit.

Pas de 100 % électrique

Sous le capot, le Rafale s’offre une nouvelle version hybride rechargeable (PHEV) avec un trois-cylindres 1.2 TCe de 200 ch couplé à un moteur électrique situé sur le train arrière. Ce choix technique permet au Rafale d’afficher une puissance totale de 300 ch et de profiter d’une transmission intégrale.

En complément, une version hybride deux roues motrices de 200 ch, avec une batterie de 2 kWh, est également proposée. Pour l’instant, il ne s’agit que de versions électrifiées, mais la plateforme modulaire CMF-CD permettrait d’envisager une version 100 % électrique à l’avenir.

Le lancement de la version hybride rechargeable de 300 chevaux est attendu pour le deuxième semestre 2024. Avec le Rafale, Renault fait le pari de conjuguer technologie et confort, le tout dans un style affirmé. Un pari qui pourrait bien lui réussir.

Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault Renault Rafale // Source : Renault

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).