Le prix de ce TV Samsung QLED 4K HDR de 65 pouces est en baisse grâce à un code promo exclusif chez Cdiscount

En ce moment chez Cdiscount, vous avez l’opportunité de commander le TV Samsung 65Q60C pour 539,99 euros et profiter d’une image QLED dans votre salon.

Pour profiter du Samsung 65Q60C à 539,99 euros chez Cdiscount, il faut être membre CDAV. L’abonnement coûte 15 euros la première année, 29 euros/an ensuite, mais vous avez 6 jours d’essai gratuit qui permettent d’utiliser le code promo. Ensuite, vous n’avez qu’à résilier votre abonnement et vous êtes tranquille. Comme ça, vous profitez du meilleur prix du moment sur le Samsung 65Q60C, un téléviseur connecté 4K HDR de taille honorable, puisqu’il fait 65 pouces de diagonale.

Les points forts du Samsung 65Q60C

Son écran ultra fin (25 mm) lui permettant d’être accroché au mur

La technologie Quantum HDR améliore l’image en temps réel

L’interface Tizen offre l’accès à toutes les plateformes de streaming

En arrivant sur la page du Samsung 65Q60C chez Cdiscount, vous découvrez son prix de 599,99 euros. Mais si vous êtes membre CDAV, et si ce n’est pas le cas, nous vous rappelons que vous pouvez profiter de 6 jours d’essai gratuit, vous pouvez utiliser le code 10CDAV25 pour le faire passer à 539,99 euros.

Un téléviseur qui donne tout pour le divertissement

Le Samsung 65Q60C est un téléviseur 4K qui date de 2023. Une année pas si lointaine et pourtant, quand on voit qu’il dispose d’une fonction pour afficher vos NFT à l’écran, on a l’impression qu’il s’agit d’une autre époque. Mais ce n’est qu’un détail, le téléviseur propose d’autres options beaucoup plus intéressantes comme le Gaming Hub qui active des options spéciales pour optimiser vos sessions gaming.

Cependant, ce n’est pas avec son taux de rafraîchissement de 50 Hz que vous allez profiter d’une grande fluidité sur vos jeux les plus nerveux. Mais pour le reste, ça suffit amplement : une image UHD de 3840 x 2160 pixels sur une surface de 65 pouces avec la technologie QLED pour une image plus lumineuse et détaillée, ça permet de s’immerger dans tous vos films.

Un téléviseur qui intègre le contenu de votre box Internet

Parmi les possibilités offertes par ce téléviseur Samsung, il y a la possibilité de retrouver les services propres à certains FAI. Par exemple, si vous êtes abonné Free, vous avez accès au portail OQEE by Free sur votre box TV. Et bien avec le Samsung 65Q60C, OQEE est directement accessible via l’interface Tizen, l’OS de la marque. Vous retrouvez aussi b.tv+, Orange TV ou encore SFR TV.

Sur le téléviseur, pour le son, vous avez deux haut-parleurs de 10W, donc n’hésitez pas à accompagner le tout d’une barre de son et éventuellement un caisson de basse. Vous pouvez brancher tout ça ainsi que vos consoles, lecteurs et autres avec l’un des trois ports HDMI, deux ports USB-A, une sortie audio optique, un port Ethernet. Sans oublier le WiFi 5 et le Bluetooth 5.2 pour tout ce qui est sans-fil.

