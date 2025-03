Besoin d’un gestionnaire de mots de passe ? Notre code exclusif vous offre un accès moins cher à NordPass

Développé par NordVPN, NordPass est un très bon gestionnaire de mots de passe que l’on peut s’offrir à moindre coût en ce moment. En effet, grâce à un code promo à destination de nos lecteurs, l’abonnement NordPass Premium de 2 ans peut vous revenir à 35,53 euros au lieu de 41,80 euros.

L’application NordPass sur mobile // Source : NordPass

Filiale du très réputé NordVPN, NordPass est un gestionnaire et générateur de mots de passe, qui peut donc regrouper tous vos précieux codes et les intégrer automatiquement aux sites que vous utilisez. Et ce, en toute sécurité. La plateforme lancée en 2019 propose aussi une foule de fonctionnalités rassurantes, que vous pourrez tester sans vous ruiner. En effet, l’abonnement de deux ans à NordPass Premium bénéficie actuellement d’une belle réduction grâce à notre code promo exclusif.

Les points forts de NordPass

Une interface claire

Un chiffrement XChaCha20

La prise en charge des passkeys

Au lieu de 2,99 euros par mois, l’abonnement NordPass Premium de 2 ans, avec trois mois offerts, est actuellement affiché à 1,10 euro par mois (au lieu de 2,90 euros par mois), soit 29,61 euros pendant les 27 premiers mois, prix auquel il faut ajouter la TVA de 20 %. Mais du 14 mars au 21 mars 2025 inclus, grâce à notre code promo FrAndroidPass, le tout passe à 35,53 euros au lieu de 41,80 euros sans le code promo. En temps normal, l’abonnement est affiché à 80,73 euros.

Le prix réduit de l’abonnement NordPass Premium de 2 ans après application du code promo FrAndroidPass.

Une interface facile à prendre en main

Le premier avantage de NordPass est évidemment son interface très simple à utiliser. Sur cette application, vous pouvez par exemple créer manuellement un identifiant ou importer un fichier CSV d’un gestionnaire de mots de passe différent. Vous pourrez ainsi stocker vos mots de passe en toute sécurité par la suite, mots de passe que NordPass peut totalement intégrer automatiquement ensuite, à votre place, sur les sites que vous utilisez. Pour une expérience plus complète, on vous conseille d’utiliser non seulement l’application mobile, mais aussi l’application de bureau ainsi que l’extension pour votre navigateur.

Parmi les fonctionnalités mises à disposition par NordPass, on compte notamment le stockage de documents sensibles, le remplissage automatique de formulaires grâce à l’IA, l’importation de mots de passe du navigateur, l’analyse de la robustesse et de la récurrence des mots de passe, la sécurisation par double authentification ou encore le partage de mots de passe à des tiers. NordPass peut également, si vous le souhaitez, créer des mots de passe complexes, et donc très sécurisés, si vous manquez d’inspiration. Sachez par ailleurs que la plateforme utilise un algorithme de chiffrement inhabituel puisqu’au lieu de passer par AES, il s’appuie sur XChaCha20 (256-bit).

De nombreuses fonctionnalités disponibles

NordPass prend également en charge les passkeys, ou clés d’accès en français. Il s’agit concrètement d’une nouvelle méthode d’authentification qui vise à remplacer les mots de passe traditionnels et qui fonctionne grâce à la reconnaissance faciale, l’empreinte digitale ou encore le code PIN de votre appareil. Ainsi, lorsqu’un site demandera votre passkey pour accéder à votre compte, NordPass ira la chercher pour vous et vous la présentera pour ensuite l’utiliser. Quand on sait à quel point un mot de passe que l’on choisit peut être vulnérable, c’est plutôt rassurant.

De plus, NordPass offre un cadre sécurisant puisqu’il est capable d’envoyer des alertes immédiates si les données de l’utilisateur (adresse e-mail, numéros de carte bancaire…) ont été divulguées. La plateforme utilise pour cela un outil qui analyse automatiquement les bases de données piratées et les compare aux éléments sauvegardés dans l’application par l’utilisateur. Notez enfin que vous pourrez tout à fait créer via NordPass des adresses e-mails anonymes uniques cachant vos adresses réelles, ce qui empêchera la divulgation de vos données.

