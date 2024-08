Proton Pass corrige enfin son principal défaut, mais pas pour tous ses utilisateurs

Proton Pass est un gestionnaire de mots de passe qui ne fait pas dans la dentelle question sécurité, quand bien même il souffrait d’un gros défaut : l’absence de biométrie. Proton vient pourtant d’y remédier, mais il y a un mais.

Encore plus unique qu’un mot de passe : votre empreinte digitale. La biométrie est au cœur de la sécurité numérique depuis quelques années et aujourd’hui déjà accessible dans certains gestionnaires de mots de passe comme 1Password, NordPass ou encore Bitwarden. Proton Pass est l’un des derniers à avoir ajouté cette fonctionnalité mais ce gestionnaire a fait le choix de ne pas la proposer à tous ses utilisateurs.

La biométrie accessible à une condition

S’il est désormais possible de déverrouiller Proton Pass avec son empreinte digitale, cette fonctionnalité est accessible uniquement dans les abonnements payants de Proton Pass Plus. Leur prix démarre certes à 1,99 euro par mois, mais cela reste dommage que Proton n’étende pas la biométrie à tous ses utilisateurs. Surtout pour une fonction qui représente un gain de temps et de sécurité considérable. Dans le même temps, la version gratuite est suffisamment fournie pour que l’entreprise suisse se permette de rendre payant ce genre d’option.

L’authentification biométrique n’est pas la seule nouveauté de cette dernière mise à jour. L’entreprise suisse a également rajouté une gestion des identités sécurisée, celle-ci permet de rentrer ses coordonnées en un clic lorsque l’on effectue un achat en ligne ou que l’on réserve une chambre d’hôtel. Il est aussi possible de créer plusieurs identités pour des usages différents. Contrairement à l’authentification biométrique, cette fonction est accessible pour tous les utilisateurs de Proton Pass.

Ces deux nouveautés sont la suite d’une longue série chez Proton Pass. Dernièrement, le gestionnaire de mots de passe a ajouté la fonction Secure Links qui permet un partage de mot de passe sécurisé et Extra Password qui ajoute un second mot de passe pour accéder à son compte Proton Pass.