AMD lance la Radeon RX 7900 GRE pour supplanter la RTX 4070 de Nvidia

À l'origine réservée au marché chinois, l'AMD Radeon RX 7900 GRE sera lancée le 27 février dans le monde entier avec comme concurrente directe la GeForce RTX 4070 de Nvidia.

Le marché des cartes graphiques est désormais dans une période de transition : Nvidia vient de lancer ses RTX 40 Super et AMD prépare le terrain pour sa future génération, RDNA 4 pour la rentrée prochaine.

Mais il semblerait que cette génération ne soit totalement terminée pour AMD qui a décidé de lancer dans le monde entier une carte graphique réservée, à l’origine, au marché chinois : la RX 7900 GRE. En réalité, celle-ci était facilement trouvable dans d’autres pays, ce qui a poussé le constructeur à la proposer dans le monde entier.

AMD sort une RTX 4070 killer

La RX 7900 GRE exploite une version réduite du chipset Navi31 utilisé dans les autres GPU de la série 7900 de AMD. En termes de puissance, il faut donc la placer légèrement en dessous de la RX 7900 XT alors que le constructeur veut ici directement concurrencer la RTX 4070 de Nvidia sur le milieu de gamme.

La fiche technique est donc similaire aux dernières cartes graphiques du constructeur, avec 80 unités de calcul, 16 Go de mémoire en GDDR6 cadencés à 18 Gbps sur un bus de 256-bit. On se rapproche donc grandement de la RX 7800 XT pour un tarif 50 euros plus chers.

AMD destine cette carte à du jeu en 1440p à haut taux de rafraîchissement avec des performances en moyenne 14% supérieures à cette définition selon les benchmarks du constructeur (en rasterisation). Elle supporte bien sûr toute la suite logicielle AMD HYPR-RX pour profiter de la génération d’images et du FSR 3 notamment.

Prix et disponibilité de l’AMD Radeon RX 7900 GRE

Il n’existe pas de carte de référence pour cette RX 7900 GRE, qui sera disponible dès demain, le 27 février, au tarif conseillé de 609,90 euros. Vous pourrez vous la procurer auprès des partenaires d’AMD comme Acer, ASUS, ASRock, Gigabyte, Sapphire, PowerColor et XFX.