Huawei MateBook 14 : plus de 500 € de réduction pour ce laptop avec écran OLED + Intel Core Ultra 7

Avec son processeur vigoureux, sa légèreté et son bel écran OLED, le Huawei MateBook 14 est un ultraportable qui ne manque clairement pas d’atouts. La bonne nouvelle, c’est que sa version 16 Go + 1 To est en ce moment affichée à 879,99 euros au lieu de 1 399,99 euros sur le site officiel de la marque.

Le Huawei MateBook 14. // Source : Huawei

Intel Core Ultra 7, châssis léger et compact taillé pour les travailleurs nomades, écran OLED… Le moins que l’on puisse dire, c’est que Huawei n’a pas négligé la fiche technique de son récent MateBook 14, un ultrabook aux faux airs de MacBook, qui est heureusement moins onéreux que son concurrent chez Apple. Actuellement, on peut justement le trouver à moins de 900 euros, dans une configuration musclée.

Les points forts du Huawei MateBook 14

Un laptop très léger

Une dalle tactile OLED 2,8K

Un Intel Core Ultra 7 + 16 Go de RAM + un SSD de 1 To

Auparavant proposé à 1 399,99 euros, puis réduit à 999,99 euros, le Huawei MateBook 14 (16 Go + 1 To, coloris vert) peut désormais vous revenir à 879,99 euros sur le site officiel de Huawei grâce au code promo A12MB14U7.

Le modèle gris avec Intel Core Ultra 5, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go est quant à lui disponible à 791,99 euros au lieu de 1 099,99 euros grâce à une réduction et au même code promo.

Le prix réduit du Huawei MateBook 14 après application du code promo sur le site officiel de la marque.

L’ultraportable des nomades

Le premier bon point du Huawei MateBook 14 est évidemment son poids très contenu et son châssis compact. Avec 1,31 kg sur la balance et une épaisseur de 14,5 mm, il rentre totalement dans la catégorie des ultrabooks, ces PC portables légers et fins que l’on transporte très facilement avec soi. Côté design, son châssis métallique nous rappelle celui du MacBook d’Apple, avec son clavier noir bien intégré et ses angles légèrement arrondis. Et malgré sa finesse, le MateBook 14 est plutôt généreux en ports puisque sa connectique est composée d’un port USB-C, de deux ports USB 3.2 Gen 1, d’un port HDMI et d’un port jack 3,5 mm.

Côté écran, on a droit à une belle dalle tactile OLED 2,8 K (2 880 x 1 920 pixels) de 14,2 pouces, qui est donc capable d’offrir des noirs profonds, des contrastes infinis et un très bon niveau de détails. Son rapport taille-écran de 91 % permet aussi d’afficher bien plus de fenêtres sans être parasité par des bordures trop épaisses (parfait pour le multitâche, donc), tandis que sa couverture de 100 % de l’espace DCI-P3 permet de profiter d’une palette de couleurs très étendue. Et pour couronner le tout, le taux de rafraîchissement de l’écran du MateBook 14 peut grimper jusqu’à 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité. Mention spéciale aussi pour la compatibilité de l’écran avec le stylet Huawei M-Pencil.

Une configuration solide pour le quotidien

Huawei n’a pas non plus fait les choses à moitié côté performances en dotant son MateBook 14 d’un Intel Core Ultra 7 155H, épaulé par 16 Go de RAM pour une gestion plus efficace du multitâche et une meilleure rapidité de la machine. Les 16 cœurs du processeur permettent quant à eux d’effectuer plus de tâches simultanément. Bref, avec une telle configuration, les tâches comme la navigation sur le web, le visionnage de séries ou même le montage photo et vidéo s’enchaîneront sans accroc et avec une grande fluidité. Quelques jeux peuvent même être lancés avec de bons graphismes grâce au GPU intégré.

Le MateBook 14 renferme également un SSD de 1 To, soit une capacité de stockage plus que confortable ; un SSD qui promet surtout des lancements plus rapides et des temps de chargement considérablement réduits. Pour ce qui est de l’endurance, la marque table sur une autonomie de 19 heures (lecture vidéo locale en 1080p), mais, sans surprise, tout dépendra de la nature de vos usages. Notez aussi qu’un mode d’économie d’énergie est présent et offre 90 minutes d’utilisation supplémentaires.

