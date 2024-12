Grave erreur ? AMD pourrait tirer un trait sur l’un de ses GPUs les plus populaires

Selon de nouvelles informations, AMD laisserait totalement disparaître sa Radeon RX 7900 GRE du marché. Basée sur l’architecture RDNA 3, cette dernière avait rencontré un succès notable en dépit d’une disponibilité limitée. On apprend désormais que cette référence pourrait ne pas être reconduite.

La vénérable Radeon RX 7900 GRE pourrait disparaître définitivement // Source : AMD

Trois petits tours et puis s’en va ? Selon des informations dénichées par le site hollandais Tweakers, reprises par WCCFTech, AMD laisserait sa Radeon RX 7900 GRE s’évanouir dans la pénombre, jusqu’à disparaître totalement du marché un an (à peine) après sa commercialisation. Basée sur l’architecture RDNA 3, cette carte graphique a profité d’un certain succès auprès des PCistes, mais souffre depuis ses débuts d’une disponibilité limitée ayant restreint son potentiel commercial.

Aujourd’hui, cette référence n’est déjà presque plus disponible en Europe, souligne Tweakers. Un seul modèle, signé ASUS, est encore en vente, mais la marque explique que sa disponibilité est d’ores et déjà menacée… et qu’AMD pourrait ne pas la réapprovisionner. Cet abandon progressif de la carte, par l’épuisement des maigres stocks disponibles, a déjà été observé en Amérique du Nord et dans d’autres régions du globe, note WCCFTech. Une situation qui n’augure rien de bon pour l’avenir de cette référence.

La Radeon RX 7900 GRE, c’était quoi déjà ?

Pour rappel, l’AMD Radeon RX 7900 GRE pour « Golden Rabbit Edition », avait initialement été prévue pour une commercialisation en Chine, fin 2023. Au bout du compte, AMD a décidé d’étendre sa disponibilité à d’autres marchés, dont l’Europe et l’Amérique du Nord, en début d’année 2024, notamment pour améliorer la compétitivité de sa gamme face aux GeForce RTX 4000 de Nvidia.

La Radeon RX 7900 GRE a en effet pour particularité de s’intercaler entre les Radeon RX 7800 XT et RX 7900 XT, en exploitant le même die que la 7900 XT, mais avec un GPU Navi 31 légèrement castré et un bus limité à 256-bit (contre 320-bit sur la 7900 XT). On y trouve également 16 Go de VRAM, 5120 Shaders et un TGP donné à 260 W.

Sur le plan des performances, ces spécifications permettent à la Radeon RX 7900 GRE de rivaliser avec la RTX 4070 en rastérisation (et donc sans le ray-tracing activé). Son abandon potentiel pourrait donc faire un trou dans l’offre d’AMD.

Il s’avère par ailleurs assez surprenant puisque la Radeon RX 7900 GRE disparaît peu à peu du marché alors que les autres Radeon RX 7000 sont pour l’instant toujours d’actualité, et tandis que les RX 6000, nettement plus anciennes, sont pour certaines toujours disponibles.

Reste toutefois à savoir ce qu’AMD nous prépare pour le début d’année 2025. La firme doit en effet profiter du CES 2025 pour lever le voile sur ses cartes graphiques Radeon RX 8000 de bureau, sous architecture RDNA 4.